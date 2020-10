Kommentti: Huijaaminen on esportsin doping ja peliyhtiöt usein kelvottomia tuomareita

Peliyhtiöiden rajaton valta voi johtaa pelottaviin ylilyönteihin, kuten ollaan jo muutamaan otteeseen nähty, kirjoittaa esports-toimittaja Nico Hartikainen.

Huijaaminen on ollut ja on jatkossakin yksi pelaamisen suurimpia ongelmia, joka vaivaa myös esportsia eli kilpapelaamista. Huijaaminen voi tarkoittaa esportsissa pelimanipulointia, etua antavan huijausohjelman käyttämistä tai esimerkiksi ohjelmistovirheen hyödyntämistä.

Tällä hetkellä yksi esportsin puhutuimmista aiheista on Counter-Striken valmentajia koskeva huijausskandaali, jossa on jäänyt tähän mennessä kiinni 37 henkilöä. Esports-huijaamista valvova Esports Integrity Commission (ESIC) on antanut huijaamista kiinni jääneille valmentajille 3–36 kuukauden toimitsijakiellon.

CS:n julkaisija Valve ei ole vielä kommentoinut ESICin tutkinnan tuloksia. Yhtiön kommentteja ja mahdollisia tuomioita odotetaan jännityksellä, jopa pelolla.

Miksi? Koska Counter-Strike on sataprosenttisesti Valven tuote. Jokaisen pelin takana on yhtiö, joka voi määrätä halutessaan kaiken koskien peliään.

CS:n onneksi Valve on pysytellyt pääosan ajasta passiivisena tahona kulissien takana. Käytettävissä oleva valta on esportsia ajatellen ongelma, joka johtaa aina välillä pahoihin ylilyönteihin.

Valve on tehnyt tähän mennessä kaksi kovaa linjausta koskien huijareita. Valmennusskandaali voi johtaa kolmanteen. Kuvituskuva.­

Otetaan esimerkiksi vaikka jo mainittu Valve, jonka peleistä esports-hiteiksi ovat nousseet Dota 2 ja CS. Jälkimmäisen kohdalla Valve on tehnyt muutaman kovan linjauksen, joista on riittänyt keskustelua ja vääntöä.

Esimerkiksi VAC-kiellon huijaamisesta saaneet pelaajat eivät saa Valven linjauksen takia osallistua CS:n major-arvoturnauksiin. Tämä koskee kaikkia pelaajia, kuten superlupaus Elias ”Jamppi” Olkkosta, jolla on osallistumiskielto 14-vuotiaana tapahtuneiden asioiden takia.

Olkkonen ja Valve riitelevät pelikiellosta parhaillaan oikeudessa. Olkkonen on kanteen mukaan ostanut kaverilleen 14-vuotiaan pelitunnuksen, joka on myöhemmin saanut VAC-kiellon huijaamisesta. Tunnuksen ostaminen ja VAC-kiellon asettaminen ovat tapahtuneet kauan ennen Olkkosen ammattilaisuraa.

Toinen ihmetystä herättänyt tapaus on syksyltä 2014, jolloin IBuyPower-joukkueen pelaajat päättivät tehdä lisätienestiä ottelumanipulaatiolla. Valve ei katsonut asiaa hyvällä: osalliset saivat elinikäisen pelikiellon majoriin.

Monet turnausjärjestäjät seurasivat Valven päätöstä. Vuosia myöhemmin kuitenkin turnausjärjestäjät alkoivat sallia major-pelikiellossa olevien pelaajien osallistumisen taas turnauksiin. Valve ei puuttunut turnausjärjestäjien päätökseen, mutta olisi voinut näin tehdä halutessaan.

19-vuotias Elias ”Jamppi” Olkkonen on kärsinyt Valven linjauksesta. Olkkonen ei saa osallistua 14-vuotiaana ennen ammattilaisuraa tapahtuneiden tekojen takia major-arvoturnauksiin.­

Kolmantena mainittakoon vielä Riot Gamesin vuoden 2016 päätös estää kahden League of Legends -ammattilaisjoukkueen kilpaileminen LCS-huippusarjassa. Syyksi kerrottiin joukkueiden useat sääntörikkomukset sekä esimerkiksi palkanmaksuun liittyvät ongelmat.

Päätöksen seurauksena molemmat joukkueet laitettiin pikamyyntiin, sillä Riot antoi omistajille vain 10 päivää aikaa solmia kaupat. Se riitti, mutta näkyi varmasti myyntihinnassa.

Pelijulkaisijat käyttävät valtaansa yleensä asiallisesti, mutta tilanne on kaikkea muuta kun ihanteellinen tai kestävä. Kuka valvoo peliyhtiöiden päätöksiä? Ei kukaan.

Yhdessä pelissä huijaaminen voi tämän takia tarkoittaa elinikäistä kilpailukieltoa, toisessa paria vuotta ja kolmannessa vain muutamaa viikkoa. Yhteisiä sääntöjä tai standardeja ei ole, koska pelijulkaisijoilla ei ole intressiä tehdä yhteistyötä.

Pelijulkaisijat eivät myöskään ole mukana ESICin kaltaisen tahon toiminnassa tai tue sitä rahallisesti. ESICin jäseniä ovat sen sijaan esimerkiksi uhkapelisivustot ja turnausjärjestäjät, jotka ottaisivat aivan varmasti pelijulkaisijat avosylin mukaan katsomaan kilpapelaamisen rehellisyyden perään.

” Yhdessä pelissä huijaaminen voi tarkoittaa elinikäistä kilpailukieltoa, toisessa kahta vuotta ja kolmannessa vain paria viikkoa.

Monissa peleissä julkaisija vastaa joko täysin tai käytännössä kokonaan kilpapuolesta. Tämä vaikuttaa koko pelin bisnespuoleen aina joukkueiden sitoutumisesta turnausten järjestämiseen.

Esimerkiksi League of Legendsissä ja Overwatchissa turnausjärjestäjät ovat jääneet joissain tapauksissa ilman turnauslisenssiä, koska pelijulkaisija on halunnut pitää langat omissa käsissään.

Toisena esimerkkinä mainittakoon Epic Games, joka laittoi Fortniteen kilpapuoleen vuosina 2018–19 kymmeniä miljoonia dollareita palkintorahaa, mutta ei kehittänyt peliä riittävästi kilpailua tai katsojakokemusta ajatellen. Pelissä liikkuu yhä paljon rahaa, mutta sen kulta-ajat näyttävät olevan jo takana.

Parhaillaan esportsia ravistelee Counter-Striken valmentajia koskeva huijausskandaali. Kuvituskuva.­

Pelin suosion sukeltaminen voi johtaa myös nopeisiin ja yllättäviin päätöksiin. Vuoden 2019 lopussa Blizzard ilmoitti lopettavansa Heroes of the Storm -pelin kilpatoiminnan rahoittamisen.

HotSin kilpapuoli kuoli välittömästi Blizzardin päätökseen, joka oli erinomainen esimerkki, miten peliyhtiöiden päätökset voivat vaikuttaa myös joukkueiden ja pelaajien elämään.

Esportsin tulevaisuutta ajatellen tilanne näyttää melko toivottomalta, koska pelijulkaisijoiden valtaa pitäisi saada rajoitettua, mutta se on käytännössä mahdotonta. Kansainväliset katto- tai keskusjärjestöt eivät voi toimia, jos niillä ei ole valtaa, jota taas ei saada ilman yhtiöiden mukanaoloa.

Kinkkinen tilanne ratkeaa varmasti ajan mittaan jollain tavalla, koska esportsin puolella asiat tuppaavat tapahtumaan yllättäen ja nopeasti.