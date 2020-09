Pilke silmäkulmassa tehdystä suomalaisesta fanilaulusta tuli yllätyshitti – musiikkivideota katsottu 10 miljoonaa kertaa

The Verkkars -yhtyeen tekemän fanilaulun musiikkivideo peittoaa katselukerroissa esimerkiksi Saara Aallon kappaleiden musiikkivideot.

ENCElle tehty fanilaulu on kerännyt yhteensä jo 20 miljoonaa kuuntelukertaa. Kappaleen musiikkivideolla yhtyeen jäsenet istuskelevat muun muassa kauppatorin laidalla keskellä talvea.­

Suomalaisyhtyeen The Verkkarsin musiikkivideo kappaleesta EZ4ENCE on ylittänyt 10 miljoonan näyttökerran rajapyykin YouTubessa. Musiikkivideo on ohjannut Santeri Rosenvall.

Alkuvuodesta 2019 julkaistu kappale on tehty fanilauluna suomalaisen peliorganisaation ENCEn menestyneelle Counter-Strike-joukkueelle. Kappale lähti hurjaan lentoon, kun pian julkaisun jälkeen ENCE ylsi tuhkimotarinan lailla finaaliin suuressa CS-turnauksessa.

EZ4ENCE on alusta loppuun täynnä viittauksia ENCEstä tehtyihin meemeihin, joista joukkue tunnetaan hyvin. Kappaleessa viitataan eri tavoin pelaajiin sekä esimerkiksi ENCEn markkinointijohtajan Joona ”natu” Leppäsen paljuun, josta on tullut CS-piirien kestomeemi.

Musiikkivideolla yhtyeen jäsenet – vuosia jo musiikkialalla työskennelleet – Iiro ja Tomi ajavat moottorikelkoilla, heiluvat talvisen kauppatorin laidalla, grillaavat makkaraa ja pulahtavat myös paljussa. Videon voi katsoa alta.

Fanilaulun nouseminen hitiksi oli kaikkea muuta kuin odotettu. Kyseessä on suomenkielinen kappale, joten 10 miljoonan näyttökerran saavuttaminen alle kahdessa vuodessa on hurja temppu.

– Laitoimme aikoinaan YouTubeen kannatuslaulun sillä ajatuksella, että olisi siistiä, jos ENCEn jätkät kuulisivat sen. Biisi lähti kuitenkin nopeasti elämään netissä omaa elämäänsä ja sekä ENCE, että pelikansa ottivat sen omakseen, Tomi ja Iiro kommentoivat biisin suosiota kesällä 2019 tiedotteessa.

3. maaliskuuta 2019 verkkoon ladattua musiikkivideota on katsottu enemmän kuin esimerkiksi seuraavia alkuvuonna 2019 julkaistujen hittibiisien videoita: JVG – Ikuinen Vappu (7,4 miljoonaa), Lauri Tähkä – Palavaa vettä (4,8 miljoonaa), MKDMSK – Edelleen edellä (3,4 miljoonaa).

Uransa jo lopettaneen Cheekin kappaleista julkaistuista musiikkivideoista EZ4ENCEn edelle yltää vain Timantit on ikuisia (16,8 miljoonaa). Kansainvälistä uraa rakentaneen Saara Aallon kaikki musiikkivideot häviävät näyttökerroissa fanilaululle.

The Verkkars -nimeen Tomi ja Iiro päätyivät, koska he halusivat suomalaisen nimen kansainvälisellä otteella. Nimi on viittaus ENCE-pelaaja Aleksi ”allu” Jallia koskevaan meemiin: ”allu myllyttää verkkarit jalassa”.

Kappale on myös ikuistettu räiskintäpeli Counter-Strike: Global Offensiveen. ENCE on ensimmäinen kilpajoukkue, jonka kappale on lisätty peliin. Tuotoksen ympärille on rakennettu niin sanottu musiikkipaketti, jolla saa muutettua esimerkiksi päävalikon tunnusmusiikin tai kierroksen parhaan pelaajan tunnuskappaleen kannustuslaulun mukaisiksi.

The Verkkars -nimi on keksitty Aleksi ”allu” Jallia koskevasta meemistä.­

EZ4ENCEn suosio ei ole jäänyt vain YouTubeen: Spotifyssa kappaleella on kuuntelukertoja 7,8 miljoonaa. Yhteensä kuuntelukertoja on yli 20 miljoonaa, jos Spotifyn ja musiikkivideon lisäksi huomioidaan kappaleen muut latausversiot YouTubessa.

Warner Music Finlandille levyttävä The Verkkars on fanilaulun lisäksi julkaissut kaksi muuta kappaletta: Winlandia (2019) ja Huutista (2020). Kumpikaan kappale ei ole kuitenkaan yltänyt ensimmäisen kaltaisiin lukemiin.

Winlandian musiikkivideota on katsottu 800 000 kertaa ja Spotifyssa soittoja on yli 885 000. Huutista on saanut reilut 290 000 katselua ja 576 000 soittoa.