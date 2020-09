Huijarit hyödynsivät bugia 5 vuotta – tästä on kyse CS:ää ravisuttavasta skandaalissa

Tähän mennessä 37 valmentajaa on saanut toimitsijakieltoa liittyen Counter-Striken viimeisimpään skandaaliin.

Counter-Strike on suosittu räiskintäpeli, jonka kilpaturnaukset pelataan tietokoneella.­

Räiskintäpeli Counter-Strikea ravistelee tällä hetkellä huijausskandaali, jonka keskiössä ovat valmentajat. Pelin valmennustilassa on ollut vuosia bugi eli ohjelmistovirhe, jonka avulla valmentajat ovat pystyneet seuraamaan ottelua tietyistä kohdin karttaa. Normaalisti valmentajat pystyvät seuraamaan ottelua vain oman joukkueen pelaajien näkökulmasta.

Näin bugia pystyi käyttämään hyväksi:

Ohjelmistovirhe tuli suuren yleisön tietoisuuteen elokuun lopussa. Viimeisen kuukauden on kuitenkin selvinnyt ensimmäisten bugiin liittyvien huijauskertojen olevan syksyltä 2015.

Bugi ehti olla pelissä ainakin viisi vuotta ennen kuin CS-julkaisija Valve teki korjauksia syyskuun alkupuolella. Valve oli kuitenkin kuullut bugista jo vuonna 2018 ainakin entiseltä NiP-valmentajalta Faruk ”pita” Pitalta, joka on jakanut Twitterissä kuvakaappauksia asiaan liittyen.

Pita jakoi kuvia, joissa hän kertoo yksityisviestillä bugista CS:n viralliselle Twitter-tilille. Ilmoittamistapaa on kyseenalaistettu, mutta Pita on lisännyt twiitin yhteyteen kuvan, jonka perusteella hän on käynyt aiemmin bugeihin liittyviä keskusteluja CS-kehittäjien kanssa yksityisviesteillä.

Valve on kommentoinut valmennustilaan liittyvää bugia 9.9. julkaisemassaan blogitekstissä. Siinä sanottiin tilanteen olevan ikävä ja yhtiön luottaneen kaikkien pelaavan sääntöjen mukaan.

– On valitettavaa ja turhauttavaa, ettemme reagoineet tähän bugiin aiemmin. Bugit ovat kuitenkin ohjelmistojen todellisuutta ja siihen asti, kunnes ne on korjattu, meidän pitää pystyä luottamaan pelaajiin ja valmentajiin, Valve kirjoitti.

Kuinka laajasti bugia on sitten käytetty hyväksi viiden vuoden aikana? Asiaa tutkii Esports Integrity Commission (ESIC), joka pyrkii suojaamaan esportsin integriteettiä. ESIC on palkannut tutkintaa varten kaksi asiantuntijaa.

Maanantaina ESIC kertoi ensimmäiset tulokset. Tähän mennessä tutkijat ovat käyneet läpi 20 prosenttia yhteensä 99 650 ottelutallenteesta. Huijaamistapauksia on todettu 0,1 prosentissa analysoiduista tallenteista.

Maanantaina 37 valmentajaa asetettiin toimitsijakieltoon huijaamisesta. Yksi valmentajista oli ENCEn Slaava ”Twista” Räsänen, joka oli huijannut vuonna 2017 valmentaessaan iGame-joukkuetta.

Osa toimitsijakieltoon asetetuista valmentajista oli käyttänyt bugia vain yhden kierroksen, mahdollisesti jopa vahingossa, mutta jotkut olivat ottaneet kaiken irti epäreilusta tilanteesta. Hard Legion -valmentaja Aleksandr ”MechanoGun” Bogatyrev käytti bugia tänä vuonna peräti 16 ottelussa ja 424 kierroksella.

Räsänen käytti bugia vuonna 2017 kahdessa ottelussa ja 53 kierroksella. Nykyisin Mousesports-joukkuetta valmentava Allan ”Rejin” Petersen oli käyttänyt bugia vuosien 2017–19 välillä seitsemässä ottelussa ja 116 kierroksen aikana.

Slaava ”Twista” Räsänen sai 15 kuukautta toimitsijakieltoa. Räsänen valmensi tapahtumahetkellä eli vuonna 2017 iGame-joukkuetta.­

Tutkijat uskovat nyt jo löytäneensä pääosan huijauskerroista. Tähän mennessä läpikäydystä noin 20 000 tallenteesta on löytynyt yhteensä 95 huijaustilannetta.

Tänä vuonna huijaustilanteita on todettu tallenteiden avulla 42 ja viime vuonna 22. Vuosina 2015–18 huijaustilanteita on todettu 1, 1, 15 ja 14.

ESICin tutkimuksen toinen ja näillä näkymin viimeinen osa julkaistaan lokakuun lopussa.

Valmentajien huijaustilannetta ESICille tutkiva Michal Slowinski kertoi syyskuun alussa HLTV Confirmed -keskusteluohjelmassa uskovansa, että pelissä on vielä vakavampia valmennustilaan liittyviä bugeja, jotka mahdollistavat huijaamiseen.

Yksi tällainen bugi antaa valmentajan liikuttaa kameraa pelaajan ympärillä kolmannessa persoonassa. Tätä kautta valmentaja voi nähdä esimerkiksi seinän yli tai mitä pelaajan takana tapahtuu.

Slowinski ei ole ainakaan vielä onnistunut keksimään, miten kyseisen bugin saa luotua kerta toisensa jälkeen. Tällä hetkellä sen ilmaantuminen vaikuttaa sattumanvaraiselta.

Valve ei ole vielä kommentoinut ESICin löydöksiä ja rangaistuksia. Yhtiö sanoi 9.9. julkaistussa blogissa kommentoivan tilannetta, kun kokonaiskuva bugin laajuudesta ja vaikutuksesta on selvillä.

– Yksittäisten valmentajien suhteen odotamme, että meillä on kokonaiskuva bugin hyväksikäytön laajuudesta ja kolmansien osapuolien antamista rangaistuksista. Rangaistuksista huolimatta ottelun aikainen valmentaminen on aina houkutteleva mahdollisuus joillekin joukkueille rikkoa ottelun koskemattomuutta. Joten saatammekin asettaa jatkossa rajoituksia valmennukseen.