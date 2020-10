Maailman paras CS-joukkue yllätti – myi tähtipelaajan, tavoittelee silti 10 hengen kokoonpanoa

Syksyn kuumimpiin CS-pelaajiin lukeutuva tanskalainen Patrick ”es3tag” Hansen jatkaa uraansa uudelleenrakennuksen aloittaneessa Cloud9:ssä.

Counter-Striken kaikkien aikojen joukkue ja HLTV:n maailmanlistan ykkösnimi tanskalainen Astralis on myynyt Patrick ”es3tag” Hansenin.

Hansenin ura jatkuu amerikkalaisessa Cloud9-organisaatiossa. Astraliksen tiedotteen mukaan kyseessä on yksi esportsin suurimmista pelaajakaupoista, mutta sopimuksen yksityiskohtia ei kerrottu.

24-vuotias tanskalainen aloitti Astraliksessa 1. heinäkuuta, vaikka tämän liittymisestä kokoonpanoon kerrottiin jo maaliskuussa. Hansen oli merkittävä osa joukkueen syksyn menestystä, kuten kuun alussa voitettua ESL Pro League -mestaruutta.

Turnausvoitto oli Hansenin ensimmäinen merkittävä saavutus, mutta tästä huolimatta hän päätti tarttua Cloud9:n tarjoamaan tilaisuuteen. Hansenin viimeinen turnaus Astraliksessa on tänään alkava major-karsinta eli DreamHack Open Fall, joka päättyy 25.10.

24-vuotias Hansen on syksyn aikana CS-joukkueen uudelleenrakentamisen aloittaneen Cloud9:n viides pelaaja. Tanskalaisen uudet joukkuetoverit ovat yhdysvaltalainen Ricky ”floppy” Kemery, turkkilainen Özgür ”woxic” Eker sekä brittikaksikko Alex ”ALEX” McMeekin ja William ”mezii” Merriman.

Aleksandar ”kassad” Trifunovićin valmentama Cloud9 etsii vielä kuudetta pelaajaa. Asian vahvisti muutama viikko sitten CS-joukkueen GM:nä syyskuussa aloittanut Henry ”HenryG” Greer.

Cloud9:n CS-joukkueen debyytti on 26.10.–4.11. pelattavassa Nine to Five 5 -nettiturnauksessa. Lisäksi joukkue kilpailee tämän vuoden aikana vielä ainakin Flashpoint 2 -liigassa, joka alkaa 9. marraskuuta.

Astraliksen pelaajakauppa tuli yllätyksenä monille, koska organisaatio ilmoitti keväällä aikeistaan kasvattaa CS-joukkueen pelaajamäärää. Kevään jälkeen pelaajia on ollut kokoonpanossa 6–7, joskin Andreas ”Xyp9x” Højsleth ja Lukas ”gla1ve” Rossander jäivät toukokuussa usean kuukauden sairauslomalle.

Organisaation tiedotteen mukaan Hansenin myynti ei kuulunut keväällä suunnitelmiin, mutta pelaajakaupat ovat osa bisnestä. Hansenin kaupan myötä Astraliksen palkkalistoilla on nyt kuusi pelaaja.

Astraliksen urheiluvastaavan Kasper Hvidtin mukaan organisaatiossa ollaan oltu tyytyväisiä normaalia suurempaan kokoonpanoon. Hvidtillä on selkeä visio myös tulevaisuudesta: Lisää pelaajia, mutta kaikessa rauhassa.

– Loppupeleissä pyrimme kokoamaan [tulevaisuudessa] kaksi joukkuetta, joissa on yhteensä 10 pelaajaa, kuten toimimme League of Legendsissä, Hvidt kommentoi Astraliksen tiedotteessa.