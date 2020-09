Tilastoista paljastui yllätys: Aleksi Virolainen kurittaa ENCEä isolla kädellä

Aleksi ”Aleksib” Virolainen on ollut tänä vuonna tilastollisesti parhaimmillaan, kun hän on pelannut vanhaa joukkuettaan ENCEä vastaan.

Counter-Striken kansainvälisesti tunnetuin uutissivusto HLTV on nostanut Twitterissä esille erikoisen tilaston koskien Aleksi ”Aleksib” Virolaista.

HLTV:n tilastojen mukaan Virolainen pelaa erinomaisesti vanhaa joukkuettaan ENCEä vastaan. Virolaisen rating eli niin sanottu yleisluokitus on ollut ENCE-peleissä hurjat 1,18.

Rating eli vahvuusluku ottaa huomioon tappojen lisäksi esimerkiksi niiden vaikutukset: miten usein pelaaja kuolee, paljonko hän tekee vahinkoa ja paljon muuta. HLTV:n esittämän vahvuusluvun keskiarvo on noin 1,06.

Virolaisen rating tältä vuodelta top30-joukkueita vastaan on 0,98, joten ENCEä vastaan hän on pelannut selvästi paremmin. ENCEn lisäksi Virolainen on pelannut hyvin Ninjas in Pyjamasia (1,12) ja Fnaticia (1,10) vastaan.

23-vuotias Virolainen on kohdannut nykyisin johtamansa OG-joukkueen kanssa ENCEn kahdesti. OG voitti helmikuussa 2–0 ja keskiviikkona 2–1.

OG on HLTV:n viikoittain päivittyvällä maailmanlistalla 12:s ja ENCE 15:s. Molemmat joukkueet ovat pelanneet viime viikot Pro League -huippusarjaa, jonka lohkovaihe päättyi lauantaina.

Kolmanneksi sijoittunut ENCE nähdään pudotuspeleissä, mutta OG:n matka päättyi viidenteen sijaan. OG hävisi lauantaina ratkaisevan ottelun 0–2-tuloksella Heroicille, joka vei A-lohkon viimeisen jatkopaikan.