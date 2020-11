Yllättäjästä ei vastusta ennakkosuosikille – LoLin MM-kulta Etelä-Koreaan

Eteläkorealainen joukkue voitti jo kuudetta kertaa League of Legendsin massiiviset MM-kisat, jotka järjestettiin nyt kymmenennen kerran.

Damwon Gaming -joukkue on League of Legendsin uusi maailmanmestari. Korealaisjoukkue päihitti Worlds-kisojen finaalissa kiinalaisen Suning-joukkueen, joka hävisi kotiyleisön harmiksi 1–3-tuloksella.

Finaalin ensimmäinen ottelu oli kisojen tämän vuoden pisin: Damwon vei voiton 45 minuutin jälkeen. Toisen pelin jälkeen tilanne oli tasan, mutta sen jälkeen Suning ei pystynyt enää vastaamaan korealaisjätin myllytykseen.

19-vuotias Kim ”Canyon” Geon-bu valittiin finaalin parhaaksi pelaajaksi. Jungler-roolia pelaava korealaisnuori oli läpi kisojen yksi joukkueensa kantavista voimista.

Vuoden 2020 MM-kisat jäävät kisahistoriaan ainakin ensimmäisestä pentataposta, josta vastasi Suning-pelaaja Chen ”Bin” Ze-Bin. Kyseistä termiä käytetään LoLissa, kun yksi pelaaja eliminoi yksin koko vastustajajoukkueen eli viisi pelaajaa reilussa minuutissa.

Etelä-Korea palasi kahden välivuoden jälkeen takaisin League of Legendsin hallitsevaksi maailmanmestariksi. Edelliset kaksi vuotta mestaruus oli mennyt Kiinaan, kun Invictus Gaming (2018) ja FunPlus Phoenix (2019) juhlivat voittoja.

Damwonin mestaruus tullut kovin suurena yllätyksenä, koska joukkuetta oli alusta asti pidetty kisojen voittajasuosikkina yhdessä kiinalaisen Top Esportsin kanssa. Suning nousi finaaliin vastoin kaikkia odotuksia kaadettuaan pudotuspeleissä maansa kaksi kärkinimeä, JD Gamingin ja Top Esportsin.

Katsojien iloksi finaali ei ollut myöskään edellisvuosien tapaan pelkkää yksipuolista dominointia toiselta joukkueelta. Vuosina 2017–19 finaali päättyi nopeasti 3–0-tuloksella.

Worlds on esportsin vuoden suurin tapahtuma. Tänä vuonna kisat järjestettiin kymmenettä kertaa, ja finaali pelattiin Pudongin jalkapallostadionilla 6321 katsojan edessä.

Kisahistoriassa mestaruus on mennyt kuudesti Etelä-Koreaan, kahdesti Kiinaan, kerran Eurooppaan ja kerran Taiwaniin. Eniten mestaruuksia on korealaisella T1-joukkueella, joka on voittanut kisat kolmesti.

Vuonna 2021 Worldsit järjestetään taas Kiinassa, koska koronapandemia sotki tänä vuonna alkuperäiset suunnitelmat. Koronan takia reilun kuukauden kestäneet kisat pelattiin kuplassa Shanghaissa, kun alun perin tarkoitus oli pelata kisat useassa kaupungissa.