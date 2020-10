Suosikkiselostaja murjoo muhkeat rahat käärivää pelijättiä: Välinpitämättömyyttä, ahneutta, vastuun välttelyä...

Monet pelaajat ovat kummastelleet Valven päätöksiä ja hiljaisuutta koskien Dota 2:n kilpapuolta.

Kyle Freedman kritisoi blogissaan suorasanaisesti Valven toimintaa koskien Dota 2:n kilpapuolta. Kuva on The International -turnauksesta vuodelta 2019.­

Dota 2 -pelin huippuselostajiin lukeutuva Kyle Freedman on kritisoinut pelijulkaisijaa Valvea pitkässä blogikirjoituksessaan, joka on levinnyt laajasti pelaajapiireissä.

Kirjoitus koskee pääasiassa The International -turnausta, josta on on kasvanut niin suuri spektaakkeli, että kaikki muut Dota-turnaukset kärsivät siitä ja jäävät huomiotta.

Turnauksen joukkorahoitettu palkintopotti kohosi 40 miljoonaan dollariin, minkä ohessa Valve keräsi itselleen 120 miljoonaa. Selostajan mielestä Valve haluaa näyttää aina TI:n yhteydessä olevansa ”suurempi ja parempi” kuin muut pelijulkaisijat.

Muista peleistä poiketen Dotan kohdalla tuki kuitenkin alkaa ja loppuu elokuun eli TI:n kohdalla, Freedman kirjoittaa. Hänen mielestä Valve on ahneudellaan ja laiminlyönneillään vahingoittanut vuosien saatossa Dota 2:n kilpapuolta merkittävästi.

Freedman toteaa kirjoituksessaan Valven omistavan maailman suosituimman pelikauppapalvelun (Steamin), kaksi kolmesta suurimmasta kilpapelistä (Dota 2 ja Counter-Strike) ja parhaan esports-dokumenttisarjan (True Sight).

Valve osaa siis tehdä asioita hyvin ja oikein. Tämän takia selostaja uskookin yhtiön olevan kyvykäs rakentamaan kestävän ja monipuolisen ekosysteemin Dotaan, mutta syystä tai toisesta sillä ei ole tähän halua.

Yrityksellä on täysi monopoli pelin sisällä myytävistä virtuaaliesineistä, mutta ominaisuutta on käytetty viime vuodet vain ja ainoastaan TI:n rahoittamiseen. Aiemmin ominaisuutta käytettiin myös kolmansien osapuolien turnausten palkintopottien kasvattamiseen.

Selostaja myös ihmettelee, miksi Valve ei ole ottanut vastuuta MM-sarjaan eli Dota Pro Circuitiin liittyvistä kahdesta turnauksesta, jotka ovat jättäneet maksamatta yhteensä 700 000 dollarin edestä palkintorahaa ja palkkoja. Kyseiset turnaukset järjestettiin vuonna 2018.

The Internationalin voittajat pääsevät nostamaan The Aegis -mestaruuskilpeä. Tänä vuonna turnausta ei järjestetä koronan takia.­

Selostajan mielestä Valve voisi parantaa Dotan esports-tilannetta monellakin tavalla. Esimerkiksi TI:n palkintopotti voitaisiin rajata 25 miljoonaan dollariin, nykymuotoinen DPC-sarja lopetettaa ja markkinat avata kaikille toimijoille. Näin kilpailutilanne olisi reilumpi ja rahaa voisi valuisi myös alemmille tasoille, joilla raha on nyt niukassa.

Freedman myös ihmettelee Valven hiljaisuuta koskien TI:tä ja DPC:tä. Joukkorahoituksen kokonaissummalla (160 miljoonaa dollaria) pystyisi mahdollistamaan vaikka minkälaisia poikkeusjärjestelyjä, jotta TI saataisiin pelattua. Sen sijaan turnaus on lykätty määrittelemättömään ajankohtaan.

Dotan kannalta tilanteesta tekee vielä eriskummallisen se, että ykköskilpailija League of Legendsin MM-kisoja pelataan parhaillaan Shanghaissa. LoLissa kaikki osapuolet olivat maahan saapuessaan ensin kaksi viikkoa karanteenissa, jonka jälkeen kaikki eristetään kuplaan kisojen ajaksi.

Freedman kertoi myös yhden oman kokemuksensa Valven kanssa toimimisesta. Pelissä oli aikoinaan myynnissä digitaalisia pelaajakortteja, joista organisaatiot olisivat halunneet osan, koska niissä oli esillä näiden pelaajia ja logot.

Valve sanoi vastauksessaan tuolloin pelaajana toimineen Freedmanin edustamalle Complexitylle, ettei yritys ollut tajunnut tilanteessa olevan ongelmaa. Valve kertoi olevansa valmis poistamaan joukkueen logot korteista, jos nämä haluaisivat, koska korttimyynti ei tuottanut huomattavia summia.

Joukkueet eivät vetäneet logojaan pois, koska ”ruokkivaa kättä ei kannata purra”. Freedmanin mielestä Valven reaktio kuitenkin osoitti pelijätin nihkeän suhtautumisen Dotan esports-tilanteeseen. Hän myös huomautti Valven mielestä mitättömän summan voineen olla joukkueiden taloustilannetta ajatellen huomattava.

– Halusitte koko piirakan ja saitte sen. Nyt kiitos, laittakaa se sinne v***n uuniin tai antakaa jonkun muun leipoa, Freedman päätti kirjoituksensa viitaten Dotan esports-puolen järjestelyihin ja tulevaisuuteen.

Muutama päivä Freedmanin kirjoituksen jälkeen on varmistettu kaksi turnausta, joita Valve tukee suoraan rahallisesti. Turnauksille annettujen summien yhteislukema on alle puoli miljoonaa, mutta lisää Valven tukemia turnauksia on tulossa myöhemmin.