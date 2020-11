Legendaarisen pelijoukkueen ympärillä myrskyää: Fanit huutavat kuorossa, moderaattorit saivat tarpeekseen

T1-joukkueen fanit vaativat vastauksia joukkueelta, jonka toiminta näyttää olevan kaikkea muuta kuin suoraselkäistä.

T1 on tällä hetkellä erikoisen sotkun keskellä. Kuvan eturivissä keskellä joukkueen tähtipelaaja Lee ”Faker” Sang-hyeok, jolta useat ovat toivoneet kommentteja pahimpien fanien toimintaan.­

League of Legendsin kaikkien aikojen joukkue, eteläkorealainen T1, on tällä hetkellä keskellä historiansa kovinta kriisiä, uutisoivat muun muassa Dexerto ja The Loadout.

T1 ilmoitti viime viikolla palkanneensa uusiksi valmentajikseen maailmanmestaruuden juuri voittaneen DAMWON Gamingin valmennuskaksikon Lee ”Zefa” Jae-minin ja Yang ”Daeny” Dae-inin. Lisäksi ilmoitettiin entisen StarCraft II -pelaajan Choi ”Polt” Seong Hunin aloittavan GM:nä.

Joukkueen kaikki fanit eivät ole mielissään uusista kiinnityksistä. T1:n uskottiin alun perin halunneen valmentajiksi Seong Hunin ja Nick ”LS” DeCesaren, mutta monet uskovat joukkueen päätyneen fanien vihan takia DAMWON-kaksikkoon.

Huhujen alettua intohimoisimmat T1-fanit alkoivat erilaisin tavoin häiriköidä T1:n henkilökuntaa ja huhujen keskiössä olleita Seong Hunia sekä DeCesarea. Jopa jälkimmäisen isoäiti sai vihaviestejä.

T1 ei ole monien pettymykseksi kommentoinut alkuperäisiä huhuja. Joukkue ei ole myöskään kommentoinut suoraan äänekkäimpien faniensa, tai oikeammin huligaanien, asiatonta käytöstä erityisesti DeCesarea koskien.

Twitterissä jaetussa avoimessa kirjeessä T1 pyysi yleisesti anteeksi joukkueen sosiaalisessa mediassa ja Discord-palvelussa kirjoitettuja ilkeitä viestejä, joihin työntekijät eivät olleet reagoineet tarpeeksi hyvin.

Discord-keskusteluryhmän tapahtumista on riittänyt myös puhetta. Vuodettujen kuvakaappausten mukaan osa T1:n työntekijöistä yritti kieltää moderaattoreita poistamasta vihaviestejä. T1:n hallituksen tarkkailusta stressaantuneet työntekijät halusivat antaa fanien purkaa pettymystään ilman sensurointia. Monet moderaattorit irtisanoutuivat T1:n linjauksen takia.

T1 muistutti kirjeessä olevansa vihapuhetta vastaan, muttei maininnut DeCesarea lainkaan. Vain hetki kannanoton jälkeen T1 lukitsi LoL-joukkueen Twitter-tilin muutamaksi päiväksi, mutta palautti sen toimintaan keskiviikkoyönä Suomen aikaa. Discord-ryhmä on ollut suljettuna jo muutaman päivän.

Korealaisjoukkue on saanut toimistaan runsaasti lokaa niskaan fanien lisäksi tunnetuilta LoL-nimiltä. Esimerkiksi Fnatic-joukkueen Gabriël ”Bwipo” Rau ihmetteli, miksei DeCesare ole sanonut, jos hänelle ei ollut luvattu valmentajan paikkaa T1:ssä. Hän toivoi T1:n antavan selostajalle mahdollisuuden osoittaa kykynsä.

LCK-liigan selostajana aiemmin työskennelleen DeCesaren uskotaan saavan kuitenkin lopulta työpaikan T1:ltä. Valmentajan sijaan hänen uskotaan aloittavan joukkueen analyytikkona.