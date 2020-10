ENCEn jumbosija näkyi heti – vain kaksi suomalaista kiinni major-paikoissa

CS:n uusitun major-karsintajärjestelmän nykytilanteen perusteella vain kaksi suomalaista nähtäisiin majorissa. ENCE on 68,25 pisteen päässä majorista.

Counter-Striken ykkösturnaus eli major on lykätty hamaan tulevaisuuteen asti koronatilanteen takia, mutta karsintoja on siitä huolimatta pelattua jo kuukausia ympäri maailmaa.

Tähän mennessä alueellista RMR-karsintasarjaa on pelattu alun perin ilmoitetun kolmen turnauksen verran, mutta lisää on tulossa. ESL One Rio Major -arvoturnaukselle ei pystytä pandemiatilanteen takia asettamaan ajankohtaa, minkä takia karsintojen määrää on pakko lisätä.

– Emme aio aikatauluttaa Major-turnauksia ennen kuin vähintään Regional Major Ranking (RMR) -lähiverkkotapahtumien järjestäminen on turvallista eri puolilla maailmaa. Siihen asti jatkamme RMR-tapahtumien järjestämistä verkossa, jotta pysymme kärryillä, mitkä ovat kunkin alueen parhaat joukkueet, Valve kommentoi tilannetta syyskuussa.

Suomalaisittain mielenkiintoisin RMR-alue on luonnollisesti Eurooppa, josta peräti 11 joukkuetta jatkaa majoriin. Legendat (karsintasijat 1.–3.) saavat suorat paikat 16 parhaan joukkoon haastajien (4.–9.) ja kilpailijoiden (10.–11.) aloittaessa pelit ensimmäisestä vaiheesta.

Suomalaispelaajista major-paikoissa ovat kiinni Aleksi ”Aleksib” Virolainen (OG) ja Jesse ”zehN” Linjala (Godsent). OG on kerännyt karsinnoissa 3313 pistettä, mikä riittää seitsemänteen sijaan. Godsent on puolestaan yhdeksäs 3238 pisteellä.

Suomen tunnetuimman CS-joukkueen ENCEn sijoitus pistelistalla romahti juuri päättyneen DreamHack Open Fall -karsintaturnauksen seurauksena. ENCE jäi turnauksessa jaetulle viimeiselle sijalle hävittyään heti kaksi ottelua.

ENCE lähti turnaukseen neljänneltä sijalta, mutta putosi jumbosijan takia sijalle 12. ENCEllä on kasassa 2545,75 pistettä, joka on 68,25 vähemmän kuin viimeiselle major-sijalle juuri nousseella Northilla.

ENCE joutuu pelaamaan major-karsinnat ilman Elias ”Jamppi” Olkkosta, jolla on kiistelty pelikielto majoreihin ja sen karsintoihin. Olkkosen pelikiellon takia joukkue on turvautunut kokoonpanosta elokuussa HAVU-joukkueeseen siirtyneeseen Sami ”xseveN” Laasaseen.

Euroopan-karsintasarjan kärjessä on ylivoimaisesti 5879 pisteellä ranskalainen Team Vitality. Perässä tulevat tanskalainen Heroic (4125) ja ruotsalainen Ninjas in Pyjamas (4116), jotka ovat Vitalityn lisäksi kiinni legendapaikoissa.

Euroopan lisäksi karsinta-alueita ovat Pohjois-Amerikka (6 paikkaa majoriin), Ivy-maiden alue (5), Etelä-Amerikka (1), Aasia (1) ja Kaakkois-Aasia (1).

Joukkueiden karsinta-alue määritetään asuinpaikan perusteella: esimerkiksi Yhdysvalloissa asuvat brasilialaisjoukkueet FURIA ja Team One pelaavat tämän takia Pohjois-Amerikan karsinnoissa.

Pohjois-Amerikasta jatkopaikoissa ovat kiinni Evil Geniuses, FURIA Esports, Team Liquid, joukkueena jo yhdessä pelaamisen lopettanut 100 Thieves sekä Team One. Ivy-maiden alueelta majoriin ovat etenemässä Team Spirit, Natus Vincere, Nemiga Gaming, Virtus.pro ja ESPADA.

Etelä-Amerikassa arvoturnauspaikassa on kiinni brasilialainen BOOM Esports, Aasiassa legendaarinen TYLOO ja Kaakkois-Aasiassa puolestaan australialainen Renegades.

Tarik ”tarik” Celik ja Evil Geniuses johtavat Pohjois-Amerikan karsintasarjaa kolmen turnauksen jälkeen.­

Alueellinen karsintasarja perustettiin keväällä, kun korona siirsi toukokuulle tarkoitetun arvoturnauksen toukokuulta marraskuulle. Koronatilanteen takia ESL One Rio Major -arvoturnaus lykättiin alkusyksystä kuitenkin hamaan tulevaisuuteen.

Edellinen major-arvoturnaus on järjestetty Berliinissä 23.8.–8.9.2019. Voiton vei tanskalainen Astralis, jolle mestaruus oli neljäs. Tuleva arvoturnaus on jo pelin 16:s.