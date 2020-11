ENCEn uudistettu CS-joukkue debytoi illalla – vastassa maailman kolmonen

Uudella pelaajalla ensimmäistä kertaa tänään perjantaina pelaava ENCE kohtaa kello 16.00 maailmanlistan kolmosen.

ENCEn uudistettu Counter-Strike-kokoonpano debytoi tänään perjantaina IEM Beijing -turnauksessa. ENCE kohtaa B-lohkon avauskierroksella legendaarisen tanskalaisnimen Astraliksen kello 16.00.

Ottelu on ensimmäinen ENCE-paidassa Joonas ”doto” Forssille ja valmentajana aloittaneelle Eetu ”sAw” Sahalle. Molemmat pelaajat kaapattiin kilpailevasta HAVU Gaming -joukkueesta.

– Hyvin on mennyt ensimmäinen viikko. Ollaan saatu katsottua ihan hyvin juttuja ja käyty kaikkea läpi. Vielä on kuitenkin edessä paljon duunia, Forss kertoo Ilta-Sanomille.

Forssin mukaan hänen pelipaikkansa ja roolinsa ovat noin 80-prosenttisesti samat kuin HAVUssa, joten sopeutuminen joukkueeseen on sujunut nopeasti. Forssin sopimus julkistettiin torstaina 5.11., joten harjoitusmäärät ovat väkisinkin pieniä.

HAVUn tavoin Forss pelaa ENCEssä lähtökohtaisesti yksinään. Poliisipuolella hänen luotetaan puolustavan yksin toista pommipaikkaa, terroristina pelaaja taas hiiviskelee kaukana joukkuetovereistaan eri puolella karttaa.

– Ollaan treenattu ne päivät, kun ollaan ehditty, mutta ei tässä nyt mitenkään hirveästi kuitenkaan ole pystynyt. Huomaamiani hyviä juttuja ovat pelaajien yksilötaidot sekä todella hyvä pelinluku, Forss avaa ensimmäistä viikkoaan ENCEssä.

ENCEn avausvastustaja IEM-turnauksessa on voittajasuosikkeihin lukeutuva Astralis, joka on HLTV:n maailmanlistalla kolmantena. ENCEn sijoitus on 26.

– Aina on mielestäni mukavampaa pelata niin sanotusti ”parempia vastaan”. Itselläni ei ole mitään odotuksia IEM:n osalta – mennään peli kerrallaan!

Jyväskyläläisellä nuorella miehellä on selvät odotukset ENCEn tulevaisuudesta: Nousta takaisin huipulle ja pysyä siellä. Henkilökohtaisesti hän haluaa kehittyä yksilönä ja olla A-luokan joukkuepelaaja. Toiveissa on voittaa myös mestaruuksia.

– Ei ole mitään tiettyä asiaa, jota odotan tulevaisuudelta. Paitsi ehkä mestaruuksia.

Joonas ”doto” Forss, 24, on ENCEn CS-joukkueen uusin vahvistus.­

Slaava ”Twista” Räsäsen tilalle valmentajaksi palkattu Saha sopii Forssin mielestä hyvin valmentajaksi, vaikka uudella nimellä on kokemusta vain muutaman kuukauden ajalta vuodelta 2019.

Forss kertoo heidän käyneen harjoituksissa tähän mennessä läpi ENCEn aikaisempia juttuja, mutta mukaan on otettu asioita myös HAVUn pelikirjasta. Saha ei ole kuitenkaan vielä päässyt kunnolla hommiin, koska hänkään ei vielä tunne kaikkia joukkueen taktiikoita.

ENCE lähtee selvänä altavastaajana kello 16.00 alkavaan otteluun Astralista vastaan. Lohkovaiheessa on selvät sävelet: kahdella voitolla jatkoon ja kahdella tappiolla kotiin.

Astralis-ottelun tulos määrittää pelaako ENCE seuraavan kerran lauantaina vai sunnuntaina kello 19.30. Voitolla pelit jatkuvat lauantaina ja tappiolla sunnuntaina. Vastustaja on seuraavassa ottelussa joko BIG tai Mousesports.

Lauantaina pelattavassa voittajien ottelussa on panoksena playoff-paikka. Sunnuntaina hävinnyt puolestaan putoaa turnauksesta. Lauantain ottelun häviäjä ja sunnuntain voittaja pelaavat maanantaina kello 19.30 vielä jatkopaikasta.

Seuraa ENCEn viikonlopun otteluita suorana ja suomeksi:

Jos lähetys ei näy yllä, katso sitä täältä.

IEM Beijingin jälkeen suomalaisjoukkueen kalenterissa on enää DreamHack Masters Winter, joka pelataan Euroopan osalta 30.11.–6.12.

ENCEssä pelaavat tällä hetkellä Forssin lisäksi Aleksi ”allu” Jalli, Miikka ”suNny” Kemppi, Elias ”Jamppi” Olkkonen ja Jere ”sergej” Salo. Jani ”Aerial” Jussila on sairauslomalla. Joukkuetta valmentaa Saha, jota tukee analyytikoksi syksyn aikana siirtynyt Räsänen.