IS-haastattelu: Aleksi Jalli nauttii ison päätöksensä hedelmistä, mutta kertoo yhden asian jääneen hampaankoloon

Aleksi ”allu” Jalli kommentoi IS:n erikoishaastattelussa Jere ”sergej” Salon suoritustasoa, Elias ”Jamppi” Olkkosen vaikeaa tilannetta sekä omaa tulevaisuuttaan.

Aleksi ”allu” Jalli, 28, on Suomen tunnetuin ja menestynein CS-pelaaja.­

Suomen tunnetuin Counter-Strike-joukkue ENCE on ollut jo pidemmän aikaa suomalaisfanien huomion keskipisteessä. Näin on ollut erityisesti viimeisen vuoden aikana, joka on ollut joukkueelle vaikea.

ENCE-ikoni Aleksi ”allu” Jalli kertoo IS:n haastattelussa toivovansa faneilta positiivisempaa ajattelutapaa, mutta ymmärtävänsä myös negatiiviset huomautukset.

– Oli se palaute negatiivista tai positiivista, se, kuinka paljon meistä puhutaan tai miten kiinnitetään huomiota, kertoo meidän tehneen jotain oikein, Jalli kommentoi IS:lle.

Suomalaisfanit ovat kiinnittäneet huomiota erityisesti 18-vuotiaan Jere ”sergej” Salon suoritustasoon. Salo oli viime vuonna maailman 13. paras pelaaja, mutta tänä vuonna nuorukaisen tilastot ovat olleet olleet selvästi huonommat.

Jallin mukaan asiaan ovat vaikuttaneet monet asiat, kuten joukkueen epäonnistumiset. Jalli myös huomauttaa, ettei voi puhua Salon puolesta.

– Uskoisin negatiivisen mediajulkisuuden ja ihmisten käyttäytymiseen meitä kohtaan vaikuttaneen aika paljon itsevarmuuteen ja haluun pelata.

28-vuotiaan Jallin mielestä yksikään ihminen ei pystyisi suoriutumaan parhaalla mahdollisella tavalla tilanteessa, jossa ENCE oli viime syksynä. Hän uskoo Salon ”nousevan vanhalle tasolleen ja olemaan vielä paljon parempi 110 prosentin varmuudella”.

Monien nettikommentoijien mielestä nykyisessä ENCEssä ei osata hyödyntää Saloa parhaalla mahdollisella tavalla. Jallin mukaan erilaisia rooleja ja paikkoja on kokeiltu, mutta lopulta joukkue on päätynyt alkuperäisiin suunnitelmiin.

– Jeren on paras tehdä sitä, missä hän on ollut historiallisesti paras. Haluamme hänet 1vs1/2vs2-tilanteisiin, joissa hän on maailman parasta luokkaa.

Jalli uskoo Jere ”sergej” Salon nousevan vielä vanhalle tasolleen ja vielä yli siitä.­

Jos 18-vuotias Salo oli viime vuonna ENCEn tähti, niin nyt se on on ollut 28-vuotias Jalli. Tarkkuuskivääripelaajana tunnetun Jallin tämän vuoden rating-luokitus on tällä hetkellä erittäin hyvä 1,11.

8 vuotta kestäneeseen ammattilaisuraan ei ole mahtunut suuria epäonnistumisia yksilötasolla, Jalli muistuttaa. ENCEn vaikean alkuvuoden aikana hän oli useasti joukkueen ainoa valopilkku.

Hyvä vire on seurausta keväällä 2018 tehdystä päätöksestä. Silloin Jalli päätti ettei heitä enää hukkaan yhtäkään uraansa liittyvää mahdollisuutta. Hän ei ole ollut urallaan aina kaikkein motivoitunein tai ahkerin pelaaja, mutta nyt kilpailuvietti on erittäin hyvä.

– Tiesin tämän muutoksen vaativan aikaa. Vielä on aika paljon kehitettävää, joten suunta on tästäkin vielä ylöspäin. En itse seuraa tilastoja, mutta luulen menestymisen halun ja pelaamisen ilon olevan aiempaa suurempi. Nyt se parin vuoden tehty työ alkaa näkyä isommin.

ENCEn edellinen kokoonpano kuvattuna Maltalla joulukuussa 2019.­

ENCEn syksy on lähtenyt hyvin käyntiin. Joukkue eteni jatkoon ESL Pro League -huippusarjasta napaten hienot voitot G2:sta, Heroicista ja Na`Vista. Tänään kello 22 suomalaisjoukkue aloittaa EPL-pudotuspelit Complexityä vastaan.

Jalli kertoo sijoituksen neljän parhaan joukossa olevan tavoite liigassa. Muita tulostavoitteita ei ole asetettu esimerkiksi loppuvuoden osalta.

– Ollaan nyt keskitytty enemmän tekemiseen kuin puhumiseen. Halutaan joka päivä tehdä asiat paremmin kuin eilen, niin yksilö- kuin joukkuetasolla. Tietenkin halutaan menestyä, mutta tärkeintä on mennä jatkuvasti eteenpäin.

Suuremmassa mittakaavassa suurin tavoite on saada pelin koko karttavalikoima toimimaan yhteen ENCEn pelityylin kanssa. Tavoite ja halu on kaikilla olla maailman paras, mutta tällä hetkellä se ei ole Jallin mielestä realistinen tavoite.

– Otetaan pieniä askelia eteenpäin. Jos nyt pitää sanoa jotain konkreettista tavoitetta, niin tasainen top10-joukkue loppuvuoteen mennessä olisi aika kova suoritus.

ENCE on voittanut kevään 2018 jälkeen kolme kansainvälistä turnausta. Edellinen on toukokuulta 2019, jolloin joukkue vei BLAST Madrid -turnauksen.

Jallin mukaan voittamisen halu on erittäin kova kaikilla joukkueessa, mutta kilpailu on kovaa. Hän näkee ENCEn voittavan vielä turnauksia, mutta ei osaa sanoa milloin. Hän ei halua sanoa mitään ajankohtaa ääneen.

Viime syksy ja alkuvuosi oli ENCElle vaikea, mutta syksy on lähtenyt hyvin käyntiin.­

Huhtikuussa 2020 ENCE teki yllättävän ilmoituksen: Oikeudessa major-pelikiellostaan pelijulkaisijaa vastaan taisteleva 19-vuotias Elias ”Jamppi” Olkkonen liittyi joukkueeseen kahden vuoden sopimuksella.

Olkkosen kiistelty pelikielto estää pelaajan kilpailemisen ykkösturnauksissa ja sen karsinnoissa, mutta pääosan vuodesta 19-vuotias saa pelata ENCEn kanssa.

Jalli pitää pelikieltoa naurettavana ja Olkkosen saamaa kohtelua huutavana vääryytenä. Olkkonen yritti ennen kanteen jättöä useasti selvittää asiaa Valven kanssa, mutta tuloksetta.

ENCEssä ei ole vielä keskusteltu, miten toimitaan, jos Olkkosen pelikielto pysyy voimassa myös oikeudenkäynnin jälkeen. Jallin mukaan asia ei ole ollut vielä ajankohtainen.

– Jamppi on yksilötaidon osalta paras pelaaja, joka Suomessa on mielestäni ikinä nähty. Sellaisesta kaverista on vähän hankala luopua.

Elias ”Jamppi” Olkkosen uraa haittaa kiistelty major-pelikielto.­

Olkkosen tilanne on kaikin tavoin epämieluisa, sillä majorin voittaminen on jokaisen CS-pelaajan unelma. Jalli uskoisi ENCEn pelaavan majoreissa jonkun toisen pelaajan kanssa, mikäli Olkkosen pelikielto pysyy voimassa.

– Kyllähän se major-titteli on jäänyt itselläni kummittelemaan. Suurin tavoitteeni on voittaa majorit ennen uran loppua.

Jalli on pelannut ja hävinnyt kaksi major-finaalia. Ensimmäinen yritys oli NiPin kanssa keväällä 2015 ja toinen maaliskuussa 2019 ENCEssä.

28-vuotias Jalli on CS-ammattilaisten joukossa jo vanhemmasta päästä. Tällä hetkellä hänen urasuunnitelmiinsa kuuluu ENCEn nostaminen takaisin terävimpään kärkeen ja major-voitto.

Ajatuksissa on käynyt kuitenkin myös kansainväliseen joukkueeseen palaaminen yli kahden vuoden tauon jälkeen. Pelaaja ei ole kuitenkaan tehnyt päätöksiä tai suunnitelmia asian suhteen.

– Vähän on jäänyt hampaankoloon, kun on kokemusta ulkomaisista joukkueista, mutta siltä ajalta, jolloin en ollut niin skarppi tyyppi työnteon osalta. Haluaisin vielä käydä kokeilemassa sellaista jossain vaiheessa.

Jalli sanoo olevansa tällä hetkellä täysin sitoutunut ENCEen, jota hän kuvailee kodiksi.

– ENCE voi olla viimeinen joukkueeni tai sitten ei. Päätavoitteena on kuitenkin major-voitto ENCEn kanssa, mikäli sellainen siunautuisi. Suomalaisella joukkueella voittaminen on se, mihin uskon.