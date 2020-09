Esportsin isoin ongelma ja uhka ovat peliyhtiöt – yksi päätös teki maailmanmestarista työttömän vain 24 tuntia voiton jälkeen

Peliyhtiöiden päätäntävalta koskien kilpapelejä on iso ongelma miljardibisnekseksi kasvavalle lajille.

Esports eli kilpapelaaminen on nykyisin lähes jo miljardibisnes, mutta tästä huolimatta ala on melkoinen villi länsi. Yksi iso ongelma alalla ovat pelijulkaisijat.

Jokaisen pelin takana on yritys, joilla on täysi päätäntävalta pelien kilpatoiminnasta. Perinteiseen urheiluun verrattuna lajeihin eli tässä tapauksessa peleihin tulee esimerkiksi muutoksia nopeasti ja yllättäen.

Esimerkiksi Overwatch-pelin hahmoon tehty muutos voi laittaa koko pelidynamiikan uusiksi. Täten yhteen tiettyyn hahmoon keskittynyt pelaaja voi muuttua yhdessä yössä täysin turhaksi joukkueelle, kunnes hän opettelee uuden hahmon.

Nopeita muutoksia on nähty myös koskien turnauksia ja liigoja, joissa pelataan nykyisin jopa miljoonista. Monet julkaisijat ovat vahvasti mukana kilpatoiminnassa, mutta toiset antavat kolmansille osapuolille enemmän valtaa. Joissain peleissä kisakalenteri muuttuu joka vuosi merkittävästi.

Monet avoimet sarjat ovat muuttuneet viime vuosina suljetuiksi, niin sanottuun franchise-malliin, jossa on paikkoja vain rajoitetusti. Peliorganisaatioiden vuosien ja miljoonien investointi peliin ei välttämättä takaa paikkaa liigassa, joista saattavat kiinnostua esimerkiksi suurten urheiluseurojen pomot.

League of Legends on maailman seuratuin kilpapeli. Kuva vuoden 2019 MM-finaalista Pariisista.­

Pelijulkaisijoiden suuri vallanmäärä johtaa välillä erikoisiin ja kyseenalaisiin päätöksiin. Wired uutisoi esimerkiksi Call of Duty -pelaajasta James ”Clayster” Eubanksista, joka jäi syyskuun alussa työttömäksi pelijulkaisijan päätöksen takia.

Call of Dutyn julkaisija Activision päätti pienentää Call of Duty -kilpaturnausten joukkuekokoa viidestä pelaajasta neljään. Muutoksen takia liigassa pelaa ensi vuonna 12 pelaajaa vähemmän kun tänä vuonna.

Muutoksesta ilmoitettiin vain vuorokausi Call of Dutyn MM-finaalin jälkeen. Eubanks kuului kisat voittaneeseen Dallas Empire -joukkueeseen, joka reagoi nopeasti uutiseen.

Empire päätti luopua 28-vuotiaasta kolminkertaisesta maailmanmestarista. Samalla joukkue ilmoitti aikeistaan tehdä pitkäaikaiset sopimukset neljän muun MM-kultajoukkueen pelaajan kanssa.

Activisionin mukaan Call of Duty -muutokseen vaikutti joukkueilta ja pelaajilta saatu palaute. Call of Dutya on pelattu perinteisesti kilpaa 4vs4-formaatilla, mutta uutta liigaa varten pelaajamäärää nostettiin.

Muutos tarkoittaa pelin osalta siis paluuta vanhaan ja hyväksi todettuun formaattiin, mutta samaan aikaan työpaikkoja vähennetään reilusti. Lisäksi liigapiireissä on kyseenalaistettu ilmoitustapaa ja ajoitusta.

Eubanks ei jäänyt pitkäksi aikaa ilman sopimusta: Hän jatkaa liigassa edustaen jatkossa New York Sublinersia. Pelaaja on yksi Call of Dutyn historian tunnetuimmista ja menestyneimmistä pelaajista.

Activision ei ole ainoa iso pelijulkaisija, joka on ollut otsikoissa kilpapelipuoleen liittyen erikoisten päätösten takia.

Blizzard Entertainment ilmoitti loppuvuodesta 218 lopettavansa Heroes of the Stormin kilpapuolen tukemisen. Asiasta ilmoitettiin vain kuukausi MM-kisojen jälkeen. Pelaajat tyrmistyivät uutisesta, koska vielä MM-kisojen aikana annettiin ymmärtää kilpaturnausten saavan jatkoa seuraavana vuonna.

Counter-Striken ja Dota 2:n julkaisijana tunnettu Valve on myös saanut kritiikkiä päätöksistään. Esimerkiksi viime vuonna useat CS-ammattilaiset turhautuivat, koska kiisteltyyn Krieg-aseeseen ei tehty muutoksia, vaikka pelaajat valittivat asiasta kuukausia.

Valvea on kritisoitu myös Elias ”Jamppi” Olkkoselle annetusta major-turnauskiellosta. 19-vuotias Olkkonen on saanut elinikäisen pelikiellon, koska hänen ostamallaan pelitunnuksella on huijattu hänen ollessaan 14-vuotias.

Olkkonen ei ole ollut tuohon aikaan ammattilainen tai pelannut edes kilpaa kunnolla. Tästä huolimatta tunnukselle annettu VAC-kielto estää nykyisin ENCEä edustavan pelaajan kilpailemisen major-arvoturnauksissa, jotka ovat CS:n suurimmat.

Tänä keväänä Olkkonen nosti kanteen Valvea vastaan. Ilta-Sanomat on seurannut tapauksen etenemistä aktiivisesti viimeiset puoli vuotta. Tapauksen käsittely on yhä kesken.

Esportsissa ei ole myöskään IHF:n eli kansainvälisen jääkiekkoliiton tai UEFA-jalkapalloliiton kaltaisia toimijoita, jotka päättäisivät asioista. Counter-Strikessa on pelaajaliitto, CSPPA, jolla ei ole kuitenkaan todellisuudessa valtaa esimerkiksi kisakalenterin, turnausformaattien tai muiden käytännön asioiden osalta.

CSPPA tekee yhteistyötä eri turnausjärjestäjien kanssa, mutta loppupeleissä Valvella on päätäntävalta kaikesta. Yritys on kuitenkin päättänyt olla enimmäkseen taka-alalla.

Kattojärjestö, kuten jalkapallon FIFA, tuntuu mahdottomalta ajatukselta pelijulkaisijoiden vallan huomioiden. Kukaan ei omista jalkapalloa, mutta Valve omistaa Counter-Striken ja Epic Games taas Fortniten.

– Se on oma keskustelunsa, kuinka paljon esportsin tulee ottaa mallia muista lajeista ja niiden tavasta tehdä asioita. Tietenkin hyvät jutut kannatta matkia, koska esports on siinä pisteessä, että se pystyy niin tekemään, suomalaisen ENCE-organisaation Joona ”natu” Leppänen kertoi keväällä Urheilusanomille.

– Ihan kaikessa ei kuitenkaan kannata mennä samaa polkua, koska kukaan ei halua varmaan tähän lajiin FIFAn kaltaisia toimijoita. Olisi tärkeää, että taitojen riittäessä mikä tahansa joukkue voi nousta huipulle hyvinkin nopeasti, mikä mahdollistaa tuhkimotarinat, joka ENCEkin tietyllä tapaa on. Se on mielestäni aika olennainen osa koko esportsia.

ENCE on Suomen tunnetuin kilpapeliorganisaatio. Liikevaihto oli 2,7 miljoonaa euroa vuonna 2019.­

Suurimpien pelien osalta tilanne on nykyisin se, että pelijulkaisijat ovat tukemassa tai järjestämässä pääosaa isoimmista turnauksista. Tällöin pelijulkaisijan sitoutuminen kilpapuoleen korostuu huomattavasti.

Pelijulkaisijalle esports on joissain tapauksissa keino tehdä lisää rahaa esimerkiksi lisämyynnillä, mutta pääasiassa kilpapuoli nähdään yhtenä tapana mainostaa.

Mikäli peli nojaa täysin pelijulkaisijan tukeen ovat kaikki munat yhdessä korissa. Suosiotaan menettävän pelin kilpapuoli saatetaan lopettaa nopeasti ja yllättäen. Näin kävi juuri Heroes of the Stormille, jonka kulut nousivat liian korkeiksi verrattuna saatuun hyötyyn.