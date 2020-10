Aleksi Virolaisella syytä hymyyn: Lohkovoitto puhtaalla pelillä ja finaalipaikka

Aleksi ”Aleksib” Virolaisen tähdittämä OG-joukkue voitti lohkonsaE kolmella maukkaalla voitolla.

Suomalaisen Counter-Strike-tähden Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtama OG-joukkue on voittanut BLAST Premier -liigan A-lohkon.

OG vei lohkovoiton puhtaalla pelillä kaataen maanantaina amerikkalaisen Evil Geniusesin (2–1), tiistaina venäläisukrainalaisen Na`Vin (2–0) ja lohkofinaalissa vielä keskiviikon ja torstain välisenä yönä uudestaan Na`Vin (2–1).

OG sai lohkovoitosta 25 000 dollarin lisäksi suoran finaalipaikan rahakkaisiin liigafinaaleihin, jotka pelataan 8.–13. joulukuuta. Myös Na`Vi eteni suoraan liigafinaaleihin. Ninjas in Pyjamas ja Evil Geniuses sen sijaan joutuvat hakemaan vauhtia marraskuun lopulla pelattavasta Showdown-karsinnasta.

BLAST on yksi loppuvuoden kiinnostavimmista turnauksista, koska siinä nähdään vastakkain sekä Amerikan että Euroopan huippunimiä ensimmäistä kertaa sitten kevään. Lohkojumboksi jääneen Amerikan ykkösnimen Evil Geniusesin suoritus oli monelle karvas pettymys, vaikka joukkue pelasikin tiukkoja pelejä heti Euroopan huippuja vastaan.

Brittiläinen Mateusz ”mantuu” Wilczewski on ollut OG:n selvästi paras pelaaja turnauksessa tilastollisesti. Wilczewskillä on 52 tappoa enemmän kuin kuolemia, tappojen ja kuolemien suhdelukema 1,44 ja rating peräti 1,30.

Pelinjohtaja Virolainen on pelannut myös erinomaisen turnauksen: hän on tällä hetkellä OG:n toiseksi paras pelaaja 1,13:n ratingilla. Turnausjärjestäjä on myös julkaissut videon, josta selviää miten Virolainen jakaa käskyjä.

BLASTin B-lohko pelataan torstaista lauantaihin ja C-lohko välipäivän jälkeen maanantaista keskiviikkoon. B-lohko alkaa tänään otteluilla Vitality-Complexity ja BIG-FaZe.