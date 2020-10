Entinen CS-tähti uskoo räiskintäpelien ykkösen vaihtuvan – ”Helposti”

Michael ”shroud” Grzesiek uskoo vahvasti Valoratin ohittavan kilpapelaamisen ohalta suosiossa Counter-Striken.

Maailman suosituimpiin striimaajiin lukeutuva kanadalainen Michael ”shroud” Grzesiek uskoo kesällä julkaistun Valorant-pelin nousevan esportsin suosituimmaksi räiskintäpeliksi.

Legendaarinen räiskintäpelisarja Counter-Strike on pitänyt titteliä hallussaan jo 20 vuotta, mutta Grzesiek uskoo pelijulkaisija Riot Gamesiin, joka tunnetaan maailman suosituimman kilpapelin League of Legendsin julkaisijana.

Grzesiekin mielestä Valorantilla on ”täydellinen resepti” menestyä – varsinkin kun koronavirustilanne on syönyt CS:n suuret yleisöturnaukset. Striimaaja uskoo pelin esports-suosion räjähtävän käsiin, jos Riot onnistuu järjestämään kansainvälisen turnauksen juuri oikealla hetkellä.

Suorassa lähetyksessä Grzesiekin kanssa asiasta keskusteli muutama tämän kaveri, joista yksi sanoi uskovansa Valorantista kasvavan vielä suosituin räiskintäpeli kilpapelaamisen saralla.

– Helposti, komppasi Grzesiek kaverinsa kommenttia.

CS:ää ammatikseen amerikkalaisessa Cloud9-joukkueessa vuosina 2014–17 pelannut Grzesiek sanoi jo keväällä Valorantin testivaiheen aikana pelistä tulevan hitti. Kommenttiaan hän perusteli todeten Valorantin olevan peruspelaajia ajatellen kutsuvampi ja aloittelijaystävällisempi kuin CS.

Kesäkuussa julkaistu Valorant on saanut tähän mennessä hyvin pelaajia Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa, mutta Euroopassa CS on yhä kiistaton kuningas. Valorantin potentiaalin on nähty olevan Aasiassa, jossa taisteluareenamoninpeli LoL erityisesti loistaa, sillä alueella perinteiset räiskintäpelit eivät ole saaneet kunnolla jalansijaa.

Grzesiekin tavoin Valorantin kasvuun uskoo myös G2 Esports -organisaation perustaja Carlos Rodriguez Santiago. Hän sanoi hiljattain haastattelussa olevansa valmis laittamaan koko omaisuutensa likoon sen puolesta, että Valorant ohittaa suosiossa CS:n.