Aleksi Jalli, 28, kertoo IS:n erikoishaastattelussa ENCEn viimeisen vuoden suurista vaikeuksista – perhe on ollut tuki ja turva

Counter-Strike-legenda Aleksi ”allu” Jalli puhuu Ilta-Sanomien erikoishaastattelussa avoimesti viimeisen vuoden vaikeuksista, isäksi tulemisen vaikutuksista sekä uratilanteestaan.

Aleksi ”allu” Jalli, 28, on ENCEn kokenein pelaaja. Viimeinen vuosi on ollut melkoista vuoristorataa.­

– Haloo, kuuluks tää, Aleksi ”allu” Jalli huhuilee mikrofoniin kotoaan Espoossa myöhään arki-iltana.

ENCE-joukkuetta edustava 28-vuotias Jalli on Suomen tunnetuin Counter-Strike-videopelin pelaaja. ENCEn lisäksi hän on urallaan edustanut maailmalla hyvin tunnettuja peliorganisaatioita kuten Ninjas in Pyjamasia, FaZe Clania ja OpTic Gamingiä.

Counter-Strike on taktinen räiskintäpeli, jossa kaksi viiden hengen joukkuetta pelaa vastakkain. Pelin tietokoneversiota käytetään kilpaturnauksissa, joissa liikkuu vuositasolla kymmeniä miljoonia dollareita. Peli on huippusuosittu Suomessa.

Jalli on pelannut lajilegendojen rinnalla, juhlinut suurten kansainvälisten turnausten voittoja ja hävinnyt kaksi major-arvoturnauksen finaalia. Palkintorahaa on kertynyt Esports Earnings -sivuston mukaan reilut 350 000 euroa.

Instagramissa seuraajia on kertynyt lähes 60 000 ja Twitterissä yli 150 000. Menestynyt pelaaja on kuitenkin antanut viime vuosina vain harvoin haastatteluja.

Tällä kertaa Jalli on itse lähestynyt haastattelupyynnöllä – ennen kuulumatonta pelaajalta, jossa on jotain samaa kun Kimi Räikkösessä. Haastatteluhetki on muutaman viestin jälkeen saatu sovittua pitkän harjoittelupäivän päätteeksi keskiviikkoillalle.

ENCEn ja Jallin viimeinen vuosi on ollut melkoista vuoristorataa. Elokuussa 2019 joukkue ilmoitti ostaneensa Aleksi ”Aleksib” Virolaisen tilalle Miikka ”suNny” Kempin. Siirto raivostutti fanit ja ENCE joutui rankan kritiikin kohteeksi, kun syksyn aikana mitalisijat vaihtuivat pettymyksiksi.

ENCEn CS-joukkue kuvattuna Maltalla loppuvuodesta 2019. Kuvassa vasemmalta katsottuna: Slaava ”Twista” Räsänen, Jani ”Aerial” Jussila, Jalli, Jere ”sergej” Salo, Sami ”xseveN” Laasanen ja Miikka ”suNny” Kemppi.­

Jalli puhuu avoimesti viimeisen vuoden tapahtumista ja ENCEn nykytilanteesta. Hänen mielestä viime syksyn tapahtumiin vaikutti kolme asiaa: Väsymys, liian kovat odotukset ja pelaajien henkinen jaksaminen.

Pelaaja muistelee alkuvuoden 2019 olleen hyvin raskas kaikille ENCEssä, joka nousi maaliskuussa 2019 ryminällä maailman eliitin joukkoon. Seuraavat kuukaudet joukkue matkasi turnauksesta toiseen menestyksekkäästi. Kesän viimeisissä turnauksissa väsymys paistoi jo pelaajista.

Pelaajavaihdos tapahtui kesälomalla ja astui voimaan heti syyskauden alkaessa. Jallin mielestä joukkue teki heti virheen asettaessaan riman aivan liian nopeasti liian korkealle. Tuloksena oli henkinen lukko, kun tulokset eivät olleetkaan odotettuja.

– Myös koko se mediamyllytys oli aika raakaa. Fanien puolelta tuli myös kovaa palautetta. Meidän kundit eivät olleet tottuneet sellaiseen tosi negatiiviseen palautteeseen, joka vaikutti psyykeen, henkiseen mielentilaan ja itseluottamukseen, Jalli kertoo.

Jalli kertoo myös joukkueen sitoutuneen jo useampaan turnaukseen ennen pelaajavaihtoa, joten niihin oli pakko osallistua, vaikka harjoittelu kaikessa rauhassa olisi ollut kannattavampaa. Myös tämä vaikutti suorittamiseen.

ENCE-ikonin mielestä yksi voitto oikeaan aikaan syksyn turnauksissa olisi voinut muuttaa kaiken. Hän myös muistuttaa ettei syksy 2019 ollut mikään farssi.

– Ei se mennyt ihan niin huonosti kun sanotaan. Hävittiin yhdessä finaalissa Mousesportsille ja toisessa turnauksessa välierissä G2:lle. Mousesportsista tuli silloin maailman ykkösjoukkue, joka se oli monta kuukautta. G2:sta taas tuli top3-joukkue.

Jalli ja Miikka ”suNny” Kemppi kuvattuna Kiinassa syksyllä 2019. Ystävykset ovat pelanneet useasti urallaan samassa joukkueessa.­

Jalli paljastaa ENCEn selkärangan murtuneen tammikuussa pelatussa IEM Katowice -karsinnassa, jossa joukkue hävisi ratkaisevan ottelun MAD Lionsille.

– Se Katowice-nettikarsinta oli loppu silloiselle viisikolle. Sen jälkeen ei ollut enää paluuta, ja asiat alkoivat kovaa vauhtia menemään huonoon suuntaan.

Seuraavat kaksi turnausta päättyivät ENCEn osalta viimeiseen sijaan todella heikkojen suoritusten päätteeksi. Tappioputki oli pahimmillaan yhdeksän ottelua.

Huhtikuussa ENCE reagoi vaikeaan tilanteeseen ilmoittamalla huippulupaus Elias ”Jamppi” Olkkosen vahvistavan joukkuetta. 19-vuotiaan Olkkosen kanssa ENCEn peli on lähtenyt uuteen nousuun. Olkkonen korvasi kevään ja kesän aikana Sami ”xseveN” Laasaen, joka siirtyi elokuussa kilpailevaan HAVU-joukkueeseen.

Elias ”Jamppi” Olkkonen liittyi huhtikuussa ENCEen kaksivuotisella sopimuksella.­

Virolaisen lähtö joukkueesta oli reilu vuosi sitten suuri puheenaihe, mutta Jalli ei osallistunut jälkipuintiinkeskusteluun. Hän toteaa koko joukkueen jättäneen hyvästit entiselle pelinjohtajalle ilman draamaa. Mitään välirikkoa ei hänen mukaan ole tai edes ollutkaan.

Jallia ei ole myöskään jäänyt kaduttamaan tehty pelaajavaihdos. Hänen mielestään silloisella viisikolla (Jalli, Virolainen, Laasanen, Jani ”Aerial” Jussila, Jere ”sergej” Salo) olisi ollut viimeistään loppuvuoden aikana edessä pelaajavaihdos kuitenkin.

– Virolaisen kohdalla tehtiin päätös, jonka takana oli koko joukkue. Siinä ei ole mitään katumista, koska sen jälkeen olisi voinut käydä miten vaan.

– Toivotettiin silloin Berliinissä hyvät jatkot ja paiskattiin kättä. Minä ja koko joukkue toivotaan nykypäivänäkin pelimenestystä hänelle, mutta ei tietenkään meitä vastaan, Jalli naureskelee.

Mediamyllytys ja joukkueen liian suuret odotukset ovat sen sijaan jääneet harmittamaan. Jalli oppi myös uudemman kerran, että aina ei kannata lukea mitä muut sanovat – oli se sitten hyvää tai huonoa.

Jallin mielestä kommentit vaikuttavat tavalla tai toisella olipa sitten kuinka kova kaveri. ENCE odotti tuloksia liian nopeasti, mutta kun niitä ei tullut, oli fanien palaute myös sen mukaista eli haukkuja. Pelaaja ei nykyisin enää lue kommentteja.

Vaikeiden kuukausien aikana Jalli ei miettinyt lopettamista, vaikka aiemmin uralla näitä tilanteita on ollut. Hän kertoo miettineensä lopettamista esimerkiksi vuoden 2015 lopussa ja alkuvuodesta 2018. Molemmilla kerroilla jatkuva matkustaminen oli polttaa loppuun, mutta hetken lepo antoi uutta virtaa.

– OpTicin jälkeen [2017–18 vuodenvaihde] olin varmaan neljä kuukautta koskematta tietokoneeseen. Mietin silloin hartaasti mitä oikeasti haluan tehdä. Silloin päätin antaa kaikkeni tälle uralle, ettei jää varmasti mitään puolitiehen. Olisi varmasti jäänyt kaduttamaan, jos olisin lopettanut silloin.

– Jos en haluaisi enää pelata, niin en jäisi palkkakuitin takia. Lähtisin tekemään jotain muuta. Olen osittain sellainen hetkessä eläjä, joten mennään siihen suuntaan mihin sydän näyttää.

Kilpauransa Jalli aloitti kunnolla vuonna 2009. Ammatikseen hän on pelannut vuodesta 2012. Hän ei näe estettä miksei voisi pelata ammatikseen vielä esimerkiksi 10 vuoden päästä. Hän muistuttaa NHL:ssä olevan esimerkiksi paljon yli 30-kymppisiä pelaajia.

Toukokuussa 1992 syntynyt Jalli ei kuitenkaan usko pelaavansa enää 35-vuotiaana, mutta mieli voi vielä muuttua. Toistaiseksi suunnitelma on pelata niin kauan, kun pelaaminen tuntuu luontevalta, taidot riittävät huipulle ja intohimoa löytyy.

Jalli (valkoisessa takissa) voitti vuonna 2013 Assembly Winter -tapahtuman CS-turnauksen. Pokaalia pitää kädessä ENCEn nykyinen markkinointipäällikkö Joona ”natu” Leppänen.­

Syksyn ENCE on aloittanut hyvin etenemällä ESL Pro League -huippusarjassa pudotuspeleihin. Jalli sanoo yli kuukauden kestäneen kesäloman tehneen hyvää koko joukkueelle.

– Kaikki sai lomalla tosi hyvin ladattua akkuja ja ajateltua asioita. Nyt ollaan pystytty keskittymään täysillä pelaamiseen ja kehittymiseen. Ollaan onnistuttu nyt näyttämään peleissä sitä meidän oikeaa tasoa. Parempaankin pystytään.

ENCEn yhtenä heikkoutena on pidetty karttavalikoimaa. CS:sä on seitsemän karttaa, joista joukkueet harjoittelevat yleensä vain kuutta. Jallin mukaan kartoista Dust II ja Train ovat sellaisia, joissa ENCE voi voittaa tällä hetkellä kenet tahansa maailmassa.

Muut kartat sujuvat toistaiseksi hieman heikommin. Viime viikot ENCE on keskittynyt erilaisten asioiden korjaamiseen näissä kartoissa. Tulokset ovat olleet toistaiseksi erittäin hyvät.

Jallin ja ENCEn tähän mennessä kovin voitto on BLAST Madrid -turnauksesta toukokuulta 2019.­

Jalli kertoo ENCEn harjoitelleen syksyn aikana myös Vertigo-karttaa, jota joukkue on tähän mennessä vältellyt virallisissa otteluissa. Hänellä on myös selvät mielipiteet joukkueen nykyisistä vahvuuksista ja heikkouksista.

– Meidän vahvuuksiin sisältyy kahden AWP-tarkkuuskiväärin käyttö, mikä on aika vaikea pysäyttää, jos saadaan se rullaamaan. Toinen asia on aggressiivisuus, nopea pelaaminen, joka ollut meille yleensä suotuisampaa kuin hidas pelaaminen.

– Se nopea pelaaminen on ikävä kyllä myös meidän heikkous. Ongelmia tuottaa myös oikeanlainen reagointi kesken kierrosten tapahtuviin asioihin. Joko sitä reagointia ei ole tai se on väärä sekä yksilö- että joukkuetasolla. Siinä on eniten parannettavaa.

Koronapandemian takia Counter-Striken kaikki suuret turnaukset siirrettiin maaliskuussa verkkoon. Netissä pelaaminen eroaa hyvin paljon normaalista, joka tarkoittaa ammattilaistasolla matkustamista studiolle ja suuren yleisön eteen.

Jalli uskoo vahvasti siihen, että ENCE pärjäisi nykyistä paremmin, jos netistä siirryttäisiin takaisin turnausympäristöön. Hänen uskonsa omaan joukkueeseen on kova. Hänen mielestään ENCEssä ei ole niin sanottuja nettitähtiä, jotka pelaavat paremmin kotoa.

CS-joukkue on ENCEn kruunun jalokivi. Jalli on joukkueen avainhenkilöitä Suomen tunnetuimpana CS-pelaajana.­

Helmikuussa 2019 Jallista tuli isä. Pelaaja ei ollut huudellut asiasta etukäteen, vaan paljasti poikansa syntymän lataamalla kuvan someen.

Esikoinen saapui maailmaan kesken Katowicessa pelatun major-arvoturnauksen, mutta Jallin onneksi hän pystyi otteluiden välissä lentämään Suomeen ja ehti synnytykseen.

Jalli asuu paritalossa Espoossa yhdessä avovaimonsa kanssa. Koronatilannetta hän pitää inhottavana, mutta on samaan aikaan nauttinut lisääntyneestä vapaa-ajasta.

– Perheaika oli jäänyt aika vähille, joten siitä on nyt nautittu. On kyllä tehnyt tosi hyvää.

Isäksi tuleminen on muuttanut elämän, mutta on hänen mukaansa vaikuttanut lisäksi positiivisesti peliuraan. Harjoittelut ja muut työhön liittyvät asiat tulee nykyisin hoidettua entistä paremmin ja fiksummin. Aina niin ei ole kuulemma ollut.

Jalli kertoo viime syksynä yrittäneensä liian kovasti saada ENCEn pelin toimimaan. Oma hyvinvointi kärsi ja yöunet jäivät vähälle, kun työtunteja kertyi useana päivänä viikossa jopa 12 tuntia. Burnout oli lähellä.

– Kotona on kyllä aina ollut asiat tosi hyvin. Ymmärrystä on riittänyt ja lepoa on suotu tarvittaessa. Avovaimolle iso kiitos siitä.

Jalli ei ole kova haaveilija, mutta toivoo muutamaa asiaa kovasti. Uran osalta hän haluaisi voittaa himoitun major-arvomestaruuden sekä päästä vielä kerran jossain kohtaa uraa näyttämään taitojaan ulkomaiseen joukkueeseen. Eniten hän kuitenkin toivoo olevansa mahdollisimman hyvä isä ja kumppani.