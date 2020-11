F1-komeetta Lando Norris perusti esports-joukkueen – korona antoi vauhtia

F1-tähti Lando Norris haluaa kilpajoukkueensa kilpailevan muissakin peleissä kuin vain ajopeleissä.

Lando Norris ajaa parhaillaan toista F1-kauttaan. McLaren-kuski on MM-sarjassa seitsemäntenä.­

McLarenin F1-tallin brittitähti Lando Norris on perustanut oman kilpapelijoukkueen, Quadrant Esportsin. Asiasta uutisoivat muun muassa BBC ja DOT Esports.

Aktiivisena pelaajana tunnetun Norrisin organisaatiossa yhdistyvät pelaaminen, kilpaileminen, sisällöntuotanto ja vaatepuoli. Toiminta alkaa neljän sisällöntuottajan voimin.

F1-tähteä kiinnostavat luonnollisesti ajopelit, mutta tavoitteet on asetettu paljon korkeammalle. BBC:n haastattelussa Norris kertoo Quadrantin tavoitteen olevan nousta isoksi nimeksi esports-kentällä, vaikka toiminta alkaa pienesti.

– Ajopelit ovat pääfokus ja isompi intohimo minulle kuin muut esports-pelit, mutta toivon mukaan laajennamme esportsin ja pelaamisen eri kategorioihin, Norris kertoi BBC:lle.

F1-kuski kertoi BBC:lle koronatilanteen vaikuttaneen joukkueen perustamiseen, jota hän oli miettinyt jo hetken aikaa. Kevään rajoitustoimien takia brittikuski pelasi tavallista enemmän, mikä vauhditti oman joukkueen perustamista.

Norris on striimannut tänä vuonna ahkerasti Twitch-palvelussa muun muassa ajopelejä, Call of Duty Warzonea sekä vienyt katsojat F1-kulissien taakse. Britillä on Twitchissä jo yli 600 000 seuraajaa.

Norris on nähnyt Twitch-lähetysten yhtenä tapana pitää yhteyttä faneihin ja näyttää uuden puolen itsestään. Pelilähetykset F1-tähti tekee suorana omasta makuuhuoneestaan.

Keväällä hänen F1-pelilähetyksensä keräsivät kymmeniä tuhansia katsojia, kun samaan aikaan olivat pelaamassa esimerkiksi F1-kollegat Charles Leclerc (Ferrari) ja George Russell (Williams).

21 vuotta perjantaina 13.11. täyttävä Norris ajaa parhaillaan toista F1-kauttaan. Kauden avauskisassa kolmanneksi sijoittunut Norris on MM-sarjassa seitsemäs 69 pisteellä.

Norris on yksi F1:n uuden sukupolven odotetuista supertähdistä. Näyttävien ajosuoritusten lisäksi hän on kerännyt kehuja toiminnallaan sosiaalisessa mediassa. Kesällä Britannian GP:n yhteydessä Norrisin kypärä maalattiin hänen 6-vuotiaan Eva-faninsa piirustuksen mukaan.

Kypärä nousi somehitiksi, mutta samaa ei voi sanoa Belgian GP:ssä nähdystä luomuksesta. Äärioikestoon kytköksissä oleva leijonankuva poiki kritiikkiä ja loputa anteeksipyynnön itse kuskilta.