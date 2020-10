Aleksib:n OG puhtaalla pelillä pudotuspeleihin – maailman ykkönen floppasi

Aleksi ”Aleksib” Virolainen ja OG-joukkue pelaavat viikonloppuna IEM: New York -turnauksen voitosta.

Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtama OG-joukkue on edennyt puhtaalla pelillä Counter-Strike-turnauksen IEM: New Yorkin pudotuspeleihin.

OG varmisti B-lohkon ykkössijan kaataen saksalaisen BIGin ja eurooppalaisen FaZen suoraan 2–0-karttavoitoin. OG saa lauantain välierässä vastaansa A-lohkon kakkosen, joka on joko Fnatic tai Complexity.

Virolaisen joukkueen lisäksi pudotuspeleihin on paikkansa varmistanut A-lohkon voittanut ranskalainen Team Vitality, joka on turnauksen voittajasuosikki. Vitalityn välierävastus on joko BIG tai FaZe.

Lohkojumboiksi jäivät A-lohkossa G2 Esports ja B:ssä maailmanlistan kärkeen tällä viikolla noussut Heroic. Tanskalainen Heroic hävisi ensin FaZelle 0–2 ja sen jälkeen BIGille 1–2.

Pudotuspelit alkavat lauantaina Suomen aikaa kello 15.00 Vitalityn tähdittämällä välierällä. Virolainen ja OG pelaavat finaalipaikasta lauantaina kello 18.30. Paras viidestä -finaali alkaa sunnuntaina kello 17.00.

Turnausvoittaja palkitaan 70 000 dollarilla, toiseksi tullut kuittaa 30 000 $ ja välierissä putoavat 12 000 $.

IEM: New York -turnaus pelataan nimestään huolimatta koronan takia netissä. OG kilpailee Euroopan-divisioonassa. Muut turnausalueet ovat Pohjois-Amerikka ja IVY-maat.

Seuraa Euroopan-pudotuspelejä suomeksi (jos lähetys ei näy alla, katso sitä täältä):