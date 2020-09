ENCEn valmentajalle 15 kuukauden toimitsijakielto – syynä huijaaminen

Slaava ”Twista” Räsänen on asetettu 15 kuukauden toimitsijakieltoon liittyen vuonna 2017 tapahtuneeseen huijaustilanteeseen.

Slaava ”Twista” Räsänen, 33, on valmentanut ENCEä vuodesta 2018. Huijaustilanne on tapahtunut vuonna 2017.­

ENCEn Counter-Strike-joukkueen valmentaja Slaava ”Twista” Räsänen on saanut 15 kuukauden toimitsijakiellon Esports Integrity Commissionilta eli ESICiltä.

Räsänen käytti vuonna 2017 iGame-joukkuetta valmennustilaan yhdistettyyn bugia eli ohjelmistovirhettä, jonka avulla peliä pystyi seuramaan tietystä kamerakulmasta toisen joukkueen huomaamatta. Bugi on ollut pelissä vuosia, mutta se tuli ilmi vasta tänä syksynä.

Räsänen käytti bugia hyväkseen kahdessa ottelussa yhteensä 53 kierroksen ajan. Tilanteet tapahtuivat 19.7.2017 (Euroopan minor-turnauksen suljettu karsinta) ja 6.9.2017 (Hellcase Cup 6). Heinäkuun ottelu oli osa Valven järjestämää turnausta.

Näin valmentajabugi toimi:

Räsäsen lisäksi 36 muuta valmentajaa on asetettu toimitsijakieltoon. ESIC tekee yhteistyötä monen suuren CS-turnausjärjestäjän kanssa, kuten ESL:n, DreamHackin ja BLASTin.

Toimitsijakiellon aikana Räsänen ei saa olla samassa tilassa tai yhteydessä joukkueeseen millään tavalla 15 minuuttia ennen ottelua eikä sen aikana. Valmentajat eivät myöskään saa liittyä ottelun ajaksi pelipalvelimelle tai osallistua kartan valintaprosessiin millään tavalla.

ENCE on kommentoinut 33-vuotiaan Räsäsen saamaa rangaistusta lyhyesti Twitterissä. Räsäsen 11.9. alkanut hyllytyspäätös pysyy toistaiseksi voimassa, mutta ENCE kommentoi asiaa vasta kunnolla muutaman päivän päästä.

CS-julkaisija Valve kommentoi valmentajien huijausskandaalia ensimmäisen kerran 9. syyskuuta. Yhtiön blogissa todettiin tuolloin tilanteen olevan valitettava ja turhauttava, koska erilaisia bugeja on aina peleissä. Yhtiö on kuitenkin luottanut pelaajiin ja valmentajiin.

– Odotamme vähintäänkin sitä, että pelaajat ja valmentajat pelaavat sääntöjen mukaan ja keskeyttävät ottelun välittömästi ja ilmoittavat turnauksen ylläpitäjille, jos he tietävät jostain heille (tai vastustajalle) epäreilua etua antavasta ongelmasta, blogissa todettiin.

Valve aikoo reagoida asiaan, kun kokonaiskuva bugien hyväksikäytön laajuudesta ja kolmansien osapuolien rangaistuksista on selvä.

– Rangaistuksista huolimatta ottelun aikainen valmentaminen on aina houkutteleva mahdollisuus joillekin joukkueille rikkoa ottelun koskemattomuutta. Saatammekin asettaa jatkossa rajoituksia valmennukseen, kirjoitettiin blogissa alkukkusta.

Valven suhtautuminen valmentajiin on ollut alusta asti nihkeä: CS:ää on yhtiön mukaan tarkoitus pelata viisi vastaan viisi -formaatilla. Aiemmin valmentajat saivat puhua ja ohjeistaa pelaajia ottelun alusta loppuun, mutta nykyisin puhuminen on sallittua otteluiden aikana vain aikalisillä.