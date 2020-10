HREDS esitteli uuden joukkueensa – nytkö alkaa Valorantin nousu Suomessa?

HREDS on ensimmäinen Suomen suuri esports-organisaatio, joka on kiinnittänyt Valorant-joukkueen.

Jääkiekkoseura HIFK:n esports-projektin uusin pelilaajennus on Valorant.­

HIFK:n esports-joukkue hREDS laajentaa kesällä julkaistuun ilmaisräiskintään Valorantiin. HREDS on ensimmäinen Suomen suurimmista organisaatioista, joka on perustanut joukkueen peliin.

Helsinkiläisorganisaatiota edustavat aiemmin Overwatchia pelanneet Toni ”Ube” Häkli ja Jussi ”SKIPAH” Mehtälä sekä Santeri ”Bonecold” Sassi, Ilari ”iluri” Puranen ja Sami-Petteri ”Haamu” Sutinen. Joukkuetta valmentaa entinen Overwatch-pelaaja Samuli ”BAITO” Karppinen.

Tiedotteen mukaan koronatilanne vaikutti joukkueen rakentamiseen, joka kesti kuukausia. Pelaajat valittiin useiden testijaksojen ja tryout-tilaisuuksien jälkeen. Ilman joukkuepaikkaa jäi useita lahjakkaita pelaajia, joita Suomessa riittää, kommentoi joukkueen manageri Eemeli ”Woomera” Ikonen.

– Olemme työskennelleet kovasti joukkueen kanssa jo useamman kuukauden ajan. Nyt isojen turnausten lähestyessä koimme olevan sopiva tilaisuus esitellä kokoonpano, Ikonen kommentoi tiedotteessa.

Riot Gamesin kesäkuussa julkaisemasta Valorantista on povattu seuraavaa suurta kilpapelihittiä. Peli on kerännyt hyvin katsojia ja joukkueita Pohjois-Amerikassa, mutta Euroopassa sen taival on ollut tahmeampi.

Nyt loppuvuodesta järjestetään Valorantin ensimmäinen suurturnaus, First Strike, jota pelataan alueellisesti. Turnaus on ensimmäinen, jonka järjestää Riot Games. Sen uskotaan nostavan Valorantin kilpapuolen kiinnostuksen uudelle tasolle.

Suomen suurimmat organisaatiot kertoivat kesällä Ilta-Sanomille uuden räiskintäpelin kiinnostavan, mutta hREDS on ensimmäinen joukkueen esitellyt taho. Suomesta löytyy pelaajamääriin nähden runsaasti lahjakkaita pelaajia, mutta useimmat ovat asettaneet katseensa kansainvälisiin kokoonpanoihin.

Marraskuussa 2016 perustettu hREDS on Valorantin lisäksi mukana Counter-Strikessa ja NHL-pelisarjassa. Organisaatio on kilpaillut niiden lisäksi aiemmin Overwatchissa, Dota 2:ssa, Fortnitessa, Hearthstonessa ja Tekkenissä.