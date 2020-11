Call of Dutyllä rikastunut tiimipomo leveili timanttikorullaan – ”Hyvää joulua minulle”

Hector ”H3CZ” Rodriguez esitteli aikaista joululahjaansa Twitterissä lähes miljoonalle seuraajalleen.

Hector ”H3CZ” Rodriguez kasvatti korukokoelmaansa Call of Duty -aiheisella teoksella.­

Esportsin tunnetuimpiin brändeihin lukeutuvan OpTic Gamingin viime viikolla takaisin itselleen ostanut Hector ”H3CZ” Rodriguez on esitellyt Twitterissä aikaista joululahjaansa.

40-vuotias Rodriguez on ostanut itselleen kaulakorun, jota koristaa timanteilla päällystetty pulttilukkokivääri. Ase on tarkalleen Call of Duty -pelisarjastakin tuttu M40A3.

Twiittiä ovat kommentoineet useat Call of Duty -pelaajat, jotka ovat ihastelleet Rodriguezin teettämää korua. Aiemmin hän on esitellyt timanttikoruja, joissa on OpTicin ja Chicago Huntsmenin logot.

– Hyvää joulua minulle, Rodriguez kirjoitti korua esittelevän twiitin yhteyteen.

Rodriguezilla on vahva tunneside esiteltyyn M40A3-tarkkuuskivääriin, joka on ollut mukana ainakin pelisarjan ikonisimpiin osiin lukeutuvassa Modern Warfaressa (2007).

Hän on pelannut pelisarjan eri osia tuhansien tuntien edestä ja yleensä tarkkuuskiväärillä. Erästä Rodriguezin lataamaa koostevideota parhaista pelitilanteista tarkkuuskiväärillä on katsottu yli 6 miljoonaa kertaa YouTubessa.

Rodriguez on ollut innokkaasti mukana kaikkeen Call of Dutyyn liittyvässä ja hän on vaikuttanut kilpapuolella jo 15 vuotta. Hän aloitti alun perin pelaajana ja sisällöntuottajana, mutta paremmin hänet tunnetaan juuri OpTicin pomona.

Viime viikolla Rodriguez ilmoitti ostaneensa OpTic-brändin takaisin. Hän luopui brändistä reilu vuosi sitten aloittaessaan työt NRG Esports -organisaatiossa. Call of Duty -joukkueestaan tunnettu OpTic kilpailee pelin virallisessa kilpasarjassa nimellä OpTic Chicago.