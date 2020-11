HAVU kasvaa koronasta huolimatta – tavoitteena esports-elämäntyyli

Korona ei ole vaikuttanut paljoa Suomen toiseksi suurimman esports-organisaation toimintaan, jonka kehityssuunta on vahvasti ylöspäin.

Lasse Salminen (vasemmalla) on HAVUn toimitusjohtaja. Pikkukuvassa uusi projektipäällikkö Niklas Pehkonen, joka aloitti lokakuussa.­

Koronapandemia on vaikuttanut muiden alojen tavoin taloudellisesti myös esportsiin. Monista muista aloista poiketen espoorts on kuitenkin saanut paljon uusia katsojia.

Suomalaisen HAVU Gamingin toimitusjohtaja Lasse Salminen kertoo koronan vaikuttaneen organisaation toimintaan hyvässä ja huonossa. Korona on vaikuttanut HAVUn pelaajien, sisällöntuottajien ja muiden henkilöiden arkeen, mutta tilanteeseen ollaan pystytty sopeutumaan.

Sponsorineuvotteluista vain muutamat päättyivät koronan takia, mutta myös uusia kumppanuuksia on syntynyt viimeisen puolen vuoden aikana. HAVUlla on tällä hetkellä kymmenen sponsoria, joista neljä on pääyhteistyökumppaneita.

– Pitkäkestoisimmat sopimukset ovat meillä tällä hetkellä 6–12 kuukautta. Lyhyempiä kampanjoita tehdään useasti. Sopimusten summat liikkuvat 10 000–150 000 euron välissä riippuen kumppanista ja sisällöstä, Salminen kertoo Ilta-Sanomille.

Vuonna 2017 perustetun HAVUn liikevaihto kasvaa koronasta huolimatta. Vuosina 2018 ja 2019 liikevaihto oli 181 000 (–13 000 €) ja 345 000 (+37 000 €), mutta tänä vuonna mennään jo yli puolen miljoonan euron.

– Liikevaihto on tänä vuonna jo yli puoli miljoonaa. Ei ehkä saada ihan tuplattua viime vuoden liikevaihtoa, mutta tuskin jää kovin kauaksi. Viivan alle jää myös jotain.

Sponsoreiden lisäksi rahaa on tullut tuotemyynnistä, joka on ylittänyt Salmisen henkilökohtaiset odotukset. Hiirimattojen ja muiden tuotteiden myynti on kuitenkin tällä hetkellä vain reilut viisi prosenttia liikevaihdosta.

Kasvu on näkynyt myös työntekijöiden määrässä. HAVU ilmoitti viime viikolla palkanneensa aiemmin SJ Gamingissä managerina työskennelleen Niklas Pehkosen markkinointi- ja projektipäälliköksi.

Pehkonen on HAVUn kolmas täysipäiväinen työntekijä. Lisäksi palkkalistoilla on viisihenkinen Counter-Strike-joukkue sekä kolme osa-aikaista työntekijää, jotka auttavat esimerkiksi grafiikoiden ja somen kanssa.

Salminen uskoo seuraavan rekrytoinnin täydentävän myyntipuolta, josta hän on vastannut itse tähän mennessä. Useat osakkaat ovat auttaneet mitä ehtivät, mutta lisäkäsille olisi kuitenkin käyttöä.

– Itselleni on ollut alusta asti tärkeää saada luotua uusia työpaikkoja esportsiin. Oli kyseessä sitten täyspäiväinen tai osa-aikainen homma.

Pehkonen on aiemmin työskennellyt SJ Gamingille, joka on HAVUn suurimpia kilpailijoita Suomessa.­

Uusi projektipäällikkö Pehkonen on tuttu nimi Suomen esports-piireissä: 26-vuotias oli mukana tuomassa SuperJymyä alalle syksyllä 2017.

– SJ:n kanssa koettiin kolmessa vuodessa isoja ylä- ja alamäkiä. Hartwall-areenassa pelaaminen viime syksynä (Artic Invitational) oli hienoin yksittäinen muisto, vaikka halli ei ollutkaan täysi. Tunnelma oli aivan muista poikkeava, Pehkonen muistelee mennyttä SJ-työpaikkaansa IS:lle.

Pehkosen mukaan uusi työ HAVUsta löytyi hieman sattuman kautta, sillä asia tuli puheeksi hänen vaihtaessaan kuulumisia Salmisen kanssa. Ajatus maisemanvaihdosta oli kuitenkin ollut takaraivossa jo hetken aikaa ennen työtarjousta.

Suomen ykkösnimen ENCEn tavoin myös HAVUn kruununjalokivi on CS-joukkue. Tähän mennessä ENCE on ollut selvästi Suomen näkyvin joukkue. Pehkosella on kuitenkin ensi vuodelle suunnitelmia, miten joukkuetta ja pelaajia saadaan aiempaa vahvemmin esille.

Pehkonen haluaa tunnettavuuden lisäksi myös vaikuttaa HAVUn kautta. Hän toivoo organisaation pystyvän kumoamaan ennakkoluuloja ja stereotypioita, joita esportsista vähemmän tietävillä usein on. Lisäksi hän haluaa puuttua yhteen pelaamisen ikuisuusongelmista.

– Kiusaamiseen pitää ottaa vahvasti kantaa kärkiorganisaatioiden ja tähtipelaajien kautta. Sitä kautta se on uskottavampaa, siihen reagoidaan vakavammin ja vaikutus näkyy koko kentässä.

HAVUn CS-joukkue hätyyttelee maailmanlistan top30-sijoitusta. Koronatilanne on vaikeuttanut joukkueen nousua maailmanlistalla, koska huippujoukkueet ovat alkaneet pelata pienempiäkin nettiturnauksia.

– Esimerkiksi meille aiemmin mahdollisten DreamHack Open -turnausten taso on ollut nyt ihan järjetön, kun siellä on pelaamassa jopa maailman top5-joukkueita. Mutta se on myös hyvä haaste meille, vaikka välillä harmittaa, Salminen kertoo.

CS:n lisäksi HAVU on mukana NHL- ja Dota 2 -peleissä, mutta niiden näkyvyys on räiskintäpeliin verrattuna huomattavasti pienempi. HAVU on vahvasti myös mukana Twitchissä, jossa organisaatiota edustavat useat sisällöntuottajat eli striimaajat.

– Striimaaminen on kasvanut tosi paljon ja koen siinä olevan yhä paljon kasvuvaraa. Kumppaneita ajatellen tarvitaan kuitenkin parempia konsepteja ja enemmän säännöllistä sisältöä.

Salmisen tulevaisuuden tavoite on kasvattaa HAVUsta pelaamiseen keskittyvä elämäntapabrändi, gaming lifestyle, kuten hän itse asian ilmaisee. Salminen on ihaillut jo hetken aikaa amerikkalaista 100 Thieves -organisaatiota, joka on yhdistänyt onnistuneesti kilpailemisen, vaatetuotteistuksen sekä sisällöntuotannon.