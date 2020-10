Esportsin tunnetuimpiin joukkueisiin lukeutuvan G2:n pomo uskoo vahvasti Valorantin tulevaisuuteen.

Carlos Rodriguez Santiago on G2 Esports -organisaation perustaja ja toimitusjohtaja. Hän uskoo Valorantin hurjaan kasvuun.­

Kesällä julkaistusta ilmaisräiskinnästä Valorantista povattiin jättimäistä hittiä, jonka kilpapuoli lähtisi myös hurjaan lentoon. Näin ei ole ainakaan vielä käynyt, mutta useat isot nimet uskovat yhä pelin tulevaisuuteen.

Yksi pelin suurimmista puolestapuhujista on G2 Esports -organisaation perustaja Carlos ”ocelote” Rodríguez Santiago. G2 on ollut heinäkuusta asti pelin kiistaton ykkösnimi Euroopassa.

ESPN:n syyskuussa julkaisemassa haastattelussa Santiago sanoi uskovansa, että Valorant ohittaa tulevaisuudessa ykköskilpailijan eli Counter-Striken suosion. Santiago oli valmis laittamaan koko omaisuutensa likoon Valorantin kasvun puolesta.

– Pelit eivät ole vain pelejä. Pitää ottaa huomioon mitä tapahtuu niiden ympärillä. Valorantissa on erilaisia pelihahmoja, joilla jokaisella on oma taustatarina. Me ihmiset olemme luonnostaan empaattisia ja haluamme tietää lisää näistä hahmoista, Santiago perusteli vastaustaan ESPN:n haastattelussa.

Riotin ensimmäinen hittipeli oli League of Legends, jonka hahmoista monen taustatarinaa on avattu syvällisemmin esimerkiksi verkkosarjakuvilla ja videoilla. Santiago uskoo Riotin saavan kaiken irti myös Valorantin hahmovalikoimasta, mikä näkyy myös suosiossa.

ESPN:n haastattelu Santiagon kanssa:

30 vuotta kesällä täyttänyt Santiago kertoi myös näkemyksensä Valorantin kilpapuolen tilanteesta parin vuoden päästä. Santiago oli varma, että kahden vuoden päästä pelillä on stabiili esports-ekosysteemi, joka on vastaavanlainen kuin LoLilla.

Santiago sanoi myös Valorantin olevan kahden vuoden päästä yksi viidestä isoimmasta kilpapelistä, kuten myös CS, jonka ensimmäinen osa on julkaistu jo vuonna 1999.

– Viiden vuoden päästä [Valorant] on vielä top5:ssä, mutta CS on pudonnut sijalle 8. Viisi vuotta on pitkä aika ja pelien pitää muuttua. En usko Valvella olevan motivaatiota [CS:n muuttamiseen], koska Steam takoo rahaa.

Santiago kertoi haastattelussa kyllä rakastavansa Counter-Strikea, jossa G2 on kilpaillut jo vuosia, mutta legendaarisen räiskintäpelisarjan suosion johtuvan puhtaasti pelimekaanikoista. CS ei tarjoa Valorantin tavoin niin laajaa tarttumapintaa tai tarinaa kuten Valorant.

Santiagon mielestä pelien pitää muuttua säännöllisesti, jotta pelaajien mielenkiinto pysyy yllä. Espanjalaisen mukaan CS-pelaajat pelkäävät muutosta, joka näkyy jossain kohtaa pelin suosiossa.

Valorantin kilpapuoli on lähtenyt tähän mennessä lentoon vasta Pohjois-Amerikassa, jossa monet isot organisaatiot ovat sijoittaneet jo peliin. Euroopassa innostus on ollut vähäisempää. Pohjois-Amerikassa kovimmat pelaajat saavat palkkaa jo 20 000–30 000 dollaria kuukaudessa. Palkkataso on sama kuin kovimmilla CS-nimillä.

Koronan takia Valorantissa ei ole järjestetty kansainvälisiä turnauksia, mutta alueellisesti on jaettu useita mestaruuksia. Riotin järjestämä ensimmäinen suuri turnaus, First Strike, pelataan vielä loppuvuoden aikana alueellisesti.

Santiago on linjannut G2:n Valorant-joukkueen tavoitteeksi maailmanmestaruuden. Joukkue on tähän mennessä voittanut kaikki isoimmat Euroopan-turnaukset.