CS:n major-karsinnoissa paljon suomalaisia – ENCE pelaa vanhalla kokoonpanolla

ENCE joutuu turvautumaan tärkeässä karsintaturnauksessa Sami ”xseveN” Laasaseen, koska Elias ”Jamppi” Olkkosen pelikielto estää pelaamiseen.

Counter-Striken tulevan major-arvoturnauksen kolmas karsintaturnaus pelataan Euroopan osalta 15.–25. lokakuuta. DreamHack Open Fall -turnaukseen osallistuu 16 joukkuetta, joista kolmessa on suomalaisväriä.

Suomalaisjoukkue ENCEn lisäksi karsinnoissa pelaavat Aleksi ”Aleksib” Virolaisen OG ja Jesse ”zehN” Linjalan GODSENT. Kaikki suomalaiset on sijoitettu eri lohkoihin.

Lohko A: OG, Vitality, Mousesports, Fnatic

Lohko B: G2, Astralis, Heroic, Endpoint

Lohko C: GODSENT, BIG, FaZe, sAw

Lohko D: ENCE, NiP, Sprout, North

Virolaisen johtama OG on kovimman paikan edessä jouduttuaan kuolemanlohkoon. GODSENT nähtäneen pudotuspeleissä, koska sAw on lohkon selvästi heikoin joukkue. ENCE hakee jatkopaikkaa vanhan pelaajansa Sami ”xseveN” Laasasen kanssa, koska Elias ”Jamppi” Olkkonen ei saa pelata pelikieltonsa takia.

Kaikki suomalaiset pelaavat ensimmäisen ottelun torstaina: GODSENT pelaa sAwia vastaan kello 14.00, OG kohtaa Fnaticin noin kello 17.30 ja ENCE pelaa Northia vastaan kello 21.00.

Toisen kierroksen ottelut pelataan perjantaina kello 14.00, 17.30 ja 21.00 alkaen. Häviäjien ottelut eli kuolemanpelit pelataan ennen lohkovoiton ratkaisevia pelejä. Ratkaiseva viimeinen kierros pelataan lauantaina kahdessa osassa kello 17.30 ja 21.00.

Jo yhdellä voitolla pääsee pudotuspeleihin, sillä jokaisen lohkon kolme parasta etenee pudotuspeleihin. Kaksi parasta aloittaa pudotuspelien ylemmästä kaaviosta ja kolmanneksi sijoittuneet alemmasta osiosta.

Kaksiosaisen pudotuspelikaavion ottelut alkavat maanantaina 19.10. ja päättyvät sunnuntaina 25.10. kello 19.00 pelattavaan finaaliin. Kaikki ottelut pelataan paras kolmesta -sarjoina.

Turnausvoittaja palkitaan 33 000 dollarin lisäksi 2500 karsintapisteellä ja IEM XV: Global Challenge -turnauspaikalla.

DreamHackin otteluita voi seurata suorana ja suomeksi Yleltä, joka näyttää pelejä Areenan lisäksi Twitchistä.

Koronan takia tältä vuodelta hamaan tulevaisuuteen siirretty major-arvoturnaus on CS:n suurin. Turnaus on tarkoitus järjestää Riossa, kunhan pandemia hellittää.

Majorin siirtymisen seurauksena Valve aloitti viime keväänä major-karsintasarjan eli RMR:n, jota pelataan alueittain. Euroopan-karsinnasta etenee jatkoon peräti 11 joukkuetta.

GODSENT, ENCE ja OG ovat kaikki tällä hetkellä etenemässä majoriin. GODSENTin 2690,75 pistettä riittävät kolmanteen sijaan, ENCE on 2545,75 pisteellä neljäntenä ja OG yhdeksäs 2140 pisteellä.

DreamHack Open Fall -karsinta on tällä hetkellä Euroopan viimeinen vahvistettu karsintaturnaus, mutta Valve on syyskuussa julkaistussa blogissa kertonut aikeistaan lisätä karsintaturnausten määrää pandemian takia.