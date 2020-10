Peliturnaus keräsi hurjan 40 miljoonan dollarin potin – kukaan ei tiedä, milloin se järjestetään

Koronan takia on vielä epäselvää, milloin esports-historian palkintorahaltaan suurin turnaus voidaan järjestää.

OG-joukkueen kapteeni Johan ”N0tail” Sundstein on päässyt edelliset kaksi vuotta nostamaan The Internationalin mestaruuskilpeä.­

Dota 2 -tietokonepelin ykkösturnauksen eli The Internationalin vuoden 2020 joukkorahoitus on päättynyt. Palkintopotti on esportsin ylivoimaisesti suurin: 40 018 195 dollaria.

Pelissä alkoi toukokuussa lisäsisältöä ja ominaisuuksia tuovan taistelupassin myynti. Sen ja tasopisteiden myynneistä ohjattiin 25 prosenttia TI-turnauksen palkintopottiin.

Joukkorahoitus alkoi 1,6 miljoonasta dollarista. Pelijulkaisija Valvelle jäävä osuus taistelupassin myynneistä oli tänä vuonna huimat 115 254 585 dollaria.

Esportsin tähän mennessä suurin järjestetty turnaus oli vuoden 2019 The International, jossa pelattiin 34 330 068 dollarista. Maailmanmestaruuden ja 15,6 miljoonan dollarin pääpalkinnon vei tuolloin toista vuotta peräkkäin Jesse ”JerAx” Vainikan ja Topias ”Topson” Taavitsaisen edustama OG-joukkue.

Vieläkään ei ole tietoa, milloin kymmenettä kertaa järjestettävä turnaus pelataan. Alun perin juhlakisat piti pelata elokuussa Tukholmassa, mutta koronapandemian takia niitä lykättiin määrittelemättömään ajankohtaan.

Juhlavuoden kunniaksi kisat päätettiin tuoda takaisin Eurooppaan yhdeksän vuoden jälkeen. Sitä ei tiedetä, vaikuttaako lykkäys mahdollisesti kisakaupunkiin.

Valve on The Internationalin lisäksi lykännyt Dota 2:n uudistuvan ammattilaissarjan Dota Pro Circuitin alkua vuodelle 2021. Alun perin liigan piti alkaa MM-turnauksen jälkeen syksyllä, mutta myös korona on vaikuttanut sarjan suunnitelmiin.