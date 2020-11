ENCE halusi Jesse ”zehN” Linjalan, mutta kauppoja ei tullut – pelaaja paljastaa syyn podcastissa

Jesse ”zehN” Linjala vahvisti ENCEn kyselleen 28-vuotiaan perään, mutta ainakaan ensimmäiset sopimusneuvottelut eivät tuottaneet tulosta.

ENCE kävi keskustelua Jesse ”zehN” Linjalan edustaman Godsent-organisaation kanssa pelaajakaupoista, mutta sopimusta ei syntynyt.

Linjala paljasti asian Pelaajat.comin uusimmassa podcast-jaksossa, joka on nauhoitettu ennen kuin ENCE ilmoitti Counter-Strike-joukkueensa uudesta pelaajasta ja valmentajasta torstaina 5.11.

Juuri 28 vuotta täyttänyt Linjala kertoi sopimusneuvotteluihin vaikuttaneen Godsentin saama tarjous koko organisaation CS-joukkueesta. Linjala vahvisti lokakuun loppupuolella liikkeelle lähteneet huhut, joiden mukaan kiinalainen FunPlus Phoenix olisi ostamassa ruotsalaisorganisaatioon vuosi sitten liittyneen joukkueen.

– Godsent haluaa myydä meidät pakettina isompaan organisaatioon. Bisnestähän se vain on. FPX on niin iso organisaatio, ihan maailmanluokan League Legends -joukkue ja kaikkea, että se on iso brändi. Meille myös joukkueena iso juttu, Linjala kertoi podcastissa.

– Kyllähän se olisi mielenkiintoista ja siistiä pelata suomalaisjoukkueessa, mutta tilanteen lähtökohdat ja nämä huomioon ottaen [tämä] ei tule todennäköisesti tapahtumaan, Linjala jatkoi viitaten nykytilanteeseen.

ENCE ilmoitti viime viikolla tehneensä kaksivuotisen sopimuksen Joonas ”doto” Forssin kanssa, koska Jani ”Aerial” Jussila on määrittelemättömän pituisella sairauslomalla.

ENCEn GM Niklas Ojalainen ei vahvistanut viime viikolla IS:lle väitteitä, joiden mukaan Suomen tunnetuin CS-joukkue olisi neuvotellut Linjalan kanssa. Ojalainen totesi ENCEn ”kyllä ilmoittavan, jos uusia sopimuksia on allekirjoitettu”.

Podcastissa Linjala kertoi ENCE-huhujen lisäksi muun muassa Godsentistä, mitä mieltä hän on Suomen CS-tilanteesta sekä millaisia asioita pelaajien pitäisi miettiä omaa kehitystään ja uraansa ajatellen.

Linjalan lisäksi Godsentissä pelaavat saksalainen Kevin ”kRYSTAL” Amend, slovakialainen Martin ”STYKO” Styk, montenegrolainen Pavle ”maden” Bošković, tanskalainen Asger ”farlig” Jensen sekä ruotsalaisvalmentaja Jonatan ”Devilwalk” Lundberg.

Godsent pelaa loppuvuoden aikana vielä ainakin kahdessa turnauksessa: BLAST Premier Showdownissa (23.–29.11.) ja DreamHack Masters Winterissä (30.11.–6.12.).