17-vuotias CS-lupaus jätti yllättäen maailman huippujoukkueen – ”Hän ilmoitti olevansa lentokentällä”

Complexity-joukkueen kannalta Owen ”oBo” Schlatterin päätös palata takaisin Yhdysvaltoihin osui keskelle kiireisintä turnaussyksyä.

Counter-Strike-pelin kärkinimiin lukeutuva Complexity on ilmoittanut 17-vuotiaan yhdysvaltalaispelaajan Owen ”oBo” Schlatter jättäneen joukkueen aloituskokoonpanon.

HLTV:n maailmanlistalla viidentenä oleva Complexity ilmoitti asiasta yllättäen tiistai-iltana. Päätöksen takana on itse Schlatter, joka on päättänyt jättää Euroopan ja palata kotiinsa Yhdysvaltoihin.

Schlatter ilmoitti maanantaina Complexitylle aikeistaan palata kotiin. Tällöin suunnitelmana oli, että joukkue pelaisi vielä yhdessä ESL Pro Leaguen pudotuspelit 29.9.–4.10.

– Hyvin aikaisin tänä aamuna [tiistaina, Lontoon aikaa] hän [Schlatter] ilmoitti olevansa lentokentällä ja palaavansa kotiin, Complexityn toimitusjohtaja Jason Lake kertoi tiistai-iltana pressitilaisuudessa.

Toimitusjohtajan mukaan asiaan ei liity minkäänlaista draamaa esimerkiksi joukkueen sisällä. Pelaaja tai Lake ei ole kommentoinut päätökseen vaikuttaneita syitä, mutta koti-ikävän uskotaan olevan pääsyy.

Kesällä 17 vuotta täyttänyt Schlatter on käynyt Yhdysvalloissa helmikuun jälkeen vain heinäkuun pelaajaloman aikana. Lomalta palattuaan hän oli jo ilmaissut huolensa Eurooppaan palaamisesta, Lake sanoi tilaisuudessa.

Virallisesti pelaaja on penkittänyt itsensä, mutta kommenttien perusteella ura joukkueessa on ohi. Lake kertoi tilaisuudessa Complexityn auttavan Schlatteria parhaan mukaan löytämään uuden joukkueen Pohjois-Amerikasta.

Complexity on lisäksi myös aloittanut etsimään jo Schlatterin korvaajaa, mutta Laken mukaan pelaajien ulosostohinnat ovat tällä hetkellä naurettavat. Complexity ei anna muiden organisaatioiden veloittaa ylihintaa pelaajista, vaikka joukkueen tilanne on vaikea.

17-vuotias Schlatter on pelannut tänä vuonna hyvin: Nuoren lupauksen rating on 197 pelatun kartan jälkeen mainio 1,11. Complexityn ja Schlatterin suurin yhdessä saavuttama voitto tuli kesäkuussa päättyneestä BLAST Premier -sarjan Euroopan-divisioonan kevätkauden finaaleista.

Complexity on amerikkalainen organisaatio, jonka CS-joukkue koostuu pääosin eurooppalaisista pelaajista. Viime syksynä rakennetun CS-joukkueen on ollut tarkoitus asua Yhdysvalloissa, mutta koronan takia joukkue on viettänyt käytännössä koko vuoden Euroopassa.

Schlatterin tilanteesta ilmoitettiin kesken major-arvoturnauskarsintojen, joissa Complexity pelasi maanantaina valmentajan korvatessa Schlatterin. Amerikkalaistaustainen, mutta pääosin eurooppalaispelaajista koostuva joukkue putosi heti kättelyssä hävittyään portugalilaiselle sAwille ja suomalaiselle SJ Gamingille.

Complexityllä on edessä kiireiset viikot. Ensi viikolla joukkue aloittaa ESL Pro Leaguen pudotuspelit suomalaista ENCEä vastaan. Loppuvuonna joukkue pelaa lisäksi vielä IEM New Yorkissa (6.–11.10.), BLAST Premier Fallissa (29.10.–4.11.) ja DreamHack Masters Winterissä (30.11.–6.12.)