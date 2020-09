Pelaajalta menee jopa 860 euroa jo ennen pc:n ostamista – tässä 7 vinkkiä ostoksille

Ilta-Sanomat listasi 7 vinkkiä uusien pelitarvikkeiden ostajille.

Kilpapelaamisessa liikkuu nykyisin suuria rahoja. Turnauksissa pelataan jopa miljoonista ja parhaimmilla pelaajilla kuukausipalkat ovat kymmeniä tuhansia. Turnauksia järjestetään suurilla areenoilla, ja joukkueet valmistautuvat niihin organisaatioiden harjoittelukeskuksissa.

Mutta millaisia pelivälineitä maailman parhaat käyttävät? Hintaopas tarkasteli 68:n Counter-Strike- ja Valorant-ammattilaisen käyttämiä välineitä ja niiden hintoja.

Selvityksen mukaan ammattilaisen pelivarusteet maksavat keskimäärin 860 eurosta ylöspäin. Summa sisältää hiirimaton, kuulokkeet, hiiren, näppäimistön ja pelinäytön, mutta ei tietokonetta.

Suosituimpia tuotteita ammattilaisilla olivat Zowie by BenQ EC2 -pelihiiri, SteelSeries Qck+ -hiirimatto, Zowie by Benq XL2546 -pelinäyttö, Logitech G Pro -pelinäppäimistö ja HyperX Cloud II -kuulokkeet.

Mainituista tuotteista hiiri maksaa noin 80 euroa, hiirimatto 20, näyttö lähes 500, näppäimistö 120 ja kuulokkeet vajaat 90. Yli 800 euroa näyttöön ja tarvikkeisiin on paljon rahaa, mutta halvemmallakin pääsee.

Hintaoppaan selvityksen mukaan ammattilaiset suosivat BenQ XL2456 -pelinäyttöä ja Zowie by BenQ EC2 -pelihiirtä.­

Esimerkiksi pelikäyttöön tarkoitettujen hiirien, näppäimistöjen ja kuulokkeiden hinnat alkavat muutamasta kympistä. Halvimmat pelaamiseen tarkoitetut pelinäytöt maksavat 200 euroa tai jopa alle sen.

– Jos on vasta aloittelemassa uraansa tai pelaa vain omaksi ilokseen, ei ole välttämätöntä pistää varusteisiin niin suuria summia. Minulla on neuvo niille, jotka etsivät uusia varusteita: kokeile laitetta ennen kuin ostat sen, sillä kallis laite ei ole sama kuin hyvä laite, kommentoi selvityksessä Ninjas in Pyjamas -organisaation CS-pelaaja Fredrik ”REZ” Sterner.

Pelaamiseen brändättyjä tuotelinjoja löytyy nykyisin lähes kaikilta laitevalmistajilta, mutta hinnat vaihtelevat hyvin paljon valmistajakohtaisesti. Suosittuja merkkejä ovat esimerkiksi Logitech, SteelSeries, Razer, Zowie by BenQ, Acer, Asus, Roccat, HyperX, Corsair ja Xtrfy.

Millaisiin asioihin kannattaa sitten kiinnittää huomiota tuotteita ostaessa? Ilta-Sanomat listasi muutaman hyödyllisen vinkin.

Pelihiirissä ei kannata kiinnittää liikaa huomiota sen herkkyyteen (dpi), joka on monissa tuotteissa naurettavan suuri 16 000. Harvat ammattilaiset käyttävät yli 1000 dpi:tä – peruspelaaja pärjää pienemmälläkin arvolla. Hiiressä kannattaa sen sijaan keskittyä istuvuuteen. Yhdelle sopii käteen pienempi ja kevyempi malli, toiselle taas suuri ja painava. Langattomat tuotteet maksavat yleisesti enemmän kuin langalliset versiot. Oletko valmis maksamaan langattomuudesta vai pärjäisitkö sittenkin halvemmalla versiolla? Hiiren langattomuudelle on toinenkin vaihtoehto: johtoteline. Vaihtoehtoisesti johdon voi esimerkiksi teipata pöytään. Näppäimistöistä suosituimpia ovat mekaaniset, joiden suurimmat erot löytyvät näppäimistökytkimistä. Itselle sopiva kytkin löytyy vain testaamalla. Pelinäytöissä tärkeintä on ruudun päivitysnopeus eli hertsit. Hyvässä pelinäytössä on nykyisin 144 hertsiä tai enemmän. Esimerkiksi Hintaoppaan selvityksessä 63 pelaajalla oli 240 hertsin näyttö ja viidellä 144. Tiesitkö, että nykyisin monissa suurissa ruokakaupoissakin on myynnissä pelituotteita?

StarCraft II -pelin maailmanmestari Joona ”Serral” Sotala käyttää langatonta hiirtä ja ENCEn logolla varustettua Logitech-hiirimattoa.­

Oheisvälineiden ja näytön lisäksi pelaamiseen tarvitsee tietenkin tietokoneen. Pelikoneiden hintahaitari on suuri.

Esimerkiksi räätälöityihin tietokoneisiin erikoistuneen tietotekniikan verkkokaupan Jimm’s PC Storen halvin pelikone maksaa 599 euroa. Keskimäärin Jimm’sin kasaamat koneet maksavat noin 1200 euroa ja kallein peräti 7699 euroa.

Gigantissa halvin pelikone on puolestaan Lenovon T540, joka maksaa 499 euroa. Ketjulla on myynnissä kymmeniä eri pelikoneita eri valmistajilta. Hintahaitari koneilla on 499–3999 €.

Mihin asioihin sitten pelikoneessa pitäisi kiinnittää huomiota? Prosessoriin. näytönohjaimeen ja keskusmuistin sekä tallennustilan määrään. Laitteistosuositukset vaihtelevat pelikohtaisesti, joten hyvä näytönohjain saattaa olla eduksi yhdessä pelissä ja prosessori toisessa.