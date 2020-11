Joona ”Serral” Sotala palasi mestariksi – neljän kuukauden odotus päättyi tyylillä

ENCE-pelaaja Joona ”Serral” Sotala palasi mestariksi neljän kuukauden tauon jälkeen. Turnausvoitosta hän sai 12 500 dollaria.

Joona ”Serral” Sotala kruunattiin sunnuntai-iltana DreamHack Masters Winter: Season Finals -nettiturnauksen voittajaksi.

ENCE-organisaatiota edustava StarCraft II -legenda kaatoi finaalissa Kim ”Stats” Dae Yeobin 4–2-tuloksella. Suomalaistähti nousi finaalissa 1–2-tappioasemasta voittoon.

Pornaisissa asuva 22-vuotias Sotala voitti turnauksen puhtaalla pelillä. Matkalla finaaliin hänen jalkoihin jäivät muun muassa Cho ”Trap” Sung Hon ja Alex ”Neeb” Sunderhaftin.

Sotala kuittasi turnausvoitosta 12 500 dollaria ja 300 ESL Pro Tour -MM-karsintapistettä. Koronan takia netissä pelatussa turnauksessa kilpaili yhteensä 16 pelaajaa eri puolilta maailmaa.

Nyt voitettu mestaruus oli Sotalan vuoden toinen. Edellisen kerran hän juhli voittoa heinäkuussa vietyään DreamHack Masters -turnauksen kesäfinaalit.

Kahden mestaruuden väliin mahtui neljä turnausta, joista Sotala otti kaksi pronssia ja kaksi puolivälieräsijaa. Sotala pelaa loppuvuoden aikana todennäköisesti vielä ASUS ROG Online 2020- (27.–29.11.) ja TeamLiquid StarLeague 6 -turnauksissa (5.–20.12.).

MM-karsintasarjassa Sotala on tällä hetkellä Euroopan-divisioonassa toisena. Hän on 77 pisteen päässä Riccardo ”Reynor” Romitista, jolla on yhteensä 2452 pistettä.

Vuoden 2018 maailmanmestari Sotala varmisti paikkansa ensi kevään MM-kisoihin jo kesän turnausvoitolla. Vuoden 2019 MM-kisoissa suomalaislegendan matka päättyi välieriin.