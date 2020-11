Kommentti: Jere Salon iso päätös on uran pelastus tai loppu – mutta ENCEn se ajaa kaaokseen

Asepalvelus on sotkenut monen ammattipelaajan uran, mutta Counter-Strike-pelaaja Jere ”sergej” Salon tapauksessa se osuu parhaimpaan mahdolliseen aikaan, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Tatu Partanen.

Jere ”sergej” Salosta piti tulla Suomen paras Counter-Strike-pelaaja. Nyt näyttää siltä, ettei ennuste toteudu, koska pelaaja lähtee motivaatio-ongelmien takia suorittamaan asepalvelusta.

HLTV-sivusto ylisti jo vuonna 2017 tuolloin vasta 15-vuotiaan pelaajan poikkeuksellista lahjakkuutta One for the future -artikkelilla. Häntä ennen tulevaisuuden tähdiksi oli nimetty muun muassa bulgarialainen Tsvetelin ”CeRq” Dimitrov ja ranskalainen Mathieu ”ZywOo” Herbaut, joka valittiin viime vuonna maailman parhaaksi pelaajaksi.

Saloon kohdistetut odotukset ovat olleet artikkelin julkaisun jälkeen korkealla. Jossain kohtaa näytti että liiankin, mutta vuonna 2019 hänet valittiin maailman 13. parhaaksi pelaajaksi.

Uran suunta kuitenkin kääntyi elokuussa 2019, kun ENCE päätti potkia joukkueesta Aleksi ”Aleksib” Virolaisen. Salo pelasi paremmin Virolaisen alaisuudessa kuin ilman tätä.

Jo ennen ENCEä kaksikko pelasi yhdessä HAVUssa, jossa Salon maine tulevaisuuden tähtenä vankistui. Virolaisen lähdettyä ENCEstä Salon suoritustaso putosi lähes heti kuin lehmän häntä.

ENCEn legendaarinen kokoonpano pelasi viimeistä kertaa yhdessä Berliinissä elo-syyskuun vaihteessa 2019. Pian sen jälkeen Salon suoritustaso lähti laskuun.­

Syitä suoritustason laskulle on varmasti monia. Nuori ikä ja todella nopeasti kasvaneet paineet eivät ole varmasti ainakaan auttaneet. Voin vain kuvitella, kuinka stressaavaa hädin tuskin lukioikäiselle oli aloittaa 2,5 vuotta sitten ENCEssä uskomattomat odotukset niskassaan.

Häneltä odotettiin Suomen parhaan pelaajan suorituksia ennen käytännössä yhtäkään ykköstason turnausta, mikä näin jälkeenpäin katsottuna oli jokseenkin kohtuutonta. Salo kuitenkin suoriutui erinomaisesti.

Mutta sitten motivaatio-ongelmat palasivat. Salolla ei ole syystä tai toisesta riittänyt kiinnostus pelata sellaisia määriä, kuin mitä esimerkiksi supertähti Aleksandr ”s1mple” Kostyliev käyttää pelkästään yksilöharjoitteluun.

Jo loppuvuodesta 2017 Salo otti muutaman kuukauden mittaiseksi jääneen tauon. Tällöin entinen ammattipelaaja Tomi ”lurppis” Kovanen kommentoi, että Salo pelasi mieluummin World of Warcraftiä kuin CS:ää. Kyseessä on siis vuosien takainen ongelma, joka ei vaikuta täysin kadonneen.

HLTV valitsi Salon vuoden 2019 top20-pelaajat listalle. Kaikista maailman pelaajista Salo oli 13. paras pelaaja.­

Ammattipelaajien tauot tuppaavat jäämään ikävän usein lopullisiksi. Paluun tehneet harvoin saavuttavat enää vanhaa suoritustasoaan. Salo lähtee kaiken lisäksi armeijaan, joka ei ole sentään Suomessa kestä kahta vuotta kuten Etelä-Koreassa. Silti 6–12 kuukauden tauko on Suomessakin sotkenut monen lupaavan pelaajan uraa ainakin väliaikaisesti.

Toisaalta, omalla tavallaan tauko ei voisi osua yhtään parempaan hetkeen.

Koronapandemian takia CS siirtyi kokonaan verkkoon. Salo poistuu ENCEn riveistä aikaan, joka jää historiankirjoihin pimeänä ja kaikin puolin tylsänä ajanjaksona. Hän ei varsinaisesti menetä suurempia turnauksia, vaan saa arvokasta miettimisaikaa uransa kannalta. Kenties armeijassa vietettävä aika selkeyttää nuoren miehen tavoitteita.

18-vuotias Salo hakee uutta motivaatiota armeijasta.­

ENCElle tauko on (taas) katastrofi. Alkuperäisestä läpimurron vuonna 2019 tehneestä kokoonpanosta on nyt jäljellä enää Aleksi ”allu” Jalli, joka on ainoa joukkueen suorittava osa. Pelaaja- ja valmentajavaihdokset ovat varmasti sotkeneet kärsivän joukkueen peliä ja tulevaisuuden kuviot ovat juuri nyt hyvin epäselvät.

Mikäli Salo palaa kuin palaakin kokoonpanoon, on ENCEllä silti edessään edelleen ratkaisematon Elias ”Jamppi” Olkkosen pelikielto, jonka takia joukkue tarvitsee joka tapauksessa kaksi eri kokoonpanoa major-arvoturnauksia varten.

Sairauslomalla on myös Jani ”Aerial” Jussila, joten ENCEn pitää mahdollisesti keksiä jostain kaksi uutta pelaajaa. Pahinta on, ettei kummallekaan pelaajalle ole suoraa korvaajaa. Ei ainakaan ketään yhtä hyvää tai helposti saatavilla olevaa.

ENCEn, kuten myös Salon, tulisi tauon aikana tutkailla tulevaisuutta ja sitä, miten tästä edes lähdetään jatkamaan, jos tavoitteena on jokin muukin kuin loputtomiin jatkuva sahaaminen maailmanlistan sijoilla 15–25.