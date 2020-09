ENCE ja Aleksi ”Aleksib” Virolainen kohtaavat tänään toista kertaa sitten Aleksib:n viime elokuun potkujen. Odotettu ottelu alkaa kello 18.30.

Counter-Strike-pelin Suomen ykkösnimi ENCE ja Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtama eurooppalainen OG-joukkue kohtaavat tänään keskiviikkona kello 18.30. Ottelu on osa ESL Pro League -huippuliigan lohkovaihetta.

Ottelu on molemmille merkittävä: OG on lähes pakkovoiton edessä playoffeja ajatellen, mutta ENCElle on tarjolla yli puoli vuotta odotettu revanssi. Suomalaisille CS-faneille ottelu on yksi vuoden odotetuimmista.

Ilta-Sanomat listasi ja vastasi viiteen kysymykseen koskien superottelua, jota voi seurata illalla suorana ja suomeksi tämän jutun lopussa olevasta videosta.

1. Miksi ottelu on niin merkittävä?

Virolainen on ENCEn entinen pelinjohtaja, jonka kohupotkut nousivat puheenaiheeksi elokuussa 2019. Maailman kärkiviisikkoon tuolloin kuulunut ENCE ilmoitti potkuista yllättäen ennen arvostettua major-arvoturnausta, joka jäi Virolaisen viimeiseksi.

Berliinissä elo-syyskuussa pelattu major-arvoturnaus jäi Virolaisen viimeiseksi ENCE-paidassa.­

Monet ENCE-fanit eivät ottaneet uutista vastaan innolla, sillä Virolainen oli heinäkuussa 2019 tehnyt uuden jatkosopimuksen organisaation kanssa. Potkuihin liittyvä jälkipyykki kesti kuukausia.

2. Miten kävi ensimmäisessä kohtaamisessa helmikuussa?

ENCEn jälkeen Virolainen liittyi OG-organisaatioon joulukuussa 2019. Fanit heittivät välittömästi ilmoille odotetun kysymyksen: Milloin nähdään OG:n ja ENCEn ensikohtaaminen?

Vastaus oli: helmikuussa. Joukkueet kohtasivat ensimmäisen ja tähän mennessä ainoan kerran ICE Challenge London -turnauksen lohkovaiheessa.

OG voitti ottelun 2–0 (19–17 Train, 16–7 Overpass). Ensimmäisen kartan tähti oli ENCE-tähti Aleksi ”allu” Jalli, mutta Virolainen loisti jälkimmäisessä. Virolainen voitti muun muassa 1vs3-tilanteen OG:n johtaessa karttaa 14–7.

Miikka ”suNny” Kemppi johtaa nykyisin ENCEn peliä. OG:n pelinjohtaja on Virolainen, jota pidetään Suomen parhaana.­

Ottelua seurasi suomenkielisen Twitch-lähetyksen kautta samanaikaisesti parhaimmillaan yli 23 000 silmäparia. Lähetys oli yksi Suomen esports-historian suosituimmista.

3. Miten joukkueilla on mennyt vuosi 2020?

ENCEn alkuvuosi oli kaikkea muuta kuin onnistunut. Joukkueen tappioputki venyi yhdeksään otteluun, eikä turnausten jatkopeleihin ollut asiaa.

Elias ”Jamppi” Olkkosen liittyminen kokoonpanoon huhtikuussa käänsi kurssin. Olkkosen kanssa ENCEn peli on saanut uutta virtaa, jonka myötä myös tulokset ovat kääntyneet parempaan suuntaan.

Kesätauon jälkeen ENCE on ollut suorastaan liekeissä: ESL Pro Leaguessa joukkue on voittanut Na`Vin, G2:n, AGOn ja Heroicin. Ainoa tappio on tullut GODSENTille.

Elias ”Jamppi” Olkkonen on tuonut uutta virtaa ENCEn peliin.­

OG:n alkuvuosi ei myöskään koostunut voitoista toisensa perään, vaikka BLASTin lohkovaihe ja ESL Pro League menivät yli odotusten.

Karsinnat tuntuivat olevan erityisesti OG:n heikkous keväällä. Kesälomalle joukkue lähti nappaamalla pronssia kovatasoisesta cs_summit 6:sta eli major-karsintaturnauksesta.

Syyskaudella OG:n peli on kulkenut vaihtelevasti. ESL One Colognessa joukkue ylsi puolivälieriin, mutta ESL Pro Leaguen viidestä ottelusta on tullut vain kaksi voittoa. HLTV:n maailmanlistalla joukkue on kärkikymmenikön tuntumassa.

4. Miksi illan kohtaaminen on merkittävämpi kun kevään?

Helmikuinen kohtaaminen merkattiin Virolaiselle, mutta nyt lähtökohdat ovat tasaisemmat ja jopa reilummat.

Lontoossa pelattuun otteluun ENCE lähti hurjan suorituspaineen alla, koska Virolainen oli saanut potkuistaan suuren yleisön sympatiat puolelleen. Jopa monet ENCE-fanit toivoivat Virolaisen juhlivan voittoa, jotta puntit olisivat tasan.

Nyt molemmat joukkueet ovat ehtineet pelata jo reilun aikaa nykyisillä kokoonpanoilla, kokea ilonhetkiä ja myös pettymyksiä. Kuherruskuukaudet ja suurimmat paineet ovat takana.

Molempien joukkueiden pelillinen taso on myös huomattavasti korkeampi kuin helmikuussa. Aiempi kohtaaminen oli viihdyttävä, mutta pelillisesti kaukana molempien joukkueiden huippupäivistä.

5. Kumpi on ennakkosuosikki illan ottelussa?

ENCE, mutta ero on hävyttömän pieni – lähes olematon.

Jallin tähdittämä suomalaisjoukkue on pelannut viime viikot paremmin. OG on taistellut voitoista viimeisille kierroksille asti, mutta tappiot ovat tappioita.

ENCEn niskaan asetetaan taas huomattavasti enemmän paineita, mutta eri syystä kun viimeksi. Kevääseen verrattuna peli näyttää nyt niin hyvältä, että voittoa ja revanssia odotetaan.

ENCE-valmentaja Slaava ”Twista” Räsänen on hyllytetty toistaiseksi, kunnes tutkinta koskien vuonna 2017 tapahtunutta valmennusbugitilannetta valmistuu.­

Virolaisen johtama OG on paikoitellen pelannut loistavaa CS:ää, mutta joukkue menettää helposti hyvältä näyttävän johtoaseman. Tänään ei sellaiseen ole varaa, joten Virolaisen pitää saada joukkuetovereistaan kaikki irti.

ENCEn kannalta ottelua vaikeuttaa valmentaja Slaava ”Twista” Räsäsen joutuminen sivuun. 32-vuotias Räsänen on toistaiseksi hyllytettynä liittyen vuonna 2017 tapahtuneeseen valmentajabugitilanteeseen.

Kävi ottelussa miten tahansa, on yksi asia päivänselvää: siitä ei jännitystä puutu!