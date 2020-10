15-vuotias pelaaja kertoi olevansa transsukupuolinen ja biseksuaali – some räjähti

Satoja tuhansia seuraajia keränneen Soleil ”Ewok” Wheelerin ilmoitus on herättänyt runsaasti keskustelua sosiaalisessa mediassa.

FaZe Clan -organisaatiota edustava 15-vuotias yhdysvaltalainen Soleil ”Ewok” Wheeler on kertonut Twitterissä olevansa transsukupuolinen ja biseksuaali.

Tyttönä syntynyt Wheeler selitti pitkässä viestissä, kuinka hän tuntee olonsa vieraaksi kehossaan. Hän on ollut jo vuosia tyytymätön itseensä, mutta erityisesti viimeinen vuosi on ollut poikkeuksellisen raskas.

– Tiedän muutoksen ja kaiken muun olevan rankkaa. Olen helvetin hermostunut. Tämä on iso juttu varsinkin, koska olen FaZessa ja ensimmäinen transsukupuolinen mies esportsin ykköstason organisaatiossa, Wheeler sanoi Twitterissä.

Wheeler identifioituu jatkossa mieheksi. Hän ei ole vielä kommentoinut, aikooko hän muutaman vuoden päästä hakeutua sukupuolenkorjausleikkaukseen.

Wheelerin ulostulo on kerännyt tähän mennessä yli 120 000 tykkäystä ja 10 000 jakoa. Wheeler on saanut paljon positiivisia kommentteja, mutta myös runsaasti hämmästelyä ja loukkaavia kommentteja.

– Olen ylpeä sinusta ja aina tukena, twiittasi 100 Thieves -organisaatiota edustava Rachell ”Valkyrae” Hofstetter.

– Olet rakastettu, kommentoitiin puolestaan FaZe Clanin miljoonia seuraajia keränneeltä päätililtä.

Kaikki eivät ole suhtautuneet Wheelerin ulostuloon positiivisesti.

– Mihin tämä maailma on mennyt, kun tyyliin 14-vuotiaat vaihtavat jo sukupuolta, eräs kirjoittaa.

– Olet 15. Alaikäisillä ei ole henkistä kapasiteettia tehdä näin tärkeitä ja elämää koskevia päätöksiä. Sinun pitäisi odottaa, kunnes olet 18 ja aivan varma päätöksestäsi, koska kun se on tehty, vahinkoa ei voi perua.

Wheeler on vastannut joillekin twiittiin negatiivisesti vastanneille. Hän on kertonut pysyvänsä päätöksessään, koska kyseessä on hänen elämänsä. Wheelerin mielestä valittajat voivat lopettaa hänen seuraamisensa ja jatkaa keskustelua muualla.

Hän on myös vitsaillut asialla jakamalla Twitter-tilillään kuvan pelivalikosta, jossa kursori on ”vaihda joukkuetta” toiminnon kohdalla.

15-vuotias Wheeler nousi tunnetuksi pelipiireissä vuonna 2019, kun hän striimasi Fortniten pelaamista Twitchiin. Wheelerin suoritukset keräsivät huomiota, koska hän on syntynyt kuurona.

Pelaajan striimi tavoitti muun muassa tunnetun ja maineikkaan FaZe Clanin, joka ilmoitti kesällä 2019 pelaajan edustavan jatkossa organisaatiota. Wheelerillä on yli 630 000 seuraajaa Instagramissa ja reilut 350 000 Twitterissä.