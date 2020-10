Tässäkö ensimmäinen esportsin huipulle nouseva naisjoukkue?

Cloud9:llä on kolme Valorant-joukkuetta, joista yhdessä pelaa vain naisia. Organisaatio toivoo muodostavansa sekajoukkueita jatkossa.

Esportsin suurimpiin ja menestyneimpiin organisaatioihin lukeutuva amerikkalainen Cloud9 on tehnyt sopimuksen viiden naisen muodostaman MAJKL-joukkueen kanssa, joka kilpailee Valorant-räiskintäpelissä.

Cloud9 White -nimen alle siirtyvässä joukkueessa pelaavat kanadalaiset Jasmin ”Jazzyk1ns” Manankil, Melanie ”meL” Capone sekä amerikkalaiset Alexis ”alexis” Guarrasi, Annie ”AnnieDro” Roberts ja ”katsumi”.

Syyskuussa joukkue voitti vain naisille järjestetyn FTW Summer Showdown -turnauksen, josta pelaajat kuittasivat yhteensä 25 000 dollaria. Joukkueen debyytti Cloud9:ssä päättyi maanantain ja tiistaina välisenä yönä 17.–32. sijaan eli kahden voiton päähän jatkopaikasta First Strike -suurturnauksen ensimmäisessä karsinnassa.

Cloud9 on vahvasti mukana kesällä julkaistussa ilmaisräiskintäpeli Valorantissa. White-naisjoukkueen lisäksi organisaatiota edustavat viiden amerikkalaismiehen Cloud9 Blue -joukkue ja viiden korealaismiehen tähdittämä Cloud9 Korea.

Cloud9:n vanhempi GM Gaylen Malone totesi The Esports Observerille organisaation olevan sitoutunut Whiten tukemiseen kaikin tavoin. Naisjoukkue kilpailee Blue-pääjoukkueen tavoin kaikkien merkittävien Valorant-turnausten karsinnoissa.

Malone sanoi myös White- ja Blue-joukkueiden harjoittelevan säännöllisesti keskenään. Joukkueilla on myös yhteinen valmentaja. Tulevaisuudessa tavoite on saada yhdistettyä Bluen kokoonpanoon pelaajia molemmista joukkueista, jos se vain on kannattavaa.

Huippuorganisaatioita edustaneet naisjoukkueet ovat olleet tähän mennessä harvinainen näky esportsissa. Nimekkäistä organisaatioista naisjoukkueita ovat tukeneet Counter-Striken puolella esimerkiksi Team Secret, Counter Logic Gaming, TYLOO ja Dignitas.

Menestyviä sekajoukkueita ei ole esports-historian aikana nähty. Yksittäisiä naispelaajia on noussut huipulle esimerkiksi Overwatchissa (Kim ”Geguri” Se-yeon), Hearthstonessa (Xiaomeng ”Liooon” Li) ja StarCraft II:ssa (Sasha ”Scarlett” Hostyn), mutta käytännössä aina suurimmissa turnauksissa nähdään vain miehiä.

Valorantin takana on pelijätti Riot Games, joka on jo pelin alkuvaiheessa tukenut naisturnauksia. Malonen mukaan myös tämä vaikutti Cloud9:n päätökseen perustaa White-joukkue, vaikka sen tavoite on kilpailla maailman parhaita vastaan sukupuolesta riippumatta.

Aiemmin MAJKL-nimellä kilpaillut joukkue sai Malonen huomion työmoraalillaan. Malonen mukaan pelaajat työskentelivät jo ennen Cloud9:ää kuten ammattilaisten kuuluisi. Malonen mielestä joukkue onkin valmis tekemään töitä päästäkseen Valorantin huipulle, ei vain ollakseen paras naisjoukkue.

Cloud9 White -joukkueen esittelyvideo: