Huijausskandaali ravistelee Counter-Strikea – ENCEn valmentajan lisäksi 36 muuta jäänyt kiinni

37 valmentajaa on asetettu tähän mennessä toimitsijakieltoon Counter-Striken suuressa huijausskandaalissa.

Kaikenlaiseen kilpapelaamisessa tapahtuvaan huijaamiseen puuttuva Esports Integrity Commission eli ESIC on antanut lisää rangaistuksia liittyen Counter-Strike-pelin suureen valmennushuijausskandaaliin.

ESIC antoi jo elokuun viimeisenä päivänä ensimmäiset toimitsijakiellot kolmelle valmentajalle, kuten Heroic-joukkueen Nicolai ”HUNDEN” Petersenille. Nyt toimitsijakieltoon on asetettu 34 valmentajaa lisää. Toimitsijakiellot vaihtelevat 3–36 kuukauden välillä.

Yksi toimitsijakiellon saaneista valmentajista on suomalaisen ENCEn Slaava ”Twista” Räsänen, joka käytti bugia vuonna 2017 valmentaessaan iGame-joukkuetta. Räsänen sai 15,75 kuukauden toimitsijakiellon.

Räsäsen lisäksi toimitsijakieltoon on asetettu esimerkiksi Mousesportsin Allan ”Rejin” Petersen (19,8 kuukautta), OG:n Casper ”ruggah” Due (3,75 kk) entinen NiP-valmentaja Faruk ”pita” Pita (10 kk) sekä FaZen nykyinen manageri ja entinen valmentaja Robert ”RobbaN⁠” Dahlström (5,5 kuukautta).

Myös Mariusz ”Loord⁠” Cybulski (6 kk), Sergey ”starix⁠” Ischuk (10 kk), Alexander ”⁠ave” Holdt (6 kk) ja Henrik ”FeTiSh” Christensen (3,75 kk) ovat jääneet kiinni bugin hyväksikäytöstä.

Ensimmäisinä rangaistuksia saaneiden Petersenin, Ricardo ”dead” Sinigaglian ja Aleksandr ”MechanoGun” Bogatyrevin toimitsijakieltoihin on myös tehty muutoksia. Petersenin 12 kuukauden kielto on laskettu kahdeksaan, Sinigaglia on sivussa alkuperäisen kuuden kuukauden sijaan 6,5 ja Bogatyrevin kielto nostettiin kahdesta vuodesta peräti kolmeen.

Näin valmentajabugi toimi:

Jaettujen rangaistusten kestoon vaikutti muun muassa tekojen määrä ja kuinka monella kierroksella bugia käytettiin. ESIC lyhensi tutkinnassa auttaneiden tai tekonsa myöntäneiden valmentajien toimitsijakiellon kestoa.

Monet joukkueet ovat jo reagoineet uutispommiin. ENCE on kertonut kommentoivansa asiaa vielä tämän viikon aikana. Aleksi ”Aleksib” Virolaisen tähdittämä OG on kertonut Duen alkavan kärsiä rangaistustaan välittömästi, mutta jatkavan sen päätyttyä joukkueen valmentajana.

Valmentaja ei saa toimitsijakiellon aikana olla samassa tilassa tai yhteydessä joukkueeseen millään tavalla 15 minuuttia ennen ottelua eikä sen aikana. Valmentajat eivät myöskään saa liittyä ottelun ajaksi pelipalvelimelle tai osallistua kartan valintaprosessiin.

Toimitsijakielto estää valmentajia todellisuudessa tekemästä töitä vain ottelutapahtumien yhteydessä, mutta ei esimerkiksi harjoitusten aikana. Valmentajat voivat näin ollen tehdä töitä pelikiellon aikana esimerkiksi analyytikkona.

ESICin tiedotteen mukaan nyt on käyty läpi 20 prosenttia yhteensä 99 650 ottelutallenteesta. Tutkijat uskovat kuitenkin nyt jo löytäneensä pääosan huijauskerroista. Tähän mennessä huijaamistapauksia on todettu vain 0,1 prosentissa analysoiduista tallenteista.

Tutkinnan viimeinen raportti on tarkoitus julkistaa lokakuun lopussa. ESIC tekee yhteistyötä monen suuren CS-turnausjärjestäjän kanssa, kuten ESL:n, DreamHackin, BLASTin ja WePlayn kanssa. Komissio on ilmaissut toiveensa, että myös muut turnausjärjestäjät huomioisivat valmentajille annetut toimitsijakiellot.

ESICin langettamat toimitsijakiellot ovat kokonaisuudessaan alla. Valmentajan nimen jälkeen suluissa on bugin käyttökerrat sekä toimitsijakiellon pituus.

Slaava ”⁠Twista” Räsänen (2) – 15,75 kuukautta

Peter ”casle⁠” Sørensen (2) – 10 kuukautta

Rodrigo ”⁠dinamo” Haro (2) – 10 kuukautta

Arno ”ArnoZ1K4⁠” Junior (1) – 10 kuukautta

Allan ”Rejin” Petersen (7) – 19.8 kuukautta

Eliomar ”glou” Hernandez (2) – 10 kuukautta

Arthur ”prd” Resende (5) – 10 kuukautta

Alexey ”⁠NooK” Kozlovskiy (1) – 7,5 kuukautta

Henrique ”rikz⁠” Waku (1) - 10 kuukautta

Alessandro ”Apoka⁠” Marcucci (6) – 5,4 kuukautta

Aleksandr ”zoneR⁠” Bogatiryev (16) – 36 kuukautta

Germán ”hellpa” Morath (2) - 10 kuukautta

Egor ”fuRy^” Morin (1) – 7,5 kuukautta

Aset ”Solaar” Sembiyev (2) – 10 kuukautta

Nicolai ”HUNDEN⁠” Petersen (2) – 8 kuukautta

Ricardo ”dead⁠” Sinigaglia (5) – 6,5 kuukautta

Nicholas ”guerri” Nogueira (2) – 4 kuukautta

Faruk ”pita⁠” Pita (2) – 10 kuukautta

Erik ”AKIMOV⁠” Akimov (1) – 7,5 kuukautta

Ivan ”F_1N⁠” Kochugov (6) – 8,75 kuukautta

Bruno ”ellllll⁠” Ono (3) – 10 kuukautta

Pedro ”peu⁠” Lopes (2) – 5 kuukautta

Robert ”RobbaN” Dahlström (1) – 5,5 kuukautta

Mariusz ”Loord” Cybulski (2) – 6 kuukautta

Anton ”ToH1o” Georgiev (2) – 10 kuukautta

Andrey ”Andi⁠” Prokhorov (1) – 10 kuukautta

Milan ”pepik” Gellebra (1) – 10 kuukautta

Morgan ”B1GGY⁠” Madour (3) – 7,5 kuukautta

Christian ”chrille⁠” Lindberg (2) – 10 kuukautta

Sergey ”starix⁠” Ischuk (1) – 10 kuukautta

Alexander ”⁠ave⁠” Holdt (1) – 6 kuukautta

Jasmeet ”RoSeY⁠” Gill (1) – 10 kuukautta

Sergey ”lmbt⁠” Bezhanov (3) – 7,5 kuukautta

Henrik ”FeTiSh⁠” Christensen (1) – 3,75 kuukautta

Mikołaj ”miNirox⁠” Michałków (1) – 3,75 kuukautta

Nikolay ”pNshr⁠” Paunin (1) – 3,75 kuukautta

Casper ”ruggah” Due (1) – 3,75 kuukautta

CS-julkaisija Valve ei ole vielä kommentoinut ESICin löytöjä ja tuomioita. Yhtiö kommentoi valmentajien huijausskandaalia ensimmäisen kerran 9.9.

Yhtiön blogissa todettiin muutama viikko sitten tilanteen olevan valitettava ja turhauttava, koska peleissä on aina bugeja. Yhtiö on kuitenkin luottanut pelaajiin ja valmentajiin.

Valve aikoo reagoida asiaan, kun kokonaiskuva huijauksen laajuudesta ja kolmansien osapuolien rangaistuksista on selvillä.

– Rangaistuksista huolimatta ottelunaikainen valmentaminen on aina houkutteleva mahdollisuus joillekin joukkueille rikkoa ottelun koskemattomuutta. Joten saatamme asettaa jatkossa rajoituksia valmennukseen, kirjoitettiin blogissa.

Valven suhtautuminen valmentajiin on ollut alusta asti nihkeä: CS:ää on yhtiön mukaan tarkoitus pelata viisi vastaan viisi -formaatilla. Aiemmin valmentajat saivat puhua ja ohjeistaa pelaajia ottelun alusta loppuun, mutta nykyisin puhuminen on sallittua otteluiden aikana vain aikalisillä.