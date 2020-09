Peliliiga pohtii NBA:n tavoin kuplassa pelaamista – huippunimi lyttäsi idean heti

Call of Duty -pelisarjan huippuliigan seuraava kausi saatetaan pelata NBA:n ja NHL:n tavoin kuplassa, lähteet kertovat.

Call of Duty -pelisarjan julkaisija Activision Blizzard miettii pelin kilpapuolen tulevan kauden järjestämistä kuplassa, kirjoittaa The Esports Observer.

TEO:n mukaan pelijätti on kysynyt kaikkien 12 liigajoukkueen omistajalta mielipidettä kuplassa pelaamiseen. Seuraavan CDL-kauden on tarkoitus alkaa alkuvuodesta 2021. Activision Blizzard ei ole kommentoinut asiaa TEO:lle.

Tunnetuista urheilusarjoista esimerkiksi NBA ja NHL ovat pelanneet koronan takia kuplassa.

Kuplassa pelaaminen tarkoittaa sitä, että Call of Duty Leagueta varten joukkueet ja henkilökunta asettuisivat NBA:n tavoin yhteen ja samaan paikkaa. Yhteydet ulkopuoliseen maailmaan minimoitaisiin.

Esportsin ja perinteisen urheilun ero on tosin se, että pelaaminen onnistuu myös kotoa internetin välityksellä. Tällöin kuitenkin esimerkiksi teknisten ongelmien riski kasvaa ja lähetystuotanto kärsii.

TEO:n mukaan Dallas ja Las Vegas on mainittu mahdollisina kuplakaupunkeina. Osa omistajista on pitänyt ideaa hyvänä, mutta Dallasia kaupunkina on vastustettu, koska se on liigajoukkue Dallas Empiren kotikaupunki. Joukkue saisi näin ollen etua, kun pelaajien ei tarvitsisi muuttaa kuplan takia.

Pelaajista muun muassa Chicago Huntsmen -joukkuetta edustava COD-legenda Seth ”Scump” Abner ehti jo lytätä idean kuplassa pelaamisesta. Abner ei pitänyt ideasta, koska hänen pitäisi muuton takia jättää ainakin hetkeksi perhe eli tyttöystävä, koira ja kissa.

– Pelaan mieluummin netissä kuin jossain muualla kuplassa. Pelaan mieluummin kaiken netissä. Laitan tekstarin Hectorille [Abnerin pomo], että hän voi purkaa sopimukseni, Abner ärähti striimissään.

OpTic Gaming Los Angeles on yksi liigassa pelaavista joukkueista.­

Koronapandemia vaikutti merkittävästi tänä vuonna ensimmäistä kertaa järjestetyn liigan kulkuun. Ottelut oli tarkoitus pelata kauden aikana ympäri maailmaa liigajoukkueiden kotikaupungeissa, mutta pandemian takia vain muutama tapahtuma ehdittiin järjestämään.

Pääosa vuodesta pelattiin lopulta netissä. Osassa otteluita pelaajat kärsivät verkko-ongelmista, josta riitti puintia sosiaalisessa mediassa.

Ensimmäinen CDL-kausi päättyi elokuussa MM-kisoihin. Voiton ja 1,5 miljoonaa dollaria vei Dallas Empire.

Vain vuorokausi MM-finaalin jälkeen pelijulkaisija ilmoitti, että sarjaa pelataan ensi vuonna nelihenkisillä joukkueilla. Tänä vuonna jokaisessa joukkueessa oli viisi pelaajaa.