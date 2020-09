Pelifirma palkkasi 24-vuotiaan ”metsästäjän” – saa tappouhkauksia

Mohamed Al-Sharifi metsästää työkseen videopeleissä huijaavia.

Valorantin ensimmäisillä kehitysvideoilla näytettiin, miten vakavasti huijareihin suhtaudutaan Riotilla. Yritys on nyt palkannut 24-vuotiaan huijareiden metsästäjän osaksi huijauksenestoon keskittyvää työporukkaa.­

Pelijulkaisija Riot Games on palkannut GamerDoc-nimimerkkiä käyttävän 24-vuotiaan Mohamed Al-Sharifin osaksi Valorant-räiskintäpelin huijauksenestoryhmää, uutisoi Vice.

Irakilainen Al-Sharif tunnetaan huijareiden metsästäjänä. Hän on aiemmin jahdannut huijareita ja etsinyt tietoa huijausohjelmista ilman palkkaa. Saamansa tiedot ja todisteet hän on välittänyt Riotille ja Blizzardille, joka on Overwatch-pelin julkaisija.

Twitterissä julkaisemassaan kirjoituksessa Al-Sharif kertoi olevansa kiitollinen Riotin antamasta mahdollisuudesta. Hän kertoi olleensa viime vuoden lopulla hetken aikaa koditon. Koronan aikana on ollut myös tiukkaa rahan kanssa, mutta nyt saatu työ on unelmien täyttymys.

Vicen elokuussa julkaisemassa laajassa haastattelussa Al-Sharif kertoi alkaneensa vuonna 2018 etsiä huijareita sekä vinkkejä huijaussivustoilta ja foorumeilta. Hän myös ylläpitää Discord-kanavaa, jonka kautta pystyy lähettämään asiaan liittyviä vinkkejä ja todisteita.

Riotilta vahvistettiin Vicelle, että 24-vuotiaan ja muiden vapaaehtoisten lähettämät ja vahvistamat vinkit ovat auttaneet peliyhtiötä kehittämään ja suojaamaan Valorantin huijauksenestojärjestelmää.

Kesäkuussa julkaistusta Valorantista odotetaan kilpapelihittiä. Huijareita on jo nähty turnauksissa:

Aiemmin Al-Sharif jahtasi huijareita osana Anti-Cheat Police Department -vapaaehtoisryhmää. Pestinsä myötä hän on nyt jättänyt ryhmän, joka kuitenkin jatkaa toimintaa.

– Mikään peli ei ole huijausvapaa. Mikään huijauskoodi ei ole huomaamaton. On vain kysymys siitä, miten ja milloin, Al-Sharif kommentoi elokuussa Vicelle nettipelaamista iäti vaivannutta huijausongelmaa.

Vicen artikkelissa irakilainen kertoo saaneensa jonkin verran vihaajia ja tappouhkauksia. Hän on tästä huolimatta päättänyt jatkaa sotaa huijareita vastaan, vaikka uhkaukset ovat vaikuttaneet henkisesti.

Huijaaminen on yksi nettipelaamisen suurimmista ongelmista, joka vaivaa erityisesti Valorantin, Counter-Striken ja Call of Dutyn kaltaisia räiskintäpelejä. Siihen liittyy myös miljoonien arvoinen bisnes, koska parhaiten toimivia huijaussovelluksia myydään kuukausimaksua vastaan.

Osa pelijulkaisijoista on ottanut kovat keinot käyttöön huijareita vastaan. Esimerkiksi Overwatchin ja Call of Dutyn julkaisijat ovat haastaneet suosituimpien huijaussovellusten takana olevia yrityksiä oikeuteen.

– Vihaan huijareita. Minusta on itsekästä ottaa kaikki ilo itselleen. Ihmiset tulevat töistä kotiin nauttimaan pelaamisesta, mutta sen voi pilata joku äitinsä luottokorttia käyttänyt ja huijauskoodit ostanut lapsi. Se on perseestä, Al-Sharif kommentoi Vicelle.

Huijaaminen on myös vakava ongelma kilpapelaamisen puolella. Ottelumanipulaatio on useasti vakavampi ongelma huipputasolla, mutta myös huijareita on jäänyt kiinni vuosien saatossa.