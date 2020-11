Suomen ykkösnimet joutuivat koville – Rocket Leaguen SM-finaalista tuli kolmen jatkoajan trilleri

Rocket Leaguen SM-finaalissa nähtiin tiukkaa vääntöä, mutta lopulta huippunimet pitivät pintansa ja juhlivat voittoa.

From The Air! on Rocket Leaguen vuoden 2020 Suomen mestari. Joukkueessa pelasivat Ville ”Tossis” Tossavaisen lisäksi Suomen kaksi tunnetuinta pelaajaa, kansainvälisestikin hyvin menestyneet Joonas ”Mognus” Salo ja Otto ”Metsanauris” Kaipiainen.

Tossavaisen, Salon ja Kapiaisen muodostama FTA-joukkue kaatoi paras seitsemästä -finaalissa Exen Esportsin tiukan väännön jälkeen. Exen sai ylemmän kaavion voitosta finaaliin 1–0-johtoaseman.

FTA oli kuitenkin ottanut tappiosta opiksi, sillä nopeasti finaali oli tilanteessa 3-1 FTA:n hyväksi. Exen ei kuitenkaan luovuttanut vaan venytti sarjan ratkaisevaan seitsemänteen peliin, jonka FTA voitti 3–1.

Loppuun asti mennyt finaali oli todella tasainen: kuudesta pelatusta ottelusta peräti kolme ratkesi vasta jatkoajalla. Hopeajoukkue Exenissä pelasivat Osman ”Labyrinth” Ali, Aleksi ”Aleksiii” Huiko ja Kalle ”LethalKale” Lehto.

Suomen mestaruudesta FTA-joukkue sai 1750 euroa ja Exen SM-hopeasta 1000. Kolmanneksi sijoittui Solid, jonka taakse jäi viime vuoden voittajajoukkue Kasualii. Solid sai 500 euroa ja Kasualii 250.

Rakettiliigan järjestämässä SM-turnauksessa pelasivat lisäksi We Dem Finns, Stinkers, Torakat ja SAWO Esports. Pääturnauksessa ja karsinoissa pelasi yhteensä 22 joukkuetta.

Rocket League on ilmaispeli, joka muistuttaa maailman suosituinta urheilulajia eli jalkapalloa. Siinä on pallo, kaksi joukkuetta (1–4 pelaajaa per joukkue) ja kaksi maalia, joihin yritetään tehdä maaleja. Pelaaminen tapahtuu rakettimoottoreilla varustetuilla autoilla.