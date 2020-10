Ennakkosuosikki oli pudota nolosti, mutta tekikin historiaa – LoLin MM-finalistit selviävät viikonloppuna

Fnatic oli lähellä Worlds-kisojen tämän vuoden suurinta yllätystä, muttei onnistunut voittamaan yhtään kolmesta ratkaisevasta pelistä ennakkosuosikkia vastaan. Kisat jatkuvat viikonloppuna välierillä.

League of Legendsin suurten Worlds-kisojen finalistit ratkotaan lauantaina ja sunnuntaina Shanghaissa. Worlds on LoLin MM-turnaus, joka on esportsin vuoden seuratuin turnaus katsojamääriltä.

Lauantaina finaalipaikasta pelaavat Suomen aikaa kello 13.00 eurooppalainen G2 Esports ja korealainen DAMWON Gaming. Kiinalaiset Top Esports ja Suning pelaavat toisesta finaalipaikasta sunnuntaina kello 12.

Molemmat ottelut pelataan paras viidestä -sarjoina. DAMWON on selvä ennakkosuosikki G2:ta vastaan, mutta eurooppalaisjoukkue pystyy hyvänä päivänä voittamaan kenet tahansa. Top on toinen finaalisuosikki, mutta vaikean puolivälieräottelun perusteella joukkue joutuu paiskimaan töitä toden teolla Suningia vastaan.

Seuraa otteluita suorana englanniksi:

Viime viikolla pelatuissa puolivälierissä G2 voitti Gen.G:n 3–0, DAMWON pieksi DRX:n 3–0 ja Suning pudotti JD Gamingin 3–1. Ainoastaan Fnaticin ja Top Esportsin välisestä ottelusta riitti kerrottavaa jälkipolville.

G2:n lisäksi ainoana eurooppalaisjoukkueena pudotuspeleihin yltänyt Fnatic oli pudottaa Top Esportsin, mutta kiinalaisjoukkue nousi vaikeasta tilanteesta voittajaksi. Fnatic johti paras viidestä -ottelusarjaa 2–0, mutta hävisi viimeiset kolme peliä kiinalaisjätille.

Top Esports teki huimalla nousullaan myös kisahistoriaa. Kyseessä oli nimittäin ensimmäinen kerta, kun joukkue on noussut 0–2-tilanteesta voittoon. Worldsit järjestetään nyt kymmenennen kerran.

Worldsin voittajajoukkue pääsee nostamaan Summoner’s Cup -pokaalia, joka painaa reilut 30 kiloa.­

Worldsin finaali pelataan Shanghaissa lauantaina 31.10. kello 12 alkaen. Koronan takia kisat järjestetään kuplassa, kuten NBA:n ja NHL:n pudotuspelit, mutta MM-finaali pelataan mahdollisesti yleisön edessä.

Finaali järjestetään Pudongin jalkapallostadionilla, johon otetaan 6321 katsojaa, jos paikalliset viranomaiset sen sallivat.