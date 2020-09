ENCElle katkera tappio pudotuspeleissä – pelaa illalla puukko kurkulla

ENCE hävisi tiistain ja keskiviikon välisenä yönä lainapelaajaan turvautuneelle Complexitylle. Suomalaisjoukkue pelaa tänä iltana selkä seinää vasten.

Counter-Striken huippusarjan ESL Pro Leaguen pudotuspelit alkoivat tiistaina Euroopan osalta. Avauspäivänä voittoja juhlivat BIG, Na`Vi ja Complexity.

Suomalainen ENCE hävisi fanien pettymykseksi myöhään yöllä päättyneen ottelun Complexitylle. ENCE hävisi paras kolmesta -ottelun 1–2-tuloksella (16–6 Train, 13–16 Mirage, 6–16 Overpass).

ENCE voitti valitsemansa Train-kartan ilman suurempia ongelmia 16–6, mutta Miragessa suomalaisten 7–13-tilanteesta alkanut nousu jäi fanien pettymykseksi muutaman kierroksen vajaaksi.

Ratkaisevaksi kartaksi jäänyt Overpass pelattiin alusta loppuun täysin Complexityn hallinnassa. ENCE sai poliiseina pistetilin auki vasta 0–6-tilanteessa ja kierrosvoittoja kertyi vain viisi. Puoltenvaihdon jälkeen Complexity marssi voittoon häviten vain yhden kierroksen suomalaisille.

ENCE lähti otteluun ennakkosuosikkina, koska Complexity joutuu pelaamaan pudotuspelit lainapelaajalla. Niels-Christian ”NaToSaphiX” Sillassen otti yllättäen Euroopan jättäneen 17-vuotiaan Owen ”oBo” Schlatterin paikan vain viikon varoitusajalla. Sillassen oli ratkaisevan kartan paras pelaaja 25 tapolla, 11 kuolemalla ja hurjalla 1,79 ratingillä.

Pudotuspelit pelataan kaksiosaisella ottelukaaviolla, ja ENCE putosi tappiolla alempaan osioon. Alemmassa kaaviossa pelataan selkä seinää vasten -tilanteessa finaaliin asti.

ENCEn seuraava peli on illalla Mousesportsia vastaan kello 22. ENCEn tavoite turnauksessa on yltää neljän parhaan joukkoon, mihin on matkaa kolmen voiton verran.

ENCE–Mousesports-ottelua voi seurata alta suorana ja suomeksi. Jos lähetys ei näy, voit katsoa sitä täältä.