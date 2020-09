Jesse Linjala nousi roimasti CS:n maailmanlistalla – ENCEn hyvä vire ei näkynyt sijoituksessa

Jesse ”zehN” Linjalan edustama GODSENT-joukkue kipusi listalla aivan ENCEn kintereille.

HLTV:n viikoittain päivittyvä Counter-Strike-pelin maailmanlista on kokenut suuria muutoksia, mutta kärjessä jatkaa jo kolmatta viikkoa ranskalainen Team Vitality.

Toiseksi on noussut Heroic, joka on ohittanut Evil Geniusesin. BIG jatkaa neljäntenä, mutta viime kuukaudet hyvin pelannut Complexity on korvannut G2:n kärkiviisikossa.

Eniten listalla on noussut viime viikosta 28-vuotiaan Jesse ”zehN” Linjalan tähdittämä GODSENT, joka on nyt sijalla 16. GODSENT nousi viime viikosta peräti kymmenen sijaa. Kyseessä on joukkueen korkein listasijoitus, johon tiimi on yltänyt myös maaliskuussa 2020.

Erinomaisesti syyskauden aloittanut suomalaisjoukkue ENCE jatkaa FaZen takana sijalla 15, vaikka viikon sisään tuli hienot voitot G2:sta ja AGOsta. Viime viikon listalla ENCE nousi peräti 11 sijaa.

Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtama OG pitää ENCEn tavoin viime viikon sijoituksensa, joka on 12. Suomalaisjoukkue HAVU tippui viime viikosta neljä sijaa ja on nyt 37:s.

Listalta on pudonnut kokonaan ikoninen brasilialaisnimi MIBR, joka oli vielä viime viikolla sijalla 21. MIBR ilmoitti sunnuntain ja maanantain välisenä yönä antaneensa potkut kahdelle pelaajalle ja valmentajalle.

MIBR teki pelaajavaihdokset keskustelematta pelaajien kanssa, minkä takia kapteeni Gabriel ”FalleN” Toledo ilmoitti myös jättävänsä kokoonpanon. MIBRin kokoonpanoon kuuluvat virallisesti enää vain Vito ”kNgV-⁠” Giuseppe ja Alencar ”⁠trk” Rossato.

HLTV vaatii joukkueilta vähintään kolmen pelaajan kokoonpanoa, joten MIBRillä ei ole tällä hetkellä yhtään ranking-pistettä. Näin ollen joukkue on pudotettu kokonaan pois listalta.

HLTV:n maailmanlista päivittyy viikoittain maanantai-iltaisin. Listalla otetaan erityisesti huomioon viimeisen kahden kuukauden suoritukset.

Lisäksi joukkueiden kaikki suoritukset viimeiseltä vuodelta on huomioitu, mutta mitä pidempi aika tuloksesta on, sitä vähemmän se tuo pisteitä. Pelaajavaihdokset rokottavat myös pisteitä.

Koronan takia turnauksia on pelattu maaliskuun jälkeen muutamia harvoja, yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta alueittain kansainvälisten pelien sijaan. Netissä pelattujen turnausten tulokset ovat olleet paikoitellen hyvin yllättäviä, mikä on näkynyt rankingissa.

HLTV:n lisäksi ranking-listoja ylläpitävät turnausjärjestäjä ESL sekä CS-pelaajien ammattiyhdistys CSSPA eli Counter-Strike Professional Players’ Association, CSPPA.

ESL:n ranking päivittyy HLTV:n tavoin viikoittain, mutta CSPPA:n lista vain kerran kuukaudessa. Syyskuussa ei julkaista CSPPA-rankingia, koska elokuussa alkaneeseen rankingiin tehdään muutoksia.

ESL:n listalla OG on 7:s, GODSENT 17:s, ENCE 18:s ja HAVU 35:s. CSPPA:n elokuun listalla suomalaiset olivat melkein peräkkäin: OG 20:s, ENCE 21:s, GODSENT 23:s ja HAVU 24:s.