Peliliigassa kuohuu: Pelaajat lukivat karut uutiset tulevaisuudestaan somesta

Liigapaikan yllättäen menettäneet pelaajat ovat pöyristyneitä pelijulkaisijan linjauksesta, jonka mukaan kisapaikat kuuluvat joukkueille, vaikka nämä lopettaisivat toiminnan.

Rainbow Six: Siege -pelin kilpapiireissä kuohuu. Monet ovat tyrmistyneitä pelijulkaisija Ubisoftin linjauksesta, jonka takia eUnited-joukkueen pelaajat ovat joutuneet erikoiseen tilanteeseen.

Yhdysvaltalainen eUnited ilmoitti 30. lokakuuta jättävänsä Siegen. Päätöstä perusteltiin koronapandemian vaikutuksilla esportsin ekosysteemiin. Tiedotteessa eUnited sanoi etsivänsä yhdessä jatkaville pelaajille uutta organisaatiota.

Joukkueen haaveet uudesta organisaatiosta Pohjois-Amerikan huippusarjaa varten ovat kuitenkin kokeneet kovan kolauksen. Ubisoftin linjauksen mukaan sarjapaikat kuuluvat organisaatioille eivätkä pelaajille, jotka jäivät nyt yllättäen ilman paikkaa.

Ubisoft on pudottanut tulostaulukossa eUnitedin viimeiseksi, joten viimeiseltä sijalta ohi noussut Tempo Storm välttää karsinnat. Alemman sarjan voittanut RentFree, jolla ei ole ex-eUnitedin tavoin myöskään organisaatiota, on saamassa suoran paikan ykkössarjaan. Ubisoft neuvottelee parhaillaan RentFreen kanssa yksityiskohdista.

Ubisoftin linjausta on kritisoitu, koska Siegen suurimmat sarjat eivät toimi franchise-mallilla, jossa joukkueet ovat maksaneet vakituisesta paikasta.

Siege-sarjoissa joukkueet voivat pudota heikon kauden päätteeksi alempaan sarjaan. Kauden päätteeksi sarjapaikkansa säilyttävät organisaatiot voivat vaihtaa pelaajia mielensä mukaisesti.

Franchise-periaatteella toimivat kilpasarjat tai liigat ovat yleistyneet viime vuosina eri kilpapeleissä, kuten Counter-Strikessa, Call of Dutyssa, Overwatchissa ja League of Legendsissä.

Peleissä tai sarjoissa, joissa ei ole käytössä franchise-mallia, liigapaikat ovat kuuluneet pelaajille. Käytäntö on hyvin yleinen. Siegessä kilpaillaan viiden hengen joukkueina.

Liigasta pudonneet entiset eUnited-pelaajat ovat purkaneet pettymystään Twitterissä, jonka kautta he kuulivat Ubisoftin päätöksestä. Tilanteen takia pelaajien ammattilaisurat ovat kokeneet kovan kolauksen, koska nyt joukkue joutuu aloittamaan nousun takaisin huipulle lähtöpisteestä.

Karsintojen kautta joukkue voisi nousta mukaan toiseksi korkeimpaan sarjaan, josta taas on polku ykköstasolle. Matka sinne kuitenkin kestää kuukausia. Toiseksi korkeimman sarjatason pelaajat saavat harvemmin myöskään kunnon palkkaa.

Joukkueen entinen valmentaja Matthew ”meepeY” Sharples kertoi yrittäneensä saada asialle vahvistusta viimeiset viikot, mutta kukaan Rainbow Sixin esports-toiminnasta vastaava ei suostunut puhumaan hänen kanssaan.

– En osaa sanoin kuvailla, kuinka epäkunnioitettu ja pettynyt olo minulla on. [...] Tuntuu kuin meitä rangaistaisiin jostain, mitä emme ole tehneet, Sharples totesi.

– EUnitedin tilanteen käsittely on ollut pettymys ja suorastaan noloa. Pelaajat, henkilökunta ja liiga ansaitsevat parempaa, kommentoi Siege-selostaja Parker Mackay.

Rainbow Sixin esports-johtaja Wei Yue on kommentoinut tilannetta Twitterissä. Yuen mielestä on ok, että ihmisillä on eri mielipiteet säännöistä ja niiden noudattamisesta. Sen sijaan hänen mielestään ei ole ok kuulla sosiaalisen median kautta uutisia liittyen omaan uraan.

Twiitin perusteella Yue ei ole ollut välttämättä mukana tilanteen selvittämisessä. Twiitissä hän myös totesi yhtiön pystyvän hoitamaan asiat paremmin. Ubisoft on ollut jo pidemmän aikaa Siege-pelaajien kritiikin kohteena koskien päivityksiä ja kilpapuolen muutoksia.