IS testasi Valorantin uudistukset etukäteen: Uusi agentti ja kartta ovat onnistuneita lisäyksiä

Ilta-Sanomat pääsi testaamaan ennakkoon Valorantin uutta agenttihahmoa ja karttaa.

Kesällä pc:lle julkaistun ilmaisräiskinnän Valorantin uusin jättipäivitys julkaistaan 13. lokakuuta. Silloin alkava kausi on järjestyksessään pelin kolmas ja tämän vuoden viimeinen.

Ilta-Sanomat pääsi testaamaan etukäteen Act III -päivitystä, joka lisää peliin uuden kartan (Icebox), agentin (Skye) sekä erilaisia skinejä eli aseiden ulkoasuja.

Skye on monipuolinen hahmo, joka kaipaa pieniä muutoksia

Australialainen Skye on Valorantin uusin hahmo ja järjestyksessään jo 13:s. Hahmo on suunniteltu tukipelaajaksi, joka pystyy hankkimaan tietoa, tekemään tilaa ja parantamaan muita pelaajia.

Skyen taidot ovat:

Trailblazer (200 krediittiä) lähettää liikkeelle tiikerin, jota ohjaamalla pelaaja voi hankkia tietoa vastustajan liikkeistä hetken aikaa. Tiikerillä voi myös syöksyä eteenpäin ja tehdä hieman vahinkoa, jos hypyllä osuu vastustajaan.

Guiding Lightin (100 krediittiä) käyttämällä hahmo ampuu ilmaan haukan, joka osuessaan sokaisee kaikki lentolinjalle osuvat. Pelaaja voi myös itse ohjata haukkaa ja käyttää sokaisun valitsemallaan hetkellä.

Regrowth (uusiutuva) on Skyen parannuskyky, jota käyttämällä voi palauttaa lähietäisyydellä olevien joukkuetovereiden elämäpisteitä. Kykyä ei voi käyttää oman hahmon elämäpisteiden palauttamiseen.

Seekers (6 taitopistettä) on hahmon superisku eli ultimate. Skye ampuu liikkeelle kolme ”ohjusta”, jotka etsivät lähimpänä olevat vastustajat. Osuessaan vastustajan näkökyky heikkenee lyhyeksi ajaksi.

Skyen taidot jakoivat mielipiteet testaajien keskuudessa. Eniten kritisoitiin haukan (Guiding Light) ja tiikerin (Trailblazer) kestävyyttä: Molemmat saa ammuttua alas 1–2 osumalla, joten kyvyillä saatu hyöty jäi useasti tämän takia vain yritykseksi.

Parannuskykyä ei testipeleissä juurikaan käytetty, mutta sen merkitys tuntui korostuvan erityisesti hyökkäyspuolella kierrosten lopussa. Seekers-erikoisiskusta oli niin ikään eniten hyötyä juuri kierrosten lopussa, kun Spike-pommi oli jo viritetty.

Skye pystyy hankkimaan tietoa, tekemään tilaa sekä parantamaan joukkuetovereitaan.­

Testijakson aikana Skyen taidoista eniten iloa toi joukkueille viholliset sokaiseva haukka, varsinkin jos varsinainen tappo annettiin toisen hahmon työksi. Skye ei pidä asetta kädessä kykyjään käyttäessä, joten hahmolla ei pysty välittömästi ampumaan esimerkiksi haukan kuollessa.

Pienillä muutoksilla, kuten haukan vahvistamisella ja tiikerin käyttöajan kasvattamisella, hahmon käyttö olisi monipuolisempaa. Se on nyt jo ihan hyvä vaihtoehto kestosuosikki Sagelle, mutta ei nykyisellään aivan yhtä tehokas kokonaisuutta ajatellen.

Skye on hyvä lisä valmiiksi monipuoliseen hahmotarjontaan, vaikka hahmo ei tulekaan pelattavaksi heti ison päivityksen yhteydessä 13.10. Riot tekee hahmoon vielä pieniä muutoksia testaajien palautteen perusteella, joten Skye tulee peliin vasta 27.10.

Korkeuserot tekevät jäätikkökartasta täysin poikkeavan

Icebox on Valorantin viides kartta ja tähän mennessä paras. Pohja on erinomainen.

Kartan avainpaikat ovat pommipaikat, joita on kaksi, sekä niitä yhdistävä ”midi” eli keskusta. Pommipaikalta toiselle liikkuminen vie reilusti aikaa, joten tiimipelaaminen ja tiedon hankkiminen korostui testipeleissä.

Iceboxin erikoisuus on erilaiset korkeustasot. Pommipaikoilla taistelua käytiin useasti kolmessa eri tasossa ja myös pommin saa viritettyä kahdelle eri korkeudelle. A-pommipaikalla on vaijereita, joita pitkin voi liikkua keskelle pommialuetta.

Iceboxin A-pommipaikalla pystyy liikkumaan köysivaijerien avulla.­

Korkeuserot ja laajojen pommipaikkojen pitkät välimatkat antavat syvyyttä pelaamiseen ja taktiikoihin. Samaan aikaan kartta on kuitenkin suunniteltu siten, että taitavat ampujat pääsevät loistamaan suhteellisen pitkien välimatkojen taisteluissa.

Icebox ei tule heti osaksi turnauksissa käytettävää karttavalikoimaa. Riot haluaa testata karttaa ensin kuukauden verran kilpailullisessa pelitilassa.

Valorantin tulevaisuus näyttää valoisalta, mutta odotuksiin on vielä matkaa

Tulevan jättipäivityksen myötä alkaa Valorantin kolmas kausi. Tämä tarkoittaa myös uutta taistelupassia, jonka ostajat saavat avattua erilaisia skinejä ja muuta tilpehööriä.

Kauppapaikalle tulee lisäksi myyntiin uusi Singularity-mallisto, johon on haettu inspiraatiota mystisestä tulevaisuudesta. Paketista vaaditaan suorastaan törkeää hintaa, peräti 80 euroa.

Päivitys tuo mukanaan näyttävän ja maksullisen Singularity-asemalliston.­

Pelissä on nyt viisi karttaa ja 13 agenttia. Riot Games on kertonut lisäävänsä peliin kuusi agenttia vuodessa, mutta myös karttoja on luvassa lisää.

Peli saa säännöllisesti päivityksiä, joissa keskitytään lähinnä korjaamaan agenttien välisiä eroja, jotta ne olisivat mahdollisimman linjassa toistensa kanssa. Päivityksissä tehdään hitaasti, mutta varmasti pieniä korjauksia ja lisäyksiä peliin.

Esimerkiksi kilpailulliseen tilaan on luvassa isoja muutoksia, joiden takia liian eritasoiset pelaajat eivät voi pelata enää keskenään. Muutos parantaa pelitilan laatua, mutta ärsyttää varmasti monia peliporukoita.

Riot on osoittanut päivityksillään kuuntelevansa pelaajia. Viikoittain pelijulkaisija pitää myös yhteyttä yhteisöön vastaamalla blogin kautta viikoittain pariin kysymykseen.

Icebox sijoittuu jäätikölle. Kartassa taistellaan monissa paikoin vaihtelevilla korkeustasoilla.­

Valorant on tähän mennessä jäänyt alle sille asetetuista kovista odotuksista. Se ei ole haalinut räiskintäpelien pelaajia odotetusti tai noussut Twitchin kärkipeliksi.

Valorantin Twitch-katsojaluvut ovat alun jälkeen laskeneet tasaisesti, mutta suurta romahdusta ei ole tullut. Kilpapuolen osalta pelillä menee hyvin Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa, mutta Euroopassa on ollut hiljaisempaa.

Pelin kohtalo on silti kaukana sinetöidystä. Riot on näyttänyt olevansa sitoutunut peliin. Säännölliset päivitykset, uuden sisällön aktiivinen julkaisu ja myös satsaukset kilpapuolen toimintaan povaavat valoisaa tulevaisuutta.

Vertailukohtana todettakoon, että esimerkiksi Rainbow Six: Siegeä pidettiin alun jälkeen kuolleena, mutta julkaisijan tomerien toimien jälkeen siitä tuli suosittu esports-peli.

Enää pitäisi saada Riotilta dataa koskien pelaajamääriä, jotta tiedettäisiin miten päivitykset ja muutokset ovat vaikuttaneet pelin suosioon. Pelaajamääriä ei ole kerrottu sitten kevään testijakson, jolloin pelaajia oli kolme miljoonaa päivässä.