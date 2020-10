12-vuotiaan ällistyttävä suoritus sai CS-ammattilaisen leuan loksahtamaan – ”Kuka tämä junnu on?”

Nuoren pelaajan suoritus tallentui suoraan lähetykseen, josta tallennettua pätkää on katsottu jo lähes 100 000 kertaa.

12-vuotias tshekkiläinen Counter-Strike-pelaaja on saanut Reddit-palvelun kautta yllättävää näkyvyyttä hienolla yksilösuorituksellaan.

Froz1k-nimimerkkiä käyttävän tuntemattoman tshekkiläispelaajan suoritus tallentui Complexity-joukkuetta viime aikoina edustaneen tanskalaisen Niels Christian ”NaToSaphiX” Sillassenin suoraan Twitch-lähetykseen.

Tshekkiläispelaaja eliminoi yksin FACEIT-palvelun ottelussa koko vastustajajoukkueen, vaikka oli lopussa yksin kolmea vastaan. Nuoren pelaajan häikäisevä suoritus tapahtui ottelun kolmannella kierroksella, kun joukkuetoveri Sillassen oli jo pois pelistä.

Videota tilanteesta on katsottu jo yli 90 000 kertaa:

Jos video ei näy yllä, katso se täältä.

– Kuka tämä junnu on? [...] Jumalauta... Kuinka vanha olet, Sillassen ihmetteli ja kysyi asiaa tshekkiläispelaajalta kierroksen päätteeksi.

– 12, tshekkiläinen vastasi nopeasti sujuvalla englannilla.

– Voitko signeerata profiilini, tanskalainen kysyi heti perään äimistyneenä.

Nuori pelaaja teki työtä käskettyä: Sillassenin Steam-profiilista löytyy tshekkiläisen jättämä viesti. Sillassen on myös lisännyt nuoren osujan kaverilistalleen Steamissä.

Tshekkiläispelaajan hurja suoritus tapahtui pelin nykyisin suosituimmassa kartassa eli Miragessa. Sillassen ja Froz1k pelasivat samassa joukkueessa, joka hävisi pelin 14–16. Sillassen oli ottelun paras pelaajaa 41 tapolla ja 22 kuolemalla. 12-vuotias oli joukkueensa toiseksi paras 19–18-tilastoilla.

FACEIT on yksi CS:n suosituimmista pelipalveluista, jonka kautta monet tunnetut ammattilaispelaajat ovat aloittaneet uransa. Palvelun kautta CS:n huipulle ovat nousseet esimerkiksi Mousesportsia edustavat Robin ”ropz” Kool ja viime vuoden parhaaksi pelaajaksi valittu Mathieu ”ZywOo” Herbaut.

Nuoresta pelaajasta ei tiedetä paljoa, ei edes koko nimeä, mutta jotain kuitenkin. Pelaajan Steam-tunnus on tehty toukokuussa 2018 ja FACEIT-tunnus vuotta myöhemmin. Tähän päivään mennessä hän on pelannut FACEITissä yhteensä 1139 ottelua.

Pelaaja on nuoresta iästä huolimatta saavuttanut palvelussa korkeimman tason eli kympin. Pelaajan elo-luokitus on ikään nähden loistava, noin 2600, joka on huomattavasti palvelun keskivertoa korkeampi. Kaikki eurooppalaispelaajat huomioiden hän on palvelussa 15 250 parhaan pelaajan joukossa.

Countrer-Strike: Global Offesiven pc-version pegi-ikäraja on 12 vuotta.