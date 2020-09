ENCE rikkoi hiljaisuuden – Miikka Kemppi kommentoi illan nitro-ottelua ja valmentajan hyllytystä

Miikka ”suNny” Kemppi on kommentoinut ENCEn julkaisemalla videolla keskiviikkoillan OG-ottelua sekä valmentaja Slaava ”Twista” Räsäsen hyllytystä.

Miikka ”suNny” Kemppi on ENCEn pelinsisäinen johtaja.­

ENCEn Counter-Strike-joukkueella menee tällä hetkellä kovaa. Joukkue pelaa parhaillaan syyskauden ensimmäistä turnausta eli ESL Pro Leagueta: alla on neljä voittoa ja yksi tappio.

Tänään keskiviikkona ENCE kohtaa toiseksi viimeisessä lohko-ottelussa Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtaman OG-joukkueen kello 18.30. Virolainen sai ENCEstä vuosi sitten potkut. OG vei ensimmäisen kohtaamisen alkuvuonna 2–0, mutta nyt molemmat joukkueet ovat huomattavasti paremmassa iskussa.

ENCE on julkaissut superottelun alla lähes kuusi minuuttia kestävän pelinjohtaja Miikka ”suNny” Kempin haastattelun. Videolla Kemppi kommentoi illan ottelua.

– Siinä saattaa olla jotain, mutta ei se ole mikään semmoinen juttu, että on pakko voittaa Aleksib. Se on yksi matsi muiden joukossa, Kemppi aloittaa vastauksensa videolla.

– Halutaan näyttää olevamme parempi joukkue. Puhuttiin ennen turnausta, että tähdätään top4:ään. Siihen ollaan tyytyväisiä, Kemppi kommentoi ottelua ja turnaustavoitetta.

ENCE johtaa A-lohkoa ennen kahta viimeistä kierrosta. Voitto OG:sta varmistaisi paikan pudotuspelien ylempään ottelukaavioon. Paikka alemmassa kaaviossa on jo käytännössä varma, koska ENCE on hävinnyt ainoastaan Jesse ”zehN” Linjalan GODSENTille.

– Se tappio harmittaa, koska olen itse ollut aina tosi huono häviäjä.

Pelillisesti ENCEllä on paljon parannettavaa, koska virheitä tulee Kempin mielestä yhä paljon. Peli on kuitenkin parantunut huomattavasti keväästä. Huhtikuussa joukkueeseen liittyneen Elias ”Jamppi” Olkkosen sopeutuminen porukkaan on alkanut näkyä turnausotteluissa.

– Meillä on tosi kovat odotukset. Se vaikuttaa ehkä vähän myös siihen häsläämiseen, mitä tapahtuu.

Kempin haastattelu:

ENCE pelasi jo keväällä useita tiukkoja otteluita ja otti muutaman kovan voiton, mutta kesätauon jälkeen joukkue on ollut aivan uudella tasolla. Kempin mukaan tiimi on saanut uutta uskoa ja tahtoa pelaamiseen.

Muutoksia on tehty myös pelaajien roolituksiin. Tämän sekä joukkueen yhteispelin kehityksen seurauksena pelaajat ovat nyt oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tämä taas näkyy suoraan jokaisen pelaajan suoritustasossa.

Kemppi kommentoi myös ENCE-valmentaja Slaava ”Twista” Räsäsen hyllytystä. ENCE ilmoitti viime viikon perjantaina hyllyttävänsä Räsäsen, koska tämä on käyttänyt kohuttua valmennushuijausbugia vuonna 2017. Räsänen ei silloin vielä valmentanut ENCEä.

Kempin mielestä ENCE ja Räsänen tekivät oikean päätöksen hyllyttäessään valmentajan ESIC-komission tekemän tutkinnan ajaksi. ENCE olisi voinut antaa Räsäsen jatkaa valmentajana, koska ESIC ei ole vaatinut hyllyttämistä eikä valmentaja ole saanut ainakaan vielä sanktioita.

Valmentajan puuttuminen muuttaa Kempin mukaan koko dynamiikkaa, koska Räsänen on ollut äänessä ennen otteluita, aikalisillä ja koronan takia jopa otteluiden aikana. Räsäsen puuttuminen onkin eräänlainen testi joukkueelle.

– Että onko meidän selkäranka niin vahva kun mitä kuviteltiin, nyt kun Slaava ei ole siellä [pelipalvelimella] hommissa? Nyt vaan toimitaan ilman Slaavaa niin kauan kunnes tilanne selviää, Kemppi kommentoi tilannetta.