Kun ajoharrastus menee överiksi: Tältä näyttää koteihin tehty Aston Martinin 63 000 euron simulaattori

Aston Martinin ensimmäistä kotikäyttöön tarkoitettua simulaattoria valmistetaan vain 150 kappaletta.

Simulaattorin ajotuntumaan on haettu mallia Aston Martin Valkyrie -hyperautosta.­

Luksusautoista tunnettu Aston Martin on tuonut myyntiin kotikäyttöön tarkoitetun ajosimulaattorin, joka on laatuaan brittiläisen autojätin ensimmäinen.

Aston Martinin suunnittelema ja brittiliäisen teknologiayrityksen Curvin valmistama AMR-C01-simulaattori on rakennettu kevyestä hiilikuidusta. Muotoiluun on haettu inspiraatiota Aston Martinin autoista. Ajoasento on samankaltainen kuin Valkyrie-hyperautossa.

Autovalmistajan mukaan AMR-C01 on ”tyylikäs lisä mihin tahansa luksusluokan pelihuoneeseen”. Simulaattoreita on tehty 150, ja toimitukset alkavat tämän vuoden lopulla.

Simulaattorin muotoiluun ja väreihin on haettu inspiraatiota Aston Martinin helmistä.­

AMR-C01:n hinta on pöyristyttävä: 57 500 puntaa (noin 63 000 €) ilman veroja. Simulaattori ei tarjoa liikkuvaa ajoelämystä, jota hinnalla voisi olettaa.

Pakettiin kuuluvat ohjaamon lisäksi tehokas tietokone, 49 tuuman kaareva näyttö 32:9-kuvasuhteella, Sennheiserin kuulokkeet, ratti ja polkimet sekä Assetto Corsa -peli.

Ajosimulaattoripelien suosio on kasvanut koronapandemian aikana. Kasvuun ovat vaikuttaneet muun muassa F1:n ja Nascarin keväällä ajamat näytöskisat, joissa oli mukana oikeita kilpakuskeja.

F1:n virtuaalikisoissa nähtiin ajamassa esimerkiksi Mercedeksen Valtteri Bottas, McLarenin Lando Norris, Ferrarin Charles Leclerc ja AlphaTaurin Pierre Gasly.

Simupelien ammattilaiset, kuten F1 Esports -sarjan kuskit, ajavat kisat lähes poikkeuksetta simulaattoreilla. Monella pelaajalla on kotona jopa tuhansia euroja maksavat laitteet. Aston Martinin tuote on silti täysin omassa hintaluokassaan.

Halvemmallakin kuitenkin pääsee: Edullisimmat simulaattori-setupit lähtevät kaupasta mukaan jo parilla sadalla, mutta tietokone ja muut tarvikkeet pitää hankkia erikseen.