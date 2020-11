Esports-järjestö lahjoitti vähävaraisille läjän pleikkareita – ”Useampi lapsi ja nuori pääsee pelaamisen pariin”

Hyväntekeväisyysjärjestön lahjoituksella pelaamaan pääsee jouluna seitsemän taloutta.

POG ry on esports-toimijoiden perustama hyväntekeväisyysjärjestö.­

Kotimaisten esports-toimijoiden perustama hyväntekeväisyysjärjestö Proud to be a gamer (POG ry) on lahjoittanut 3000 euron edestä pelikonsoleita ja tarvikkeita joululahjakeräykseen.

POG ry on yhdessä Helsingin Kalasatamassa sijaitsevan pelitilan Shelter Gameroomin kanssa lahjoittanut seitsemän PlayStation-konsolia (3x PS4 Pro 1TB, 4x PS4 Slim 1TB), 14 ohjainta eli 2 per konsoli sekä viisi FIFA 20 -peliä ja kaksi NHL 21 -peliä.

Tuotepaketti on lahjoitettu Kauppakeskus Redin ja Hopen yhteiseen joululahjakeräykseen, johon tehdyt lahjoitukset paketoidaan tällä viikolla osana Big Brother Suomi -ohjelman viikkotehtävää.

– Nyt saamme seitsemään perheeseen uudet pelikonsolit, joiden avulla entistäkin useampi lapsi ja nuori pääsee pelaamisen pariin, kommentoi tiedotteessa POG ry:n puheenjohtaja Valtteri Palonkorpi.

POG ry on keväällä 2019 perustettu esports-hyväntekeväisyysjärjestö, jossa ovat mukana muun muassa Joel Harkimo, Diili-voittaja Olli-Pekka Villa sekä HAVUn CS-joukkueen valmentaja Taneli ”disturbed” Veikkola.

Marraskuun aikana hyväntekeväisyyttä ovat tehneet myös HAVU Gaming ja Yle E-urheilu, jotka molemmat keräsivät rahaa Nenäpäivä-viikolla.

HAVU teki Twitchiin vuorokauden mittaisen suoran lähetyksen, jonka aikana pelailtiin, vastattiin katsojien kysymyksiin ja jumpattiin. Yle näytti puolestaan yhdessä FinnRuns ry:n kanssa speedrun-lähetyksen, jossa pelattiin pelejä läpi mahdollisimman nopeasti.

HAVU keräsi lähetyksellään 1502 euroa ja Yle 1555 €. Nenäpäivällä kerätään varoja varoja hyväntekeväisyyteen lasten aseman parantamiseksi ympäri maailman.

Big Brotheria esittävä Nelonen on samaa Sanoma-konsernia kuin Ilta-Sanomat.