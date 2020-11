Kommentti: F1 Esports tarjoaa parhaimmillaan jotain, mikä aidoista formuloista puuttuu

F1 Esportsilla on edessä valoisa tulevaisuus, kunhan se pysyy ”oikean” F1-sarjan sivutuotteena, kirjoittaa pitkäaikainen F1-fani ja esports-toimittaja Nico Hartikainen.

Mercedes ja Lewis Hamilton ovat dominoineet F1-sarjaa jo vuosia, mutta virtuaalisen formulasarjan eli F1 Esportsin kilpailu on ollut yleisesti huomattavasti tasaisempaa.

Parhaillaan neljättä kertaa ajettava F1 Esports -sarja tarjoaa parhaimmillaan jopa parempaa kilvanajoa kuin oikea F1-sarja. Erityisesti yksi pelin mahdollistama asetus parantaa kilvanajoa ja tuo jännitystä.

Jos F1 Esports ei ole sarjana tuttu, niin tässä lyhyt kertaus: Sarjan takana on Formula 1, joka on houkutellut mukaan kaikki F1-tallit kilpailemaan virallisella F1-pelillä. Esports-kausi ajetaan 12 kisalla läpi parissa kuukaudessa.

Kahden F1-sarjan suurin ero on autoissa, jotka ovat virtuaalisarjassa kaikki yhtä tehokkaita. Mercedes ja Ferrari eivät hyödy näin ollen oikean F1-sarjan tavoin suuresta budjetistaan verrattuna vaikkapa Williamsiin.

Esports-sarjassa budjettien sijaan korostuvat autojen säädöt, rengastaktiikat ja kuskien ajotaidot. Tasaisten lähtökohtien takia kuljettajat ovat läpi kisan tiiviissä nipussa, joten ohituksia nähdään läpi kisan – ja näin pidetään katsojien mielenkiintoa yllä.

Kohokohdat kauden toisesta kisasta, joka ajettiin Hanoi-katuradalla:

Kuskit ovat ammattilaisia, jotka ovat pelanneet pelkästään uusinta versiota satoja tunteja. Tämä näkyy erityisesti kisoissa, joissa vältetään kaikin tavoin osumia eikä tehdä uhkarohkeita ohitusyrityksiä. Kisaaminen näyttää hyvin ammattimaiselta.

Sarjan ykkösnimi on ollut tänä vuonna Alfa Romeon hollantilainen Jarno Opmeer, joka on onnistunut taktiikoissaan erinomaisesti. Varikkokäyntiään yleensä hieman pidempään panttaava hollantilainen on kisojen loppupuolella tehnyt useita kertoja tärkeitä ja näyttäviä ohituksia. Alla on kolme voittoa, neljä palkintokorokesijaa ja MM-sarjan ykkössija.

Opmeerin ykköshaastajat MM-sarjassa ennen viimeistä neljää osakilpailua ovat Red Bullin Frederik Rasmussen ja Marcel Kiefer sekä Renault-kuski Nicolas Lonquet. Opmeerillä on 153 pistettä, Rasmussenilla 134, Kieferillä 121 ja Lonquetilla 87. AlphaTaurin suomalaiskuskin Joni Törmälän 33 pistettä riittävät sijaan kymmenen.

Tallimestaruudesta ajavat käytännössä Red Bull (255 pistettä) ja Alfa Romeo (223). Perässä tulevat yli sadan pisteen päässä Renault (92), Ferrari (86) ja Mercedes (74).

Esports-sarja ei ole läheskään täydellinen. Kuljettajien ja katsojien näkökulmasta monet asiat voisivat olla paremmin. Ongelmia on myös teknisellä puolella.

Kuljettajien pettymykseksi kisat kestävät oikeaan F1-kisaan verrattuna vain kolmanneksen eli noin 30 minuuttia. Tämä on oletettavasti selitettävissä katsojien mielenkiintoa ajatellen.

Jokaisella tallilla on kolme kuljettajaa, joista yksi jää nopeasti ilman ajoaikaa. Red Bullille täksi vuodeksi siirtynyt suomalainen Tino Naukkarinen ei ole päässyt kisaamaan vielä kertaakaan. Ajoaikaa on tuskin luvassa viimeissäkään kisoissa, koska molemmat tallikaverukset ovat mukana MM-taistossa.

Ohjaimella tai näppäimistöllä ei ole asiaa esports-sarjaan, jossa pitää sääntöjen mukaan ajaa ratilla ja polkimilla. Käytettävissä olevat kamerakulmat ovat ohjaamo (vasemmalla, kuvasta poistettu halo-turvakaide) tai T-bar.­

Autot eivät myöskään ota vahinkoa yhtä helposti kuin oikealla F1-radalla, mikä on samaan aikaan mahtavaa ja puuduttavaa. Pienet osumat harvoin rikkovat etusiipiä tai aiheuta rengasrikkoja, joten yllättävää draamaa nähdään harvemmin.

Verkkoyhteydet ja bugit eli ohjelmistovirheet ovat aiheuttaneet järjestäjille harmaita hiuksia teknisellä puolella. Niistä on erityisesti kärsinyt Ferrari, jonka molemmat kuljettajat joutuivat keskeyttämään Shanghaissa verkkoyhteyden katkettua pelipalvelimeen.

David Tonizzan kisa Montrealissa päättyi puolestaan keskeytykseen, kun ohitusta yrittänyt Opmeer ei nähnyt ohjelmistovirheen takia Ferrari-kuskia vieressä. Tilanne on katsottavissa alla olevasta videosta.

F1:n mukaan esports-sarja on ollut menestys. Ympäristöpuheet huomioiden olisikin yllätys, jos sarja uhkaisi tulevaisuudessa lopettamisuhka. Esports ei kuitenkaan tule toivottavasti vielä pitkään aikaan korvaamaan perinteistä F1-sarjaa.

Esports-sarja ei tarjoa erinomaisesta kilvanajosta ja tuotannosta huolimatta itselleni samankaltaista kokemusta kuin oikea F1-kisa. Katson esports-kisat yleensä jälkikäteen, mutta Hamiltonin dominointi pitää todistaa suorana tv:stä.

Ehkä mieli muuttuu vuosien aikana, mutta epäilen. Onneksi molemmat sarjat tarjoavat nyt jo hieman eri asioita: Esports kunnon kilpailua ohituksilla ja tiukoilla tilanteilla, perinteinen F1 taas dramatiikkaa sekä upeita tarinoita.

F1 Esports -sarjan viimeiset kolme osakilpailua ajetaan 16.–17. joulukuuta. Kisoja voi seurata suorana tai jälkikäteen muun muassa F1:n YouTube-kanavalta. Alla keskiviikon 18.11. kisapäivä, jolloin ajettiin Silverstonessa ja Spassa.