CS-joukkue paljasti sopimustensa arvon – kolmella pelaajalla miljoonadiili

Cloud9 on muista CS-joukkueista poiketen paljastanut tietoa pelaajien sopimuksista. Kovimman diilin tehneen pelaajan sopimuksen arvo on 2,1 miljoonaa dollaria.

Henry ”HenryG” Greer (vasemmalla) on Cloud9:n CS-joukkueen GM. Tanskalaistähti Patrick ”es3tag” Hansenin sopimus C9:n kanssa on tiedettävästi yksi CS:n kalleimmista.­

Counter-Striken kärkeen takaisin hamuava amerikkalainen Cloud9-organisaatio on rakentanut syksyn aikana joukkuettaan uudelleen.

GM:ksi palkattiin syyskuun alussa entinen CS-ammattilainen ja pestin myötä selostamisen jättänyt brittilegenda Henry ”HenryG” Greer. Uusia pelaajia on ollut lisäksi mukana valitsemassa valmentaja Aleksandar ”kassad” Trifunović. C9 on esitellyt pelaajia viime viikkojen ajan yksi kerrallaan.

Muista joukkueista poiketen C9 on jokaisen pelaajaesittelyn kohdalla ilmoittanut sopimuksen keston (3 vuotta kaikilla) sekä arvon, johon on sisälletty aiemman sopimuksen ulosostohinta sekä palkka.

Ensimmäisenä esiteltiin 9. syyskuuta Team Vitalityä aiemmin edustanut Alex ”ALEX” McMeekin, jonka sopimuksen arvo on 1,65 miljoonaa dollaria. Siirtosummaa ei kerrottu.

Kokoonpanon selvästi kallein pelaaja on viidentenä pelaajana esitelty tanskalaishuippu Patrick ”es3tag” Hansen, joka ostettiin Astraliksesta. Hansenin sopimuksen arvo on 2,1 miljoonaa sisältäen siirtosumman. Siirron hintaa ei kerrottu, mutta se oli Astraliksen mukaan yksi esportsin suurimmista.

Tarkkuuskivääripelaajaksi on hankittu Mousesportsin turkkilaistähti Özgür ”woxic” Eker, jonka siirtosumma ja sopimus rokottavat C9:n budjettia 1 365 000 dollarin edestä.

Joukkueeseen kuuluvat lisäksi GamerLegionista 83 000 dollarilla ostettu brittipelaaja William ”Mezii” Merriman sekä C9:ää jo aiemmin edustanut lahjakas yhdysvaltalaispelaaja Ricky ”floppy” Kemery. Merrimanin palkka kolmelta vuodelta on 426 000 dollaria ja Kemeryn 432 000.

Greer on täsmentänyt Twitterissä, etteivät hänen jakamansa luvut sisällä pelaajien kanssa sovittuja mahdollisia bonuksia tai muita lisiä. Joukkue etsii vielä kuudetta pelaajaa kokoonpanoon.

Britti-GM on halunnut tuoda pelaajien sopimustietoja julki, koska näkee sen oikeana suuntana koko alan kasvun kannalta. Useimmissa kilpapeleissä ei kerrota julkisuuteen edes sopimusten kestoja.

Cloud9:n uusi kokoonpano debytoi 26. lokakuuta alkavassa Nine to Five -nettiturnauksessa. Joukkue kilpailee lisäksi 9.11.–6.12. pelattavassa Flashpoint 2 -miljoonaliigassa.