CS:llä on kolme maailmanlistaa ja kaksi ykkösnimeä – näin suomalaiset sijoittuvat

Suomalaispelaajista korkeimmalla on jokaisella listalla Aleksi ”Aleksib” Virolainen ja hänen johtamansa OG-joukkue.

Brasilialainen FURIA on maailman paras Counter-Strike-joukkue, mutta niin on myös tanskalainen Heroic. Räiskintäpelisarjalla on nykyisin kolme maailmanlistaa, joista Heroic on kahden kärjessä.

Maailmanlistoja ylläpitävät uutissivusto HLTV, turnausjärjestäjä ESL ja CS-pelaajayhdistys CSPPA. HLTV:n ja ESL:n listat päivittyvät viikoittain, mutta CSPPA:n ainoastaan kuukauden ensimmäisenä maanantaina.

Listat eroavat toisistaan esimerkiksi turnausten, jaettavien pisteiden, niiden vanhenemisen ja pelaajavaihdosten osalta. Esimerkiksi CSPPA ei huomioi listallaan kuin yhdistyksen toimintaan sitoutuneiden toimijoiden turnaukset.

CSPPA:n ensimmäinen maailmanlista julkaistiin elokuussa kovan kritiikin saattelemana. Silloin eri toimijoiden maailmanlistat näyttivät hyvin erilaisilta, mutta nyt kaikilla on kärkikymmenikössä samat joukkueet.

Eroja kuitenkin on: Heroic, Vitality ja Na`Vi ovat ainoat joukkueet, jotka mahtuvat jokaisella listalla kärkiviisikkoon. CSPPA:n listalla esimerkiksi tuore ESL Pro League -mestari Astralis on vasta yhdeksäs, mutta HLTV:ssä ja ESL:ssä joukkue on sijoilla 2 ja 3.

Tanskalainen Heroic on noussut ensimmäistä kertaa maailman ykkösnimeksi, joskin vain kahdella kolmesta listasta.­

Suomalaisista parhaiten listoilla pärjää Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtama OG, joka on HLTV:n listalla 13:s ennen ENCEä (18.), Jesse ”zehN” Linjalan GODSENTiä (21.) sekä HAVUa (39.).

ESL:n rankingissä OG on 11:s, ENCE 19:s, GODSENT 25:s ja HAVU 57:s. Marssijärjestys ei muutu myöskään CSPPA-listalla, jossa OG on 15:s, ENCE 18:s, GODSENT 23:s ja HAVU 27:s.

Maailmanlistoja seurataan tarkasti, koska niiden perusteella jaetaan turnauspaikkoja tai kutsuja karsintoihin. ESL kutsuu esimerkiksi turnauksiinsa joukkueita oman rankinginsa perusteella. HLTV:tä hyödyntävät erityisesti pienemmät nettiturnaukset.