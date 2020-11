7 miljardin katselukerran tubetähti haluaa nyt pelijoukkueen – mistä yli 40 miljoonaa dollaria?

Tubetähti ”MrBeast” on sanonut aikovansa hankkia oman League of Legends -joukkueen, mutta huippuliigassa kilpailevan joukkueen hintalappu saattaa olla liian kova jopa suosikkinimen lompakolle.

YouTuben suosituimpiin nimiin 45,9 miljoonalla tilaajalla lukeutuva Jimmy ”MrBeast” Donaldson haaveilee omasta League of Legends -joukkueesta.

Donaldson kertoi haaveestaan 24 tuntia kestäneen suoran lähetyksen aikana, jolloin hän vastasi vastasi fanien esittämiin kysymyksiin. 22-vuotias sanoi aikovansa tosissaan toteuttaa haaveensa, mutta tuskin vielä vuoden 2021 aikana.

– Tämä tapahtuu 100 prosentin varmuudella. En halua sanoa liikaa, mutta meillä on suunnitelmia. Antakaa minulle vähän aikaa. [...] Katson kaikki MSI:t, Worldsit ja muut turnaukset... Käytän niin paljon aikaa [turnausten] katsomiseen, joten miksi en katsoisi omaa joukkuettani, Donaldson kertoi aikeistaan striimissä.

Donaldson sanoi paljasti jo lokakuun lopulla Twitterissä haaveilevansa omasta LoL-joukkueesta. Samalla hän sanoi LoLin olevan kaikkien aikojen paras peli. 22.-vuotiaan tubetähden twiitti keräsi monen tunnetun esports-joukkueen ja tiimipomon huomion.

Viestiin vastasivat muun muassa Fnaticin perustaja Sam Mathews, G2 Esportsin perustaja Carlos Rodriguez Santiago, LoLin huippujoukkueet TSM ja Excel sekä LoLin keksijöihin lukeutuva Marc Merrill. Kaikki ilmaisivat olevansa halukkaita jakamaan ajatuksiaan tubetähden kanssa.

Kuinka realistinen Donaldsonin haave on? Amerikkalaisena hän haluaisi todennäköisesti joukkueensa kilpailevan Pohjois-Amerikan kovimmassa sarjassa eli LCS-liigassa, josta parhaat pääsevät Worlds-nimisiin MM-kisoihin.

Kymmenen joukkueen LCS-liiga on perustettu vuonna 2013. Sarja siirtyi vuonna 2018 franchise-malliin, jossa joukkueet ostivat 10–13 miljoonalla dollarilla vakituiset liigapaikat.

Donaldsonin pitäisi ensin ostaa liigapaikka joltain toiselta toimijalta. Liigapaikkojen hinnat ovat kasvaneet roimasti sitten alkuperäisen myynnin: Echo Foxin hallinnoima paikka myytiin viime syksynä huhujen mukaan 30 miljoonalla dollarilla.

Pohjois-Amerikassa pelattava LCS-liiga on yksi esportsin tunnetuimmista ja suosituimmista.­

LoL-joukkueen kustannusten arvioidaan liigassa olevan vuositasolla muutamasta miljoonasta ylöspäin. Liigan pelaajien keskipalkka on nykyisin reilut 400 000 dollaria vuodessa.

Echo Foxin liigapaikan myynnin huomioiden Donaldson tarvitsisi arviolta vähintään 40 miljoonaa dollaria joukkuetta varten. Sillä hän voisi saada mahdollisesti liigapaikan sekä rakentaa joukkueen kaksivuotisilla sopimuksilla.

22-vuotiaan haave saattaa kaatua LCS-paikkojen vähäiseen tarjontaan, joka näkyy varmasti mahdollisissa myyntihinnoissa. Echo Fox joutui myymään liigapaikan pakon edessä omistajien saatua potkut sarjasta.

Tubetähden omat rahat eivät varmasti riittäisi LCS-joukkueeseen, mutta hänen brändinsä on yksi YouTuben vahvimmista ja arvokkaimmista. Sponsoreita hän tuskin saisi kuittaamaan koko summaa, mutta sijoittajat todennäköisesti näkisivät mahdollisuuksia ja potentiaalia yhdistää esports ja MrBeast-brändi.

Kalliista videoistaan tunnettu Jimmy Donaldson on toteuttanut monia haaveitaan. Tämän tiedostaen hänen haave omasta LoL-joukkueesta toteutunee ennen pitkää, mutta ei välttämättä kuitenkaan juuri LCS-liigassa.

League of Legends on maailman suosituimpia pelejä yli 100 miljoonalla kuukausittaisella pelaajalla. LoL on myös ylivoimaisesti maailman suurin kilpapeli. Pelin on julkaissut Riot Games.

Donaldsonin videoissa toteutetaan yleensä erikoisia tai pitkään kestäviä haasteita, joissa voittajat palkitaan suurilla rahasummilla, autolla tai esimerkiksi talolla. Useissa videoissa hän myös käyttää rahojaan hyväntekeväisyystempauksiin.

Tubetähti kertoi lokakuun lopulla 100 Thievesin podcastissa kalleimman yksittäisen videon maksaneen peräti 1,2 miljoonaa dollaria. Donaldsonin videoita on katsottu tähän mennessä yli 7 miljardia kertaa YouTubessa.

Eräässä videossa ”MrBeast” ajaa Uberia, mutta asiakas saa kyydin päätteeksi pitää auton: