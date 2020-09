Lasse Urpalaisella syytä hymyyn: Joukkueelle kahdeksas peräkkäinen 3–0-finaalivoitto

Lasse ”MATUMBAMAN” Urpalaisen edustama Team Secret on aivan eri tasolla kuin muut maailman Dota 2 -huippujoukkueet.

Suomen tunnetuimpiin Dota 2 -pelaajiin lukeutuva 25-vuotias Lasse ”MATUMBAMAN” Urpalainen on hurjassa iskussa joukkueensa Team Secretin kanssa, kuten viikonloppuna taas nähtiin.

Secret voitti viikonloppuna OGA Dota PIT Season 3: Europe/CIS -turnauksen näytöstyyliin. Finaaliin joukkue marssi voittaen VP.Prodigyn (2–1), Na`Vin (2–0) ja Alliancen (2–0). Alemmasta kaaviosta finaaliin noussut VP.Prodigy hävisi uusintakohtaamisen Urpalaisen joukkueelle 0–3.

Turnausvoitosta Secret kuittasi 70 873 dollaria. Topias ”Topson” Taavitsaisen tähdittämä OG pelasi turnauksen ilman suomalaistähteä, joka on lyhyellä isyyslomalla. OG jäi turnauksessa jaetulle 5.–6. sijalle.

Turnausvoitto oli jo Secretin kahdeksas peräkkäinen. Joukkue on voittanut kaikki finaalit puhtaasti 3–0. Vastaavaan suoritukseen ei ole pystynyt yksikään toinen joukkue Dotan huipputasolla.

Secret on voittanut peräkkäin WePlay! Pushka League S1: Division 1-, OGA Dota Pit League -, ESL One Birmingham-, BLAST Bounty Hunt-, Gamers Without Borders-, OMEGA League: Europe Immortal Division- ja BEYOND EPIC: Europe/CIS -turnaukset.

Urpalaisen joukkueen dominointi on tällä hetkellä aivan omalla tasollaan Dota-historiaa tarkastellen. Kahdeksan turnauksen aikana joukkue on pelannut 51 ottelusarjaa, joista vain neljä on päättynyt tappioon. Kartoista joukkue on voittanut 115 ja hävinnyt 17.

Palkintorahaa Secret on saanut turnauksista yhteensä 592 940 dollaria. Lisäksi joukkue voitti kiistellystä Gamers Without Borders -turnauksesta hyväntekeväisyyteen 750 000 dollaria.